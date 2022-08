Jedeme dál, i když denně pochybuju, říká kastelán inspirativní Lodžie

Společnost Valdštejnské imaginárium se více než deset let stará o jičínskou Valdštejnskou lodžii. Barokní památku se jí podařilo proměnit v kulturní centrum a velkou část i opravit.

Nedávno se však nadšenci v čele s kastelánem Jiřím Vydrou ocitli v nejistotě, když se radnice rozhodla uspořádat soutěž na nového provozovatele nedokončeného reprezentačního sídla Albrechta z Valdštejna ze 17. století. Kvůli dalším investicím totiž hodlá téměř zdvojnásobit roční dotaci.

Imaginárium bylo nakonec úspěšné, do soutěže se jiný projekt nepřihlásil, a od Nového roku tak bude mít novou šestiletou smlouvu.

Můžete ze svého pohledu a s odstupem let přiblížit, jaké byly vaše začátky v Lodžii a jak se od té doby proměnila?

Když jsem do ní v roce 2011 přišel, byla všeobecně vnímána jako neekonomická ruina na periferii Jičína. Její význam byl sice znám v odborných kruzích, ale pro běžného návštěvníka nebyla dost objevená a atraktivní. Za jedenáct let se však barokní skvost dostal do povědomí nejen turistů, ale i diváků alternativní kultury. Paradoxem je, že původně nikdo nevěřil, že by do Lodžie návštěvníci mimo letní sezonu chodili, a přitom v posledních letech máme problémy, aby se diváci na některé naše akce vůbec vešli. Podle mého názoru se i díky tomu město začalo více zajímat o revitalizaci památky a za deset let se mu podařilo sehnat řadu dotačních titulů na rekonstrukci. Za uplynulou dekádu se Lodžie opravila více než za poslední století.

Co se naopak nedaří?

Navzdory tomu, že Lodžie působí navenek úspěšně, trpíme dlouhodobě nedostatečným personálním obsazením týmu a jsme si vědomi, že je to dlouhodobě neudržitelné.

Byly chvíle, kdy jste pochyboval, že své plány dokážete uskutečnit?

Skoro každý den pochybuji o tom, zda svou roli zastávám dostatečně a jestli by ji někdo jiný nezastal lépe.

Některé akce v Lodžii se dají označit za dlouhodobě zavedené. Které konkrétně?

V projektu Netradiční oživování tradic se dají všechny akce považovat za etablované. Ať už jde o magické Čarodění na konci dubna, tajemnou Slavnost stromů v říjnu nebo netradiční adventní Divovánoce. Naší největší akcí je festival alternativní a etnické hudby Lodžie Worldfest, bývá vždy první víkend v září.

Existuje něco jako typický návštěvník Lodžie?

Zajímavostí je, že máme hned několik cílových skupin. V první řadě jsou to turisté, cyklisté a místní, kteří k nám chodí na vycházky. Další velkou skupinou jsou návštěvníci naší kavárny. Podstatnou skupinou jsou maminky s dětmi, které v Čestném dvoře chodí do naší kavárny a herny. A v neposlední řadě jsou to diváci kulturních akcí, ale také vystupující umělci, kteří Lodžii často užívají i pro svou tvorbu.

Jak jste přijal fakt, že po více než deseti letech vaší práce ve Valdštejnské lodžii město vypsalo soutěž na nového provozovatele?

Respektuji rozhodnutí vedení a úředníků města, aby byl post provozovatele Lodžie obhájen. Tyto případy jsou běžné i v jiných městech a organizacích.

Již dříve jste připustil, že pokud se do soutěže někdo přihlásí s projektem, kterému dá radnice přednost, nebudete se zlobit a odejdete. Co by to pro vás znamenalo?

Znamenalo by to nejspíš novou etapu života a restart aktivit. S tím by pravděpodobně souviselo i mé působení v jiném městě.

Nyní je již jasné, že budete pokračovat, navíc za nových podmínek. V současné době dostáváte dotaci ve výši přibližně 1 milion a 150 tisíc korun ročně, od Nového roku to bude dvojnásobek. Je to dostatečná částka pro vaše plány?

Se zvýšeným příspěvkem od města jsme plánovali posílit organizační tým. Kvůli rozšíření správy památky na multifunkční sál a zázemí ve východním křídle Čestného dvora bude nutné vytvořit další pracovní pozice. Bohužel vzhledem k energetické krizi budeme pravděpodobně nuceni plánované personální rozšíření uskromnit.

Loni Lodžii navštívilo přes 31 tisíc lidí, a to i navzdory koronavirovým omezením. Jak se vám povedlo vysokého čísla dosáhnout?

Na to, jak se změnila kultura po covidu, jsou dva pohledy. Jedni tvrdí, že na kulturní akce chodí méně lidí. Jiní mluví o tom, že po dlouhé přestávce jsou lidé na kulturní aktivity natěšeni. Je možné, že lidé po covidové krizi více zvažují, které kulturní akce navštíví. Myslím však, že genius loci Lodžie je takovým lákadlem, že si sem najdou cestu diváci místní i ze vzdálenějších měst. Podotýkám, že Valdštejnské imaginárium i při různých opatřeních tvořilo i takové činnosti, aby mohli zájemci památku navštěvovat za legálních podmínek.

Jak se vyvíjí letošní sezona?

Kulturní akce jsou stále hojně navštěvovány a Lodžie samotná také. Z toho mám radost.

Jaké akce o prázdninách a na podzim chystáte?

V letní sezoně máme každý pátek koncert nebo divadlo pod hlavičkou Prodloužených víkendů v Jičíně. Určitě bych vyzvedl vystoupení dua Kalle 19. srpna, loutkového Fausta divadelní skupiny Handa Gote poslední srpnový pátek. Největší akcí roku je třídenní festival Lodžie Worldfest, která se letos koná od 2. do 4. září. Vystoupí řada tuzemských i zahraničních umělců alternativní i world music scény.

Velkou pozornost se letos snažíme věnovat ukrajinské kultuře, takže hlavní hvězdou bude kapela Yagody ze Lvova. Zároveň pro festival chystáme s mezinárodním týmem speciální performance v lese na motivy ukrajinské mytologie. Chybět nebude ani česko-ukrajinská pohádka z hradeckého Divadla Drak. Kromě toho se nám podařilo pozvat francouzskou kapelu Zlabya nebo norskou zpěvačku Anne Bjerkan a velké množství hudebníků a divadel. V říjnu bude již tradičně uvedena Slavnost stromů v parku pod Lodžií.

27. července 2022

Co se v současné době, kromě budování nového společenského sálu, v areálu děje po stavební stránce?

V nové etapě začaly práce na poslední části Čestného dvora, kde jsou asi nejzajímavější dochované stavební prvky. Zajímavostí je, že se otevře další průchod z Čestného dvora do parku.

Jak by měl areál vypadat řekněme za šest let, dokdy potrvá nová smlouva o provozování Lodžie?

Přál bych si, aby Valdštejnská lodžie byla místem, kde se budou setkávat návštěvníci, diváci a umělci v komfortním prostředí citlivě zrekonstruované památky. Mým snem je, aby se Lodžie navzdory pohnuté historii stala mezinárodním kreativním centrem živé kultury.