Jazzinec v Trutnově zahájí fenomenální kytarista Grasso, přiletí hvězdy z USA

Přehlídka potrvá až do podzimu. Koncerty jsou na programu téměř každý měsíc s výjimkou letních prázdnin.

„Loňský ročník považuju za nejsilnější, jaký jsme kdy měli. Jednu chvíli jsem přemýšlel, že bych na 25. ročník pozval české kapely, které už na Jazzinci hrály. Ale najednou jsem si uvědomil, že připravuju muzeum. Dostalo se ke mně pár nahrávek a pak to šlo samo,“ říká zakladatel Jazzince Tomáš Katschner.

Sérii koncertů otevře čtyřiatřicetiletý Pasquale Grasso, hlásící se k odkazu jazzových kytaristů i ke klasické hře. V roce 2015 zvítězil v mezinárodní soutěži Wese Montgomeryho v New Yorku, kde žije a každý týden se svou kapelou koncertuje v klubu Mezzrow.

Způsob, jakým rodák z Neapole na kytaru hraje, okouzlil i amerického velikána Pata Methenyho: „Pasquale Grasso je nejlepší kytarista, jakého jsem v životě slyšel. Čerpá z dřívější jazzové éry, kterou staví do zcela nové perspektivy.“

První únorový čtvrtek se v síni Bohuslava Martinů představí oceňovaný švýcarský tenorsaxofonista Christoph Irniger s kapelou Pilgrim. Kritici ho označují za jednu z nejzajímavějších postav mladého evropského jazzu.

Náchodský objev Andrea Šulcová

Na konci února dojde na nedávný objev – náchodskou zpěvačku Andreu Šulcovou, která na konci roku vydala debutové album Opportunities. Desku produkovanou Petrem Ostrouchovem nahráli špičkoví muzikanti v čele s basistou Jaromírem Honzákem, patrně nejčastěji vystupujícím hudebníkem na Jazzinci. Hrál i na prvním ročníku před čtvrt stoletím.

Jazzinec 2023 18. 1. Pasquale Grasso Trio

2. 2. Pilgrim

23. 2. Andrea Šulcová

7. 3. R. Brecker, A. Rovatti a AMC Trio

25. 3. Ozma, Melissa Aldana, Liam Noble, Paul Clarvis a Jiří Slavík

22. 4. Justin Adams, Mauro Durante

25. 4. Marc Ribbot

16. 5. Fred Wesley & The New JB’s

25. 5. Somi

15. 11. Victoria Klewin Zdroj: www.jazzinec.cz

Zpěvačka na desce reflektuje osobní prožitky z posledních let, kdy překonala vážnou nemoc.

„Album je přirozeným vyústěním období, kdy se potřeby člověka sníží na úplné minimum, kdy se rodina i přátelé snaží semknout, poskytnout láskyplnou náruč a kdy v sobě člověk začne zcela přirozeně a nerušeně objevovat to, co by v hloubi duše opravdu chtěl,“ vysvětluje Andrea Šulcová.

Hvězda vedle hvězdy

Začátkem března vystoupí v centru Uffo nejzářivější hvězda letošního ročníku. Na Jazzinec se vrátí americký trumpetista Randy Brecker. Stejně jako v roce 2012 zahraje se slovenským AMC Triem, ale navíc představí i svou ženu, vynikající saxofonistku Adu Rovatti.

„AMC Trio hraje s Randym dlouhou dobu a líbí se mi, že potvrdili, že to není náhoda. Kapela z Prešova dokázala Randyho Breckera nejen uchvátit, ale deset let si ho udržet,“ poznamenává Katschner. Sedminásobný držitel ceny Grammy si zahrál na albech Aerosmith, Tiny Turner, Eltona Johna, Ringo Starra, Paula Simona nebo Bruce Springsteena.

S bratrem Michaelem vedli kapely Dreams a The Breckers Brothers, kde tvořili nejinovativnější jazzrockovou fúzi v hudební historii. Jazzincové finále se uskuteční v obvyklém termínu 25. března. Hlavním tahákem bude francouzská kapela Ozma, která vznikla v roce 2001 a poměrně záhy prorazila i mimo Francii. Má za sebou koncerty v Jižní Americe, Indii i Africe.

„Je to rozpohybovaná, pulzující muzika postavená na dechových nástrojích,“ uvádí zakladatel festivalu. Na finálovém večeru vystoupí také chilská saxofonistka Melissa Aldana a organizátoři vyhlásí vítěze 10. ročníku přidružené fotografické soutěže Jazz World Photo.

Velkou událostí bude dubnový koncert kytaristy Marca Ribbota, jenž stejně jako Randy Brecker spolupracoval s plejádou osobností napříč žánry. „Jeho způsob hry na kytaru je zcela osobitý. Spojuje alternativu, minimalismus, world music a jazz dohromady. Na pár tónech dokáže předvést neuvěřitelnou muziku. Jeho hudba je náročná, ale trutnovské publikum už na to má,“ říká Tomáš Katschner na adresu rodáka z New Jersey.

Pokaždé to je jiný příběh

V dubnu zažije Jazzinec další návrat, přijede Justin Adams, dvorní kytarista Roberta Planta z někdejších Led Zeppelin. Tentokrát zahraje s italským houslistou Maurem Durantem. Legendou světového jazzu a funky je americký pozounista Fred Wesley, který letos oslaví 80. narozeniny. V 60. a 70. letech byl členem kapely Jamese Browna, spolupracoval s Maceo Parkerem či s českými Monkey Business. V Trutnově vystoupí v polovině května.

„Přestože už má věk, hraje neskutečně energickou, našlapanou muziku,“ upozorňuje Katschner. Jazzinec potrvá až do listopadu, kdy ho uzavře koncert britské zpěvačky Victorie Klewin.

První ročník se před čtvrtstoletím konal začátkem června, trval víkend a kapely byly na valníku na Krakonošově náměstí. Od té doby Jazzinec udělal obrovský skok.

„Když jsme začínali, říkala nám tehdejší šéfová kulturáku, že uděláme pět ročníků a pak se budeme už jen opakovat. Jsem rád, že to tak opravdu není. I když se někteří muzikanti vrací, pokaždé to je jiný příběh,“ vykládá zakladatel festivalu.

Dnes Jazzinec patří mezi top akce ve svém žánru. Dokazuje to i letošní ročník nabitý velkými jmény.

„V kvalitě jsme se posunuli mnohem dál. Museli jsme se to naučit my i publikum. Od snadno stravitelných koncertů jsme se dostali k opravdu náročným věcem, ale o to kvalitnějším a zajímavějším. Jazzinec je už hodně výběrová akce, kdy nejde o to naplnit sál, ale dostat do Trutnova to nejzajímavější, co na jazzové scéně je,“ míní Tomáš Katschner.