ANO ztratilo v Hradci Králové dva posty, Změna uhájila náměstka

Kdo očekával, že královéhradecké zastupitelstvo podpoří návrh koalice na odvolání dvou radních ze „vzbouřeneckého“ uskupení a současně zapadne opoziční protinávrh na sesazení náměstkyně z nejsilnější strany, musel být velmi překvapen.

Přestože náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení) po vystoupení svého uskupení z koalice odešel do opozice, plány na jeho odvolání nevyšly, stejně jako na odvolání radního Adama Záruby.

Návrh předsedy zastupitelského klubu ODS Martina Soukupa podpořilo 16 zastupitelů ANO a ODS, pro odvolání Záruby jich pak bylo 15. Potřeba bylo však nejméně 19 hlasů, a tak oba zůstávají ve funkcích, Hanouskovi dokonce zůstává i post náměstka primátora.

Pro donedávna nejmenší koaliční uskupení Změna a Zelení byl pondělní podvečer úspěšný i z jiného důvodu. Právě jejich zastupitel Ivo Králíček navrhl odvolat Věru Pourovou – náměstkyni primátora pro oblast majetku města – a plán vyšel.

Pourová kvůli 19 hlasům opozice a zdržení se hlasování Martina Soukupa (ODS) k 31. prosinci coby náměstkyně končí.

Končí ve funkci Pourová i Langer

„Nemyslím si, že by bylo správné, abyste setrvala na pozici radní i náměstkyně. Nemyslím si to jen já. Když pohovoříte se svými kolegy, zjistíte, že chyb, kterých jste se dopouštěla, je celá řada. Město si zaslouží výrazně lepšího náměstka, který by měl spravovat naše veřejné finance,“ řekl Králíček.

Ještě před hlasováním o odvolávání se o slovo přihlásil primátor Alexandr Hrabálek, který upozornil, že koalice se po odchodu Změny a Zelených nerozpadla.

„S plnou zodpovědností prohlašuji, že koaliční strany, které zůstaly po odchodu Změny a Zelených – tedy ODS a ANO – jsou nejen připraveny, ale i schopny v započaté práci pokračovat. Samozřejmě to ale nepůjde bez pomoci vás ostatních. Zanechme sporů a domluvme se na dílčí spolupráci. Naše koalice se nerozpadla, neskončila, jen se ztenčila. Je však schopna – i když menšinově – ve své práci pokračovat,“ řekl primátor.

Hnutí ANO včera ztratilo i jiný důležitý post. Jiří Langer byl totiž sesazen coby zastupitel pro územní plán. Pro návrh Jana Holáska (HDK), který vše zdůvodnil pomalým postupem tvorby územního plánu, bylo 19 zastupitelů. Hradec jej tvoří už deset let a Holásek konstatoval, že by mohl být přijat nejdříve na podzim roku 2023.

„Langer má na této skutečnosti podíl, postupuje nekonstruktivně a zdlouhavě,“ uvedl Holásek.

Jak dál s koalicí?

ANO a ODS již dříve avizovaly, že obě strany chtějí pokračovat spolu ve vedení. Primátor se netají tím, že preferuje pokračování koaliční spolupráce s hnutím ANO za přizvání dalšího partnera, nevyloučil ani možnost jisté domluvy s komunisty.

„Preferujeme možnost přistoupení dalšího člena do naší koalice. Domníváme se, že je rozjeto tolik věcí, že by měly zajímat i jiné zastupitelské kluby, nejen ty koaliční. Jednáme se všemi kluby včetně klubu KSČM a nevím, proč by nám mělo vadit, když některé z našich návrhů podpoří mimo jiné i klub KSČM,“ uvedl.

Naopak Změna a Zelení se snaží o přeskládání vlády. „Vyzvali jsme ODS, ať jedná o složení koalice složené z demokratických stran bez hnutí ANO a KSČM. Není to ideální, ale jediná možná racionální varianta,“ zdůraznil Hanousek.