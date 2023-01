Přiblížíme se k opravám Benešovky a náměstí, slibuje nové vedení Hradce

Benešovku i Velké náměstí nynější vedení neslibuje opravit, či alespoň začít s obnovou, ale pouze práce přiblížit, i když v případě Benešovy třídy radnice slibuje „bezodkladné zlepšení veřejných prostor“.

Obyvatelé největšího sídliště v kraji jsou totiž na vyjádření zástupců města už alergičtí. Plody radniční práce pak sklízejí investoři, kteří chtějí na Benešově třídě a v nejbližším okolí stavět.

Počínání radnice názorně ilustruje případ lávky u restaurace Kozlovka. Ta je už deset let kvůli havarijnímu stavu zavřená, město si peníze na její výměnu vyčlenilo teprve loni a tendr na stavbu chtělo vypsat koncem prázdnin. Jenže o zakázce rozhodli až teď noví radní.

„Pokud se ji podaří vysoutěžit v následujících týdnech, mohla by samotná stavba začít už na jaře,“ odhaduje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Radnice však nechce zůstat jen u flikování nejhorších míst. Do hry se má vrátit i letitý projekt na lesopark u jižního cípu bulváru. S tím počítal už projekt ze 70. let.

„Chceme klást důraz na péči o přírodní lokality ve městě, což tady v minulých letech moc nefungovalo. S tím souvisí i zakládání nových parků. Letos by se snad měl začít stavět park v Kuklenách, chci se více věnovat i lesoparku na Moravském Předměstí,“ potvrzuje radní pro životní prostředí a územní plán Adam Záruba (Změna).

Klimatická změna je příležitost

S péčí o přírodní lokality souvisí i další velké téma současné koalice – adaptace na klimatickou změnu. Za minulého vedení sice Hradec pořídil už čtvrtou klimatickou studii, ale její naplňování skončilo v šuplíku. To se má nyní změnit.

Město chce začít u malých, nepříliš náročných akcí, ale adaptační prvky plánuje zohlednit i u větších projektů, jako jsou třeba zelené střechy nebo solární panely při rekonstrukcích.

„Nechceme brát ochranu klimatu jako hrozbu, ale jako příležitost,“ říká náměstek primátorky pro rozvoj, investice a adaptaci Lukáš Řádek (TOP 09).

Nováček hradecké komunální politiky při pohledu na některé kroky svých předchůdců může jen kroutit hlavou. Stejně jako klimatická změna dopadají často i jiné strategické dokumenty města. Právě nyní se přitom dokončuje strategický plán rozvoje do roku 2040, hotov má být v polovině roku.

„Různých plánů, koncepcí a strategií bylo dost. Co nám chybí, není jejich kvalita, ale jejich plnění. Chtěli bychom přidat minimálně akční plán, který bude závazný, kontrolovatelný a kde budeme záměry prioritizovat. Strašně jsme zaspali v revitalizaci celé řady částí našeho města, ať už historických nebo sídlištních. Ty zůstávají v kritickém stavu,“ míní Řádek.

Obdobný problém lze nalézt v řadě oblastí. Městu se daří projekty vymýšlet, ale má potíže dotáhnout přípravy k uskutečnění.

„Město má rozpracované projekty v řádu několika miliard korun, ale ročně může investovat jen stovky milionů. Budeme muset vytyčit priority a za nimi jít. Měla by do toho mluvit i opozice, aby za čtyři roky neřekla, že jsme to dělali špatně, a nezačala od začátku, což je hradecký evergreen,“ upozorňuje radní Aleš Dohnal (Piráti).

„Co chápu jako velkou prioritu, jsou projekty na rozvoj tělocvičen a venkovních hřišť při některých základních školách. Některé jsou v tomto naprosto diskapacitní. Soustředíme se také na dokončení ZUŠ Střezina,“ vyjmenovává některé z priorit primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Územní plán a doprava

Jednoznačným cílem nového vedení je dokončení územního plánu, který Hradec Králové pořizuje od roku 2011. V červnu se má projednávat zapracování připomínek a klíčový dokument by měl být hotový v příštím roce.

Velkým tématem je také řešení dopravy, a to nejen doladění inteligentního systému, ale také další rozvoj cyklodopravy nebo MHD.

„Chceme vrátit a znovu nastartovat výstavbu cyklostezek. Vhodným způsobem chceme také do dopravního systému města implementovat MHD. Musíme si vyjasnit, jakou roli má splňovat. Některá města třeba nabídla občanům dopravu zdarma. Neříkám, že po tom skočíme, ale budeme analyzovat výsledky a zcela určitě se tím budeme zabývat,“ říká první náměstek primátorky pro dopravu a ekonomiku Miroslav Hloušek (ODS).