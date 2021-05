Hradec přišel o renesanční osobnost, zemřel sportovní veterán Jiří Soukup

Vzpomínek na všestranného muže a nejstaršího pokořitele maratonu u nás je bezpočet.

Jedna míří do silničního provozu, kterým se v bílé přilbě prodíral za každého počasí. S sebou měl brašnu s materiály, ať už šlo o sportovní avíza či úvahy pro novináře, anebo se týkaly jeho působení v galeriích, kde připravoval výstavy, nejčastěji grafik Na Mostě na hradecké farmacii.



Často se stávalo, že před některou z akcí, na kterou se těšil, musel dát přednost jiné, na niž se těšil ještě víc nebo již považoval za důležitější.

Jednou před lety se nemohl zúčastnit tradičního závodu u rybníka Biřička, který patřil do jeho oblíbeného seriálu Velké ceny východních Čech v bězích. Ve stejný termín se totiž konalo mistrovství republiky veteránů v Trutnově, kde měl na programu skok vysoký, vrh koulí a běh na 400 metrů.

Za nemocnou manželkou jezdil až do její smrti každý den na kole ze svého malého bytu v Labské Kotlině do domova důchodců na Novém Hradci.

V roce 2013 stál na startu 1. ročníku Hradeckého půlmaratonu. Jako nejstarší účastník se na Malém náměstí sešel s nejmladším. Když se sedmiletý Samuel Šinkovský narodil, bylo Jiřímu Soukupovi 79. Každopádně malého závodníka obdaroval knihou o indickém chlapci s názvem Narozen pro běh.

A ještě dvě osobnější přiznání. První mě díky Jiřímu Soukupovi vrátilo do školních let. Před tradičním běžeckým závodem Křížová desítka v Malšovicích jsem si před několika lety coby bývalý, ale i současný a budoucí kuřák neodpustil rychlou „předvýkonnostní“ cigaretu.

V ústraní bufetu se zahrádkou poblíž jízdárny v Malšovicích jsem si v běžeckém vybavení připadal nepatřičně, když však mě přišel nečekaně pozdravit Jiří Soukup, můj stud byl skutečný. Bylo mi trapné, že mě takový sportovec vidí kouřit těsně před desetikilometrovým závodem, o turecké kávě na stole nemluvě. Při jednom z pozdějších setkání mi přiznal, že sám kouřil, řekněme, že ještě ve středním věku.

A druhé: Koncem července roku 2019 vyšla policejní zpráva o dvaadevadesátiletém muži, který zaměstnal několik hlídek, když jel na kole po D11. Policisté dokonce museli na autostrádě omezit provoz.

Informace ze svodky mě zaujala a protože mě ihned napadlo, že by to mohl být náš veterán, rozhodl jsem se ji ověřit přímo u zdroje, nikoliv policejního. Jasně, byl to on. Prý špatně odbočil, když směřoval do 32 kilometrů vzdálené vesnice, aby si předem vyzkoušel trasu jakéhosi závodu na Chlumecku.

Když všechno odvyprávěl, poprosil mě, abych o tom nepsal, a když, tak abych ho v novinách nejmenoval. Styděl se totiž za pokutu, kterou dostal. Teď už to snad můžu prozradit a jsem si jist, že by mi to Jiří schválil.

Takový prostě byl. Jedinečný a neopakovatelný.