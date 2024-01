Z koalice v Novém Městě vypadnou kritici koupaliště. Hlasy dodá opozice

Chystané novoměstské koupaliště u řeky Metuje vyvolalo neshody už podruhé. Před pěti lety se kvůli oddalované stavbě plovárny občanští demokraté stáhli do opozice. V pondělí 15. ledna coby nejsilnější partaj vypověděli koaliční smlouvu, aby už nemuseli spolupracovat s kolegy, kteří pochybují nejen o tomto projektu.

ODS, Město pro život a uskupení Za Nové Město dosud v zastupitelstvu držely křehkou většinu 11 z 21 hlasů. Občanští demokraté chtějí pokračovat jen s Městem pro život a s poslankyní Janou Berkovcovou (ANO), která předminulý pátek opustila sdružení Za Nové Město. S dvojicí politiků, jež ve sdružení zbyla, vedení města nepočítá. Jednoho radního získá pravděpodobně opoziční Vize 22.

„Připravovali jsme změnu už nějakou dobu. Rozložení hlasů se nemění, dáváme na světlo stav, který panuje v koalici už od voleb. Zastupitelka Zdeňka Kulhavá (Za Nové Město) se už na začátku vymezila, že bude hlasovat podle svého. Jejich sdružení mělo dvě místa v radě, s radní Berkovcovou jsme ve shodě, ale radní Jan Čopík se spíš klonil k opozici. Na programu jsme se v minulém období shodli, ale on začal jít jiným směrem. Sám několikrát avizoval, že z koalice odejde,“ vysvětluje starosta Milan Slavík (ODS).

Štěpení v koalici nastalo podle něj zejména kvůli přestavbě zpustlé betonové plovárny na biotop. Před šesti lety podepsalo petici za koupaliště na 2 200 lidí. Radnice za starosty Petra Hableho (Volba pro Nové Město) projekt pod tlakem občanských aktivistů rozjela, a pak zastavila. Loni v květnu jej oživilo nové vedení, kam se vedle ODS dostali i političtí nováčci z řad příznivců koupaliště kolem podnikatele Vladimíra Brože (Město pro život).

Dobrodružství u řeky, namítal radní

Letošní rozpočet počítá pro koupaliště s milionem korun na protipovodňový val a s 13 miliony na projektanta a zahájení prací. V prosinci však pro něj hlasovalo jen 12 zastupitelů. Zdeňka Kulhavá, která se o plovárnu dlouho zasazuje, kritizovala neobvyklý stomilionový schodek městského rozpočtu.

Starosta tvrdí: „Letní areál Metuje (LAM) je téměř jediná věc, která v koalici nejvíc rezonovala. Kdyby v prosincovém jednání o rozpočtu koupaliště nebylo, rozpočet by prošel více hlasy.“

16. srpna 2020

Konflikty ohledně koupaliště potvrzuje i radní Jan Čopík. „Část zastupitelů výstavbu koupaliště odmítá, já si myslím, že by se pro něj dalo najít lepší místo. Jestliže máme krytý bazén o délce 12,5 metru, bude třeba velká investice na jeho rekonstrukci, ale my teď investujeme 45 nebo až 60 milionů korun do dobrodružství u řeky,“ namítá radní Čopík.

„K tomu se po volbách nabalily i další záležitosti, je třeba vyřešit parkování u sokolovny a obnovit park na druhé straně řeky. Obecně je tu způsob prosazování velkým tlakem. Měli jsme dohodu, že se pro koupaliště vymezí protipovodňové zábrany, které jsou třeba, ale ne že se půjde do výstavby bez rozmyslu,“ říká Čopík, který je v zastupitelstvu již třetí období, dříve jako bezpartijní za sociální demokracii, nyní Za Nové Město.

Úzká koalice, odchody lidí z úřadu

Radní Čopík, který ve funkci zůstává patrně do březnového zastupitelstva, zmiňuje i další potíže uvnitř dosavadní koalice. Podle něj by měla být mnohem širší. Nelíbily se mu také nedávné odchody z radnice, kdy skončil městský architekt Vít Lukas a po řadě ataků také úředník Adam Balcar, který se zabýval územním plánem.

Na Balcara i jeho kolegu ze životního prostředí Ondřeje Hanku si loni stěžovali místní developer a zastupitel Václav Zilvar (Vize 22). Spolu s kolegou se dožadovali personální výměny úředníků. Naopak šéf stavebního odboru Miloš Skalský se podřízených zastal a stěžovatele odkázal, ať si výhrady řeší správní cestou.

Radní Čopík, který přednáší o veřejné správě na České zemědělské univerzitě, tehdy namítal, že samospráva se nemá do státní správy vůbec vměšovat. Zastupitelé však těsnou většinou odhlasovali, že nastupující tajemník bude na oba úředníky obzvlášť dohlížet. Balcar poté odešel na ministerstvo pro místní rozvoj, je tam vrchním radou.

Opoziční lidovci vidí za rozpadem koalice likvidaci nepohodlného radního. Nynější situaci označili za nevídanou politickou krizi. „Se ctí ji lze řešit pouze novou volbou celého vedení města, tedy starosty, místostarosty a rady města, která jasně ukáže rozložení sil,“ uvedli. Starosta k tomu řekl, že bude postupovat podle zákona.

Vize podporu dá, ale případ od případu

Klíčové pro pokračování obměněné koalice je uskupení Vize 22, které se rekrutuje z řad zastánců jižního obchvatu města a drží dva mandáty. Je v opozici, ale často hlasuje s koalicí výměnou za slíbenou podporu pro obchvat, koupaliště, bytovou výstavbu či přestavbu kina.

Koalice si díky Vizi 22 dál zachová většinu 11 hlasů. „Předběžná dohoda je, že ODS pokračuje s Městem pro život a paní Berkovcovou. Jedno místo v sedmičlenné městské radě nabídneme Vizi 22. Ta nebude koaličním partnerem, ale zachová nám podporu. Jinou možnost nemáme. Lidovci nás kritizují, ale nabídku na vstup do koalice koncem roku odmítli,“ řekl v pátek po týdnu jednání starosta Slavík.

Radním za Vizi by mohl být Luděk Bastl. „Je lídrem, logicky to nabídnou jemu. Pokud jde o podporu koalice, budeme hlasovat případ od případu,“ potvrdil jednání Václav Zilvar.

K poslednímu lednu po půl roce končí na vlastní žádost tajemník úřadu Pavel Bachura: „S politikou nemá mé rozhodnutí souvislost.“