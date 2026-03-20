Žáka autoškoly pod vlivem drog vyhmátla policie. Pěkná reklama, povzdechl si učitel

Hlídka kontrolovala vůz autoškoly v jaroměřské ulici 5. května ve čtvrtek 12. března, policie o tom informovala nyní. Kontrola odhalila podezření, že žák požil omamné a psychotropní látky.
Krátce po osmé hodině ranní policisté vyzvali řidiče k dechové zkoušce na alkohol a orientačnímu testu na návykové látky. Zatímco alkohol nenadýchal, s testem na drogy to bylo horší.
Ve zveřejněném videu sice žák policistce tvrdil, že drogy neužívá, jen připustil, že dříve ano. „(Bylo to) čtyři roky dozadu,“ přiznal.
Přístroj ukázal možnou přítomnost látek THC, amfetaminu/metamfetaminu a kokainu. Proto poté hlídka muže vyzvala k odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, které by výsledky orientačního testu potvrdilo, či vyvrátilo.
„Mladý muž však toto vyšetření odmítl. Na místě mu policisté zakázali další jízdu a celou událost řádně zadokumentovali, včetně vyjádření instruktora autoškoly,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
„Děkuji za pěknou reklamu, jsem z toho překvapený,“ glosoval na záběrech situaci těsně po kontrole instruktor.
|
Obnovení řidičáku šoférovi nevyšlo. Při závěrečné zkoušce v autoškole nadýchal
Případ se bude projednávat v přestupkovém řízení. Pozici řidiče v něm zhoršuje to, že odmítl lékařské vyšetření. Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel až na tři roky.
„Opětovně upozorňujeme, že řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek – stejně jako odmítnutí odborného vyšetření – patří mezi nejzávažnější prohřešky v dopravě a jsou postihovány s maximální přísností,“ řekla mluvčí.