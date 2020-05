Upravená restaurace i aréna gladiátorů, lesníci vylepšují známý kemp

Provozovatelé rekreačního areálu sice odvolali všechny jarní akce, ale restaurace už zahajuje provoz. Dosud vydávala občerstvení jen z okénka, ale po víkendu má najet na plnohodnotnější provoz, zatím v režimu venkovní zahrádky.

„Pojedeme pouze rychlé občerstvení, které budeme vydávat z okénka na terasu. Chystáme posezení pod party stanem, který postavíme místo ošklivé pergoly, která tam dříve byla. Kolem něj budou i nějaké deštníky, uvidíme, kolik nám prostor dovolí,“ plánuje nový provozovatel Antonín Jablonský.

Původně počítal, že výrazně zrenovovaná restaurace pojede naplno. Jenže kvůli nouzovému stavu je všechno jinak. Restauratéra tak alespoň těší, že se u okénka zastavují lidé při procházkách či projížďkách po cyklostezce.

„Měli jsme obavu, že se lidé budou bát koupit si pivo do kelímku, aby se nenakazili, ale naštěstí celkem chodí. Záleží to na počasí,“ doplňuje.

Nouzový stav přidělává vrásky lesníkům. Kvůli omezenému sdružování pořadatelé odvolali všechny akce, které se v kempu měly před letními prázdninami konat.

Na podzim se přesunul cyklistický závod Nova Cup, neuskutečnil se sraz majitelů vozů porsche, sraz škodovek, závody dračích lodí, nebude ani noční koloběžkování, Den vody nebo triatlonové závody. Nejistý je i tradiční sraz amerik Hradecká V8.



Vůbec první akcí, která letos do areálu přivedla návštěvníky, byl o víkendu menší závod ze série Gladiator Race. U Stříbrňáku totiž vznikla Gladiator aréna, která nabídne stálou trať pro milovníky adrenalinových závodů. Přitom původně se měli gladiátoři do kempu nastěhovat až po skončení sezony. Jejich rozhodování uspíšil právě nouzový stav.

„Pro nás je to plus, protože jim padlo plno akcí po republice, takže se urychleně vrátili na Stříbrňák. Místo, aby byli poslední, budou otevírat jako první. Vznikne tu zázemí pro celou republiku. Máme objednávky na chaty i na stanové louky na celé léto až do konce září,“ pochvaluje si ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

„Měli jsme dlouhodobý plán vytvořit největší hřiště, protože v České republice nic takového není. Obrovská komunita nemá kde trénovat. Tím, že byl vyhlášený nouzový stav, rozhodli jsme se použít materiál na výstavbu hřiště. Chceme ho mít na jednom místě a inovovat ho a obměňovat, aby to zde mohlo zůstat napořád,“ vysvětluje ředitel pořádajícího spolku Sportvisio Roman Šinkovský.

Gladiátoři vybudovali 4,5 kilometru dlouhý okruh mezi Stříbrným rybníkem a občerstvením U Pytláka. Nyní tam plánují pravidelné závody. Od 11. května se mají konat v povoleném režimu pro maximálně 90 soutěžících. Hřiště bude v provozní době otevřené i pro veřejnost.

„Jsou tam všechny věci, na kterých je tento sport postaven: ručkování od jednodušších až po náročné, které se třeba na závodech vůbec neobjeví, obratnostní konstrukce, workoutové konstrukce, lezecké stěny, šplhání, silové věci jako nošení břemen. Je to venkovní posilovna, obtížnost si každý najde sám,“ popisuje Šinkovský.

Recepce má zpoždění, objednali si ji z Německa

Lesníci se po převzetí areálu pustili do modernizace kempu. Už v zimě likvidovali náletové dřeviny, souše nebo rákosí, které se na břehu rybníka rozrostlo.

V areálu stojí 12 safari stanů, přibyly nové stromy, čerstvý písek na pláži a před týpí zámková dlažba. Největší proměnou však prošly chatky ze 70. let. Kromě renovace nátěrů či oken mají nové podlahy a vybavení.

„Vládní nařízení nám umožnilo, abychom kemp modernizovali rychleji. V tuto chvíli finišujeme, upravujeme venkovní plochy, chatky už jsou skoro vybavené a budeme vybavovat areál venkovními prvky. Příští týden bude nová fasáda na sociálkách. Hrubá práce je hotová, teď už se budeme věnovat detailům,“ říká Zerzán.

Sociální zařízení patří k dalším položkám, které prošly výraznou proměnou. Původní sprchy dávno překročily životnost. Na co však lesníci stále ještě čekají, je nová recepce, kterou si nechali vyrobit v Německu. U rybníka měla stát už před měsícem, ale kvůli koronaviru se dodávka zpozdila.

Novinkou jsou také nové vstupy od silnice na Svinary, altán místo starých toalet na západním břehu nebo teplotní čidlo ve vodě. Lze se tak na internetu podívat, jak je voda ve Stříbrném rybníce studená. V posledních dnech osciluje kolem 15 stupňů.

Možná ještě do prázdnin by se mohl podařit i nákup nových mobilních domů. Ty původní si odvezl předchozí provozovatel. Nové menší mají mít čtyři lůžka, budou celodřevěné a neměly by mít klasický hranatý vzhled.

Lanový park, který už nesplňoval normy, je pryč

Z areálu zmizel lanový park. Vrátit by se měl v příštím roce, ve hře jsou tři provozovatelé. Podle lesníků hřiště nesplňovalo platné normy a uchycení lan poškodilo stromy. Zmizel také paintball. Místo něj na poloostrově roste hradiště pro laser game a archery game.

„Budou tam dva stany, odkud mají startovat dobývací týmy. Buď použijí luky a kuše, kterými ‚vypnou‘ brnění protivníka, nebo laserové zbraně. Neškodí to přírodě, nic to po sobě nezanechává,“ vysvětluje změnu Milan Zerzán.

Kromě toho se na poloostrov vrátí také minigolf a hřiště na pétanque. Na konci příští sezony by na obou březích poloostrova mělo vzniknout rovněž deset chat na kůlech nad vodou.

„Počítáme s dotací, o které se bude rozhodovat v únoru. Do té doby musíme mít dokumentaci. Pokud peníze získáme, stavět by se mohlo na konci září 2021. Jedna chatka vyjde bez vybavení na 900 tisíc korun,“ uvádí ředitel.