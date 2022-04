Po kolapsu hradecké koalice se chystají kandidovat političtí zelenáči

Jistých lídrů je známých pět, kromě komunistů jde buď o politické nováčky, nebo přinejmenším o neokoukané a neopotřebované kandidáty. Z dosud známých jedniček zasedá v hradeckém zastupitelstvu vedle Táni Šormové (KSČM) jen Pavlína Springerová, jež vede koaliční blok HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a Liberálně ekologické strany.

Šéf městské policie a ředitel školy

Lídři dalších tří stran si dosud s politikou nezadali. Jasný signál, že na hradeckou vládu uplynulých čtyř let nebude vzpomínat v nejlepším, předložila ODS. Lídrem bude šéf městské policie Miroslav Hloušek, pondělní sněm občanské demokracie rozhodl, že v první desítce kandidátky budou jen tři reprezentanti „staré“ hradecké ODS.

Jedničkou Starostů a nezávislých (STAN), kteří tentokrát do voleb evidentně povzbuzeni úspěchem v loňských sněmovních volbách jdou samostatně, je logistik Luboš Hoker. Vznikl i zcela nový subjekt, který chce vystavit účty bezradné menšinové koalici a oslovit nerozhodné a zklamané voliče, sdružení Hradečtí kantoři a nestraníci, jež vede ředitel Základní školy Mandysova Jan Faltýnek.

Nejpozději do konce dubna budou známi i lídři ostatních subjektů. Hnutí ANO nejdříve musí obnovit zrušenou buňku, ale už se spekuluje o jménech, která by mohla kandidovat na primátora.

Primárky určí lídra Pirátů, zatím to vypadá na souboj zastupitelů Pavla Vrbického s Kamilem Kubicou. Dva kandidáty má také Změna a Zelení (Adam Záruba a Martin Hanousek), mezi třemi až čtyřmi muži se rozhoduje v ČSSD a do konce dubna bude znám i lídr Koalice pro Hradec.

Z uvedených jmen plyne, že Hradec Králové bude mít po říjnových komunálních volbách zcela nové vedení - primátora, náměstky a pravděpodobně i radu města.

Primátor až na pátém místě

První si s oznámením lídra pospíšila ODS. Měla to být ona, kdo zavelí ke změně. Právě na hlavy občansko-demokratických radních a zastupitelů se snesla tvrdá kritika nejen po loňském rozpadu většinové koalice ODS - ANO - Změna a Zelení, ale i při marných pokusech sestavit novou funkční koalici.

ODS to pochopitelně nepřizná, ale její kandidátka je důkazem pokání a sebereflexe. Škoda jen, že nevyslyšeli krajského šéfa Ivana Adamce, když své kolegy vybízel k odchodu ze svazku s hnutím ANO už před 13 měsíci.

Jedničkou ODS je ředitel strážníků Miroslav Hloušek, dvojkou nezávislý kandidát Jan Kříž, děkan hradecké univerzity, trojkou exprimátor Oldřich Vlasák, čtyřkou Ondřej Votroubek. Až na pátém místě je současný primátor Alexandr Hrabálek a na sedmém jeho náměstek pro investice Jiří Bláha.

„Volbu Miroslava Hlouška lídrem kandidátky vnímám jako signál změny, který přichází zevnitř hradecké ODS. Věřím, že změna nemá být pouze kosmetická, ale že ohlašuje zásadní proměnu celé kandidátky, kterou voličům předložíme. Máme-li být uvěřitelní, srozumitelní a volitelní, musíme nabídnout skutečně zcela nová jména,“ řekl předseda oblastní rady ODS poslanec Pavel Staněk.

„Pan Hloušek mě oslovil, že by se mnou rád jednal, ptal se mě, jak si to představuji, a já odpověděl, že jestliže on je jednička, já bych měl být dvojka. Na tom jsme se v podstatě dohodli. Řekl mi, že jako zvolený lídr to považuje za přirozené a souhlasí s tím,“ řekl ještě před pondělním sněmem volitelů ODS primátor Hrabálek, nakonec zvolený jako pětka. „I já jsem ODS své služby nabídl. Mám pocit, že se mi mnoho věcí povedlo, otočil jsem městské investice ze sestupného trendu,“ pochlubila se konečná sedmička, náměstek Bláha.

ANO: zatím velká neznámá

Nejtajemnější je zatím vítěz roku 2018, hnutí ANO. Předsednictvo v prosinci kvůli vleklým vnitrostranickým neshodám hradeckou organizaci zrušilo. Členové si od od té doby podávali přihlášky o znovupřijetí, ale krajský předseda hnutí ANO starosta Hronova Petr Koleta avizoval, že sítem přijímaček neprojde každý. Chuť pokračovat mají oba náměstci primátora - Monika Štayrová i Pavel Marek.

„Podal jsem přihlášku, ale nemám informaci, jestli jsem byl přijat. Jsem připraven kandidovat a budu rád, když budu na předních místech kandidátky,“ přiznal Marek. Už dříve se objevila informace, že zájem být lídryní projevila exministryně Klára Dostálová. Po ní se zase skloňovalo jméno ředitele centra Sion Denise Doksanského.

Koleta řekl, že nový lídr může být nestraník. „Členové jsou přijati, to byl nejdůležitější krok. Nic nebrání založení místní buňky. Budeme mít primárky a schvalovací proces lídra i kandidátky. Do konce dubna to chceme mít vyřešené. Nepotvrdím ani nevyvrátím, jestli máme lídra. Každopádně máme víc lidí, kteří to mohou být. Na kandidátce může být i pan Doksanský, který se členy komunikuje a je aktivní. Sám jsem ale zvědav, jak si místní organizace kandidátku postaví,“ uvedl Petr Koleta.

Springerová první primátorkou?

Vítěznými ambicemi včetně přání, aby Hradec Králové měl historicky první primátorku, se netají HDK s TOP 09 v čele s Pavlínou Springerovou. Před čtyřmi lety šel Hradecký demokratický klub do voleb sám a skončil druhý za ANO, letos vsadil na čtyřkoalici. Dvojkou bude Lukáš Řádek (TOP 09), šéf patriotů František Řehounek bude nejméně v první desítce.

Prorektorka Univerzity Hradec Králové a městská i krajská zastupitelka předem vyloučila jakoukoli spolupráci s radikály, ke kterým řadí komunisty a SPD, ve městě nehodlá kooperovat ani s populisty, mezi něž počítá především hnutí ANO.

„Před ostatními nebudeme zavírat dveře,“ upozornila Springerová. Jestliže Pavlína Springerová by mohla být první primátorkou, Kamil Kubica by se mohl stát nejmladším mužem v hradeckém čele. Zanedlouho čtyřiadvacetiletý student práv a učitel na základní umělecké škole jsou zatím s Pavlem Vrbickým jedinými uchazeči o pirátského lídra. „Já každopádně doufám, že se ještě přihlásí další kandidáti, ať je z čeho vybírat,“ řekl Vrbický.

Kantoři s potenciálem

Jasno mají Starostové. STAN má v čele devětatřicetiletého vedoucího v interní logistice Luboše Hokera, další pořadí určí dubnové primárky. Hnutí jde do voleb samostatně, před čtyřmi lety kandidovalo se Svobodnými a Východočechy a do hradeckého zastupitelstva se nedostalo.

„Debaty, jestli nejít do voleb s nějakým jiným subjektem byly, ale většinově jsme se shodli, že do toho půjdeme sami. Považujeme to za výhodu. Věříme, že dokážeme získat zajímavý výsledek. Za úspěch bych považoval jakékoli dvouciferné číslo,“ řekl Hoker.

Úplně novým subjektem v letošních komunálních volbách bude uskupení Hradečtí kantoři a nestraníci. Vznik avizoval už na konci loňského roku ředitel ZŠ Štefánikova a současně šéf klubu ředitelů Hradecka Roman Polda, který koalici i opozici vytýkal, že školství stojí na periferii jejich zájmu. Role lídra se ujal ředitel ZŠ Mandysova Jan Faltýnek a jak název napovídá, většinu kandidátky tvoří lidé spjatí se školstvím. Právě Hradečtí kantoři by se mohli stát protestní stranou pro zklamané voliče. Ostatně si věří.

„Každopádně bychom byli rádi vpředu. Také proto do voleb jdeme,“ prohlásil Roman Polda.

Trochu skromnější cíle si dávají sociální demokraté, kterým by nejspíš stačil jen návrat do zastupitelstva. V roce 2018 je vedla Jana Fröhlichová, letos to však patrně bude muž.

„Lídr vzejde z několika kandidátů, já z vlastního rozhodnutí na jedničku neaspiruji. Dáváme dohromady kandidátku ČSSD s podporou nezávislých. Je vidět, že v hradeckém zastupitelstvu sociální demokracie jednoznačně chybí,“ řekla Fröhlichová.