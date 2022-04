Místo úředníků se do bývalé spořitelny ve Dvoře nastěhuje knihovna

8:58

Ve více než sto let staré honosné budově městské spořitelny, která je dominantou dvorského náměstí T. G. Masaryka, kanceláře pro úředníky nevzniknou. Do památkově chráněného objektu radnice přestěhuje knihovnu z nedaleké Tylovy ulice. Získá tak mnohem větší skladovací prostory a bezbariérový přístup. Přesunutí knihovny však potrvá několik let.