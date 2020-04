Antivirus drolí křehkou koalici v Hradci, ANO už chce také velet

Co se hradecké ODS podařilo po komunálních volbách v roce 2018, byla mistrovská ukázka politických zkušeností. Strana, která brala jen pět mandátů, si na úkor vítězného hnutí ANO (11 mandátů) přivlastnila funkci primátora i důležitého náměstka pro investice a rozvoj a jen po nátlaku byla nucená vzdát se funkce zastupitele určeného pro pořízení územního plánu.



Byla to ODS, kdo v závěru března vypracoval, v radě města prosadil a nakonec představil program Antivirus, tedy záchranný balíček opatření na snižování dopadů způsobených koronavirem. A právě tehdy pověstný pohár trpělivosti hnutí ANO přetekl.

Nejenže náměstkyně pro oblast správy majetku města Věra Pourová uvedla, že Antivirus by vedení města mělo z gruntu přehodnotit. O koaličním podrazu, neochotě naslouchat jiným názorům, neférové spolupráci a dokonce válcování koaličních partnerů hovořili i další zastupitelé Babišova hnutí.

Koaliční neshody a školácké naschvály už dříve naznačovala ostentativní bouchání svazkem klíčů o stůl jednoho z náměstků při slovech druhého či hlasité vyřizování účtů na chodbě magistrátu. Anebo radou neschválená služební cesta náměstka primátora do německého Aue s výmluvou, že město musí šetřit každou korunu.

Antivirus spory obnažil naplno. Koalice se nerozpadá, ale vzájemná nedůvěra zůstává, i když si partneři už znovu slíbili věrnost.

„ODS jsou staří harcovníci, kteří vědí, jak to v politice chodí a jak se mají chovat. I proto nás mačkají do kouta. Dohodli jsme se, že to takhle už jít dál nemůže, také my jsme se už zorientovali. Hlavně jsme ale vyhráli volby, což bychom ODS měli připomenout a současně jim říct, abychom konečně začali jednat korektně. Pominula doba, kdy bychom si vyloženě nechali všechno líbit,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z členů hradeckého hnutí ANO.

„Tento přístup mrzí i mě. Vždyť je to náš koaliční partner, i on by měl umět ustupovat, chovat se pragmaticky, hledat řešení, nikoli táhnout stále stejnou linii, která tu byla před patnácti lety,“ přidává se náměstkyně primátora Věra Pourová.



Primátor: Negativním hodnocením jsem překvapen

Primátora Alexandra Hrabálka kritika od koaličního partnera překvapuje. Připouští však, že Antivirus mohl být startérem potíží.

„Naše koalice je složena různorodě, proto je logické, že je nutné občas tříbit naše názory. Rozhodně si ale nejsem vědom toho, že by ODS válcovala své koaliční partnery. V poslední době se velmi intenzivně snažíme pracovat na programu Antivirus a je pravda, že jeho základní obrysy a principy jsou skutečně většinově z dílny ODS, i když byl navenek vždy prezentován jako projekt koalice,“ říká primátor.

„Je pravda, že jsme v koalici tento program důsledně a trpělivě prosazovali a diskusí s koaličními partnery dopracovali do formy, kterou můžeme předložit zastupitelstvu. Přesto jsem překvapen, že jsme za tuto iniciativu byli naším koaličním partnerem hodnoceni negativně,“ tvrdí Hrabálek.

Opozice také vidí, že to v koalici neladí

Program Antivirus od březnového nástřelu doznal několika změn a záchranný balíček i s podporou opozice schválilo už zastupitelstvo. I opozice si všímá, že v hradecké koalici něco skřípe.

„Indicie o nepevnosti koalice máme od začátku. Ostatně ani samotné hnutí ANO není homogenní celek, prožívá nejen boj s ODS, ale také sama se sebou. Teď je jen otázka, kdo s kým nechce být víc. Personální složení vedení města je slabé, navíc se často vzájemně kritizují a střílí do vlastních řad,“ konstatuje Pavlína Springerová (HDK).

Součástí koalice mohli být i Piráti. Jenže když bezprostředně po volbách zahájili vyjednávání s ODS, údajně tvrdě narazili s požadavkem restrukturalizace magistrátu.

„Hnutí ANO se zjevně dostává do polohy, ve které bychom se v koalici ocitli i my. Naší podmínkou vstupu do koalice byl odchod některých lidí, řekněme žab na prameni. I když jste sebelepší náměstek, stále jste nuceni spolupracovat s lidmi, kteří spolupracovat nechtějí. A přesně to se nyní děje. Musí přijít radikálnější změny nejen politického, ale hlavně úřednického vedení města,“ tvrdí předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Vliv ODS netřeba zveličovat, říká náměstkyně z ANO

Podle náměstkyně pro ekonomiku a dotace Moniky Štayrové (ANO) však není třeba vliv ODS démonizovat.

„ODS je v politice delší dobu než my. Beru je jako rovnocenného partnera a rozhodně bych je nepřeceňovala. My přece nejsme otloukánci,“ říká náměstkyně. Vedla volební kandidátku ANO a po vítězství vyjádřila přesvědčení, že primátorkou bude ona.

„Došlo k tomu, k čemu dojít asi nevyhnutelně muselo, tedy ke střetu mezi námi a ODS. Ale asi jen velmi těžko může vzniknout nějaká jiná koalice. Aspoň já si to nedovedu představit,“ přidává další zastupitel hnutí, který si nepřeje být jmenován.

Součástí koalice je i Změna a Zelení. Náměstek pro školství a životní prostředí Martin Hanousek nemluví o krizi, pozice jeho politického hnutí však podle něj nabývá na důležitosti. „Velmi často jsme to právě my, kdo je jazýčkem na vahách,“ míní.

Rozpad koalice nehrozí, tvrdí politici z ODS

Také podle vysoce postavených členů ODS nehrozí rozpad hradecké vlády. „Za sebe nespatřuji zásadní důvod, proč by mělo dojít k nějaké změně. Ale všechno v životě se vyvíjí, tedy i vítěz voleb. Jestliže má někdo pocit, že vyhrál volby, příště může být vítěz někdo jiný,“ vzkazuje náměstek pro rozvoj města Jiří Bláha.

Podle něj to byla právě ODS, kdo vyvinul nejvyšší aktivitu při tvorbě balíčku Antivirus, avšak rozhodně slyšela na požadavky ANO.

„Já nediskutuju o rozhodnutí vlády. Obdobně rozhodla rada města, a měl bych proto všechny síly věnovat realizaci usnesení, ať už si o něm myslím cokoli,“ uvádí Bláha.

„Je logické, že někdo má extrémnější názor, ale zatím se to v koalici vždy vysvětlilo. Nevidím to jako ohrožení koalice,“ říká zastupitel a bývalý primátor Oldřich Vlasák (ODS).

Podle Vlasáka je vidět určitá nezkušenost hnutí ANO. „Má spoustu různorodých osobností, které nikdy nepracovaly v politickém kolektivu. Proto je jasné, že jejich názory se velmi liší. Podle mě je potřeba, aby se ujednotily v nějakém politickém postoji,“ řekl.