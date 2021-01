Urážky a válka o funkce. Krize ve vedení Hradce Králové se prohlubuje

Radnice poznává dopady menšinové koalice. Návrh na odvolání opozičních náměstků primátora Martina Hanouska a Adama Záruby (oba Změna a Zelení) nedokázala slabá koalice prosadit ani do programu zastupitelstva, jen o něm se v pondělí diskutovalo celou hodinu.

Hlasovat se tedy nemohlo ani o návrhu ODS zvolit za nové členy rady Libuši Friedlovou, Jiřího Kose (oba ANO) a Martina Soukupa (ODS). Většinová opozice v pondělí vpodvečer dlouho grilovala radního Jiřího Langera, ale koalici podrželi komunisté, a tak návrh na jeho odvolání kvůli střetu zájmů nakonec neprošel.

Adam Záruba sice čelí tlakům na odvolání z pozice radního, avšak přitom byl s převahou zvolen zastupitelem určeným pro pořízení územního plánu města. I na schůzi v pondělí bylo slyšet výrazy jako chaos, anarchie, punkově řízená schůze, sebevražedná mise, nehorázná lež nebo kšeftíky.

Posty jsou podstatou všeho chaosu

Koalice ANO s ODS má nyní jen 16 zastupitelů z 37. Dosud jedinou změnou ve vedení města po rozpadu trojkoalice je prosincové odvolání náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO).

Rada má nyní deset členů, je složena ze čtyř občanských demokratů, ze stejného počtu lidí z hnutí ANO a ze dvou zástupců uskupení Zelených a Změny pro Hradec. Podstatou všeho chaosu ve vedení města jsou právě posty.

Podle Hradeckého demokratického klubu (HDK), Pirátů i Změny a Zelených je při řešení už delší dobu řada na ODS. Velmi zjednodušeně: očekávají odchod občanských demokratů od ANO, vzdání se silného vlivu ODS v radě a debatu o nové koalici bez hnutí ANO a komunistů. Jenže jak se zdá, je to pouhé očekávání.

Jsem z toho velmi znechucen, protože se ukazuje, že nejde ani o město, ani o to něco udělat, ale o to už nyní sehnat hlasy do příštích voleb. Alexandr Hrabálek primátor Hradce Králové

„O jiné platformě jsme se ještě vážně nebavili, takže k tomu nedokážu nic říct,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Nemůžeme vyjednávat o něčem, co není na stole a co není realizovatelné. Do doby, dokud bude ODS lpět na místech, kde je, nemáme s kým a o čem jednat. Míč není na naší straně. Je na straně ODS a jejích bývalých kolegů z někdejší koalice, tedy ze Změny a Zelených, kteří by měli položit své funkce. My jsme dopředu deklarovali, že v personáliích nebudeme torzu koalice pomáhat, protože jsme jasně řekli, že zůstáváme opoziční stranou, kterou nezajímají nabídky míst,“ prohlašuje Pavlína Springerová (HDK).

„ODS je ve složité situaci“

V podstatě stejným slovníkem mluví i šéf zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal, podle kterého je recept na léčbu chaosu ve vedení města prostý, stejně jako Springerová vidí míč na straně ODS.

„ODS se buď odpoutá od ANO a ztratí část svého vlivu ve vedení města, nebo bude pokračovat agónie. My už několik měsíců říkáme, že jsme připraveni za Hradec spolupřevzít odpovědnost. Máme však konkrétní programové a personální podmínky a bez jejich splnění odpovědně vést radnici nemůžeme,“ zdůraznil Dohnal.

Zároveň však vyjádřil i jisté „pochopení“ pro volbu ODS setrvat v menšinové koalici: „ODS je ve složité situaci. Dva ze tří členů jejich klubu chtějí logicky zachovat koalici s ANO. Pokud by se začalo jednat o nové koalici, jejich křesla by se rozhoupala. To dost ztěžuje najití konsensu mezi pěti zastupiteli ODS a je to jedním z důvodů vleklé krize.“

Primátor Hrabálek neskrývá znechucení z přístupu opozice. Právě on se na pondělní schůzi zastupitelstva stal terčem několika poznámek. Podle některých členů opozice primátor neřídí ani vyjednávání o koalici, ani otěže zastupitelstva.

„Došlo k polarizaci sil těch, kteří chtějí pro město něco udělat, na druhou stranu jsou tu ti, kteří sbírají jakési pofidérní politické body a snaží se poukazovat na vnitřního nepřítele. Jsem z toho velmi znechucený, protože se ukazuje, že tady nejde ani o město, o občany, ani o to něco udělat, ale o to už nyní sehnat hlasy do příštích voleb. Byl bych moc rád, kdyby si to lidé, a tedy voliči uvědomili. Je to politikaření nejhrubšího zrna. Věřím, že lidé vidí, že se nám spousta věcí povedla. Já v tom vidím pokus přivlastnit si jejich realizaci,“ zdůraznil Hrabálek.

Výzvu složit novou koalici bez hnutí ANO a komunistů inicioval opoziční náměstek primátora Martin Hanousek. Nyní přiznává, že jeho plán prozatím troskotá.

„Když jsou věci, kde je třeba pracovat, ti lidé nemají zájem. Mrzí mne, že osud města je i řadě zastupitelů lhostejný. Je šance, aby se do vedení města dostali schopní lidé. Ale oni si raději zvolí pohodu, žádný risk, důležitější jsou pro ně například funkce radního a v představenstvech, kde na ně není vidět. Ale nastavit tvář a jít pracovat pro město? Takových lidí je zoufalý nedostatek,“ vytýká Hanousek některým laxní přístup při pokusu slepit novou koalici.

Dvoukoalice nabídla nové členy rady, avšak po shození plánu na odvolání současných radních za Změnu a Zelené se o nich vůbec nehlasovalo.

„Byli jsme připraveni o všech sporných věcech diskutovat s opozicí, protože jsme si vědomi, že bez širší podpory nebudeme schopni náš koaliční program realizovat. Jako opoziční zastupitelé máte mimořádnou kontrolu a bez získání většinové shody se stejně vedení města neobejde. Doufám, že se sejdeme za měsíc a uvedeme město do dobré kondice,“ říká šéf zastupitelského klubu ANO Pavel Marek.

Ve stejném duchu na zastupitele apeloval i Martin Soukup, jenž zmínil nutnost ustavit nové vedení města:

„Dnes je 18. leden, Skleslé pondělí, nejdepresivnější den v roce, a my to tady právě naplňujeme. Je třeba si říct, co uděláme po zastupitelstvu. Všichni včetně opozice na sebe přebírají určitý díl odpovědnosti za řízení města, protože torzo, které tam zůstane, rozhodně nemůže město dál řídit. Nedopadne to úplně dobře. Vyzývám všechny zastupitele, aby do příštího jednání přišli s návrhem jak tento stav zvrátit, aby město mělo nové vedení, které zajistí rozvoj do příštích komunálních voleb.“

Přestože nové hradecké vedení se za současné situace může jevit jako fata morgana, velmi opatrně se v zákulisí hovoří o vzniku konsensuální vlády, do které by svého zástupce mohla nominovat každá strana. Avšak současný stav může teoreticky trvat až do komunálních voleb na podzim roku 2022.

„Teoreticky si to dovedu představit. Zákon o obcích nezná nic jako předčasné volby a nezná ani vyslovení nedůvěry koalici. Dá se to tak provozovat až do voleb. Stačí, aby se současná dvoukoalice dohodla s komunisty a ve chvíli, kdy dojde k nejkritičtější personální výměně, to může vydržet,“ připouští Aleš Dohnal. Rozsekne krizi zastupitelstvo, které se koná přesně za jeden měsíc?