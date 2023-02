Přestavba jičínských kasáren na domov pro seniory zamrzla kvůli inflaci

Původně se počítalo, že rekonstrukce bude hotová na začátku letošního roku, jenže už loni se práce zastavily, když generální dodavatel, firma Urban Survival, informovala vedení české pobočky SeneCury, že kvůli růstu cen stavebních materiálů není schopná v zakázce pokračovat.

„Na jaře loňského roku bohužel přišla ta nešťastná záležitost ohledně války, která situaci znatelně komplikuje,“ přiznal šéf developmentu skupiny SeneCura Ondřej Plšek, když přišel začátkem února vysvětlit jičínským zastupitelům, proč stavba už dlouhé měsíce stojí.

Navíc se ukázalo, že budovy z počátku 20. století jsou v horším stavu, než se čekalo. Kvůli jejich památkové ochraně musí firma zachovat čelní fasádu a tvar střechy. To vše si vyžádalo další zvýšení nákladů. Investor sice se stavbaři jednal o možném zvýšení ceny, ale Urban Survival měla do konce ledna předložit bankovní záruky, které měly být pojistkou, že firma stavbu dokončí.

„SeneCura je součástí koncernu Orca, takže i kdyby záležitost s lokálním zhotovitelem měla negativní dopad na českou pobočku, nemělo by to mít sebemenší dopad na dostavbu zdejšího projektu. O situaci pravidelně referuji panu místostarostovi. Problém vyřešíme bez jakéhokoliv finančního dopadu na město,“ upozornil Plšek.

Klidný budu, až se práce rozjedou

„Pro nás je důležité, že stavbu dokončí. Klidný ale budu, až se práce alespoň rozjedou,“ uvedl místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Podle Plškova dřívějšího vyjádření by teď měla SeneCura s Urban Survival ukončit smlouvu a hledat nového generálního dodavatele. Další postup však nejprve musí posvětit centrála ve Vídni. Jasno by mělo být do konce února. Potíže znamenají další zdržení. Dosud se počítalo, že by se práce mohly obnovit na jaře. Plšek návrat dělníků očekává až v létě.

Domov SeneCura Jičínská pobočka domovů SeneCura má nabídnout 120 míst pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provozovat má také odlehčovací službu pro rodiny, které se o své blízké starají doma. V revitalizovaných budovách vzniknou jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, kaple, prostory pro kadeřníka či wellness a v areálu také terapeutická zahrada. Zařízení by mělo do města přinést asi 70 pracovních míst nejen v sociálních službách, ale také v kuchyni či údržbě.

„Bohužel jde o komplikovanou stavbu. V této situaci, kde máme rozestavěný objekt a jeho část je navíc památkově chráněná, najít nového generálního dodavatele není úplně nejjednodušší věc,“ sdělil zástupce investora. Stavba podle něj potrvá od obnovení prací dalších 12 až 14 měsíců.

SeneCura se na odkupu dvou budov někdejšího areálu kasáren v Jičíně dohodla s městem v roce 2018. Ve smlouvě je několik pojistek, při jejichž neplnění by investor musel městu platit penále. Radnice si prosadila i možnost přednostního odkupu objektů zpět do vlastnictví města. Stavební povolení firma získala v lednu 2021 a podle smlouvy měla stavbu dokončit do tří let, jinak jí hrozila pokuta 100 tisíc korun ročně.

„Ve smlouvě je také 15letá doba udržitelnosti. Každý ten rok, kdy by neposkytovala služby uvedené ve smlouvě, platila by smluvní pokutu 500 tisíc korun,“ řekl Hamáček.

Už teď je přitom jasné, že firma milník v podobě dokončení stavby v lednu 2024 nestihne. Podle Hamáčka si může SeneCura požádat o prodloužení termínu, jak je to běžné například u investic v průmyslových zónách, když se jejich realizace protáhne.

„Pokud se tam bude stavět, nevidím důvod, proč termín neposunout. Jiná situace by byla, kdyby se tam dál nic nedělo,“ sdělil místostarosta.

Ve zbytku bývalého vojenského areálu současně probíhají stavební práce na vybudování nové rozvojové lokality. Za 208 milionů korun tam vzniká infrastruktura pro zcela novou jičínskou čtvrť s rodinnými a bytovými domy. Stavba na desetihektarovém pozemku začala loni v březnu a hotová má být na jaře 2025. Jičín si na projekt vzal úvěr 180 milionů korun, který chce splácet z prodeje pozemků.