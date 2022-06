Oprava trutnovského kina se prodraží a zpozdí kvůli zpackané přestavbě

Rekonstrukce trutnovského kina Vesmír z roku 1928 měla v těchto dnech pomalu končit. Protáhne se však až do jara. Stavaři se musí vypořádat s důsledky nepovedené přestavby v 70. letech. Dělníci tehdy při montáži elektroinstalace a vzduchotechniky narušili nosné konstrukce.

Oprava památkově chráněné budovy na nábřeží Václava Havla se kvůli tomu prodraží. Namísto předpokládaných 98 bude stát 115 milionů korun.

Už v zimě trutnovská radnice ohlásila, že rekonstrukce potrvá do letošního prosince. Později termín posunula na konec února 2023. Teď je jasné, že zabere ještě více času.

„Se zprovozněním kina počítáme na jaře,“ potvrdil starosta Michal Rosa (ODS). Jako velmi problematické a pro statiku objektu destruktivní se ukázaly zásahy při poslední velké rekonstrukci právě před 50 lety. Dělníci na ně přišli, když odkryli podhledy, přizdívky a obložení stěn.

„Věděli jsme, že některé konstrukce budeme muset zesílit a opravit, abychom splnili současné normy. S destruktivními zásahy, které při rekonstrukci proběhly, jsme ale nepočítali,“ uvedl starosta. Jejich řešení si několikrát vyžádalo přerušení prací. „Například bourací práce, které měly proběhnout v prvních týdnech výstavby, musely být prováděny postupně a dokončují se teprve nyní,“ sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Nebrali ohledy na nic, co stálo v cestě

Kino Vesmír Kino u Špitálského mostu vybudovala v letech 1928 a 1929 firma trutnovského stavitele Quida Winklera. Původně tu stával židovský dům, v roce 1914 vyhořel a byl zbořen. Stavaři částečně zakryli Mlýnský náhon, základy budoucího kina vyhloubili až na skalní podloží do úrovně řečiště Úpy. Od sousední prádelny a parní čistírny kino oddělovala velká protipožární zeď. Původní kapacita kinosálu byla 500 míst v přízemí a 250 na balkoně. Kino spustilo provoz 1. března 1929. Za 10 měsíců promítlo včetně repríz 145 filmů, které vidělo téměř 258 tisíc dospělých a skoro 6 800 dětí. V roce 1930 jako jedno z prvních v regionu získalo moderní zvukovou aparaturu. Po druhé světové válce se kino jmenovalo Stalino, název Vesmír získalo až později. Od roku 1963 do konce 80. let se tu opakovaně konal Filmový festival mladých.

Před 50 lety totiž dělníci přestavěli stupňovité schodiště, vybourali část balkonů a přemístili promítací kabinu.

„Největší zásahy nepramenily z dispozičních stavebních úprav, ale souvisely s doděláváním vzduchotechniky, topení a elektroinstalace. Nejednalo se o nahodile opomenuté drobnosti, ale o zcela systematické nedodržování technologických postupů,“ popsal starosta.

Největší škody podle něj napáchalo vedení elektroinstalací. Řemeslníci tehdy vysekali svislé i vodorovné drážky pro desítky kabelů. „Při drážkování se nebraly ohledy na nic, co stálo v cestě,“ dodal Rosa.

Rozsah nevhodných zásahů překvapil i zkušené stavaře.

„Za padesát let v oboru jsem nic podobného neviděl. Rozvody vedly přes sloupy a nosné konstrukce. Vůbec se s tím tenkrát nepárali. Snažili jsme se při rekonstrukci udělat všechno pro to, aby se nám to jednou nevymstilo,“ uvedl stavbyvedoucí Jiří Šorm.

Komplikovaná byla také záchrana krovu, která zabrala víc než měsíc. Rozpočet na rekonstrukci kina Vesmír počítal s rezervou na vícepráce ve výši dva miliony korun. Ta je však už dávno vyčerpaná.

„V rozpočtu máme na rekonstrukci kina schváleno 115 milionů korun,“ sdělil starosta. Podle něj není navýšení o 17 milionů korun, s ohledem na velikost a složitost stavby a aktuální situaci na trhu se stavebním materiálem, v porovnání s ostatními rekonstrukcemi výjimečné.

Nejdál jsou stavební práce v hlavním sále, kde dělníci položili betonovou konstrukci nového hlediště. Bude mít kapacitu 256 diváků. Díry vysekané do původních stěn, které stavaři objevili po sundání obkladů, zpevnili ocelovou sítí a nastříkali betonem. Původní strop památkově chráněné budovy zrenovují.

Na místě bývalých šaten a kanceláře vzniká menší sál pro 39 diváků při artových filmech. Se vstupní halou, kde bude větší prostor pro občerstvení, sál spojí nové schodiště. Zvýší se počet toalet a celá budova bude bezbariérová. Vozíčkáře do patra přepraví výtah. Na bílou fasádu se vrátí původní členění. Fasáda i střecha mají být hotovy do konce září.