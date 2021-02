Takhle to dál nejde, hřímá Adamec. ODS má opustit hradeckou koalici

ODS versus ANO a komunisti Situace ve vedení Hradce Králové je podle předsedy krajské organizace ODS Ivana Adamce neudržitelná. Strana po rozpadu koalice vládne s hnutím ANO a na posledním zasedání zastupitelstva se opírala o hlasy komunistů. Přitom na celostátní úrovni se proti oběma partajím vymezuje. Poslanec a trutnovský starosta údajně už několikrát na hradecké kolegy apeloval, aby našli jiné řešení. Nyní rétoriku zpřísnil. Chce, aby ODS do konce března koalici opustila.

Situace v hradeckém zastupitelstvu poté, co při hlasování o odvolání náměstka Hanouska (Zelení)opozice odešla ze sálu, je už celkem vyhrocená. Stalo se něco takového u vás v Trutnově?

Nemůžete srovnávat nesrovnatelné. Třeba ve Sněmovně odchod ze sálu je součástí parlamentního boje. Tady to mimo jiné bylo i proto, aby se ukázalo, kdo s kým hlasuje. Na první pohled to samozřejmě vypadá dost děsivě, ale na druhou stranu, když někdo shodí koalici, neměl by zůstat ve vedení města.

To je samozřejmě argument ODS i ANO, ale je třeba doplnit, že už v té době v Hradci Králové začínalo jednání o koalici nové, čímž argumentovali Zelení.

To by měli komentovat Hradečáci, já opravdu do těch jednání nevidím.

Nemyslíte, že hlasování s komunisty je špatný signál voličům?

Způsob zvolení nového náměstka díky podpoře KSČM považuji za nešťastný a spolu s průběhem jednání pondělního zastupitelstva mne to utvrzuje v tom, že krize ve vedení je mnohem hlubší. Upřímně, podle mých informací komunisté v Hradci Králové vždy hráli pátou kolonu a používali je všichni primátoři, když nemohli prosadit své názory. Já trochu nechápu, proč se volil nový náměstek za ANO – avšak to je jen můj osobní pocit. Jestli bude jen zimním náměstkem, nevím. Ale chápu odvolání pana Hanouska, protože když někdo odejde z koalice, měl by opustit i funkce.

Nemyslíte, že jde o narušení důvěryhodnosti hradecké ODS, když se – podle opozice – několik dní předtím dohodli na neútočení? To přece čeří vody, ne?

Čeří, ale na druhou stranu to zase má výhodu, že teď se to musí zlomit. Podle mě teď už dál cesta tímto směrem nevede. Myslím, že pro tuto koalici je to konečná. Toto je jasný závěr, že menšinová koalice v Hradci, jako ostatně kdekoliv jinde, nefunguje a fungovat nebude. To je můj názor.

Vzhledem k tomu, jak se ODS dlouhodobě vymezuje vůči ANO, už dosavadní koalice ODS, ANO a Zelených pro vás zřejmě nebyla úplně komfortní?

Úplně komfortní spojení nemáte nikdy. Máme zastupitelskou demokracii a musíme se domluvit. Komunální volby mají dvě kola – v prvním uděláte co nejlepší výsledek, ale málokdy se stane, že uděláte přes 50 procent. Důležité je proto kolo druhé, to je koaliční potenciál. Vzhledem k tomu, jak je vyhrocená situace v Hradci, tak ten koaliční potenciál pro nás vlastně ani jiný nebyl.

Naopak, před dvěma lety byla situace podobná jako dnes a ODS měla nabídku i od současné opozice, s níž nyní vyjednává.

Když vám někdo nabídne zlatý řetěz, co uděláte? Starostu znají skoro všichni, ale ostatní náměstky jen zasvěcení. Že to spojení není úplně komfortní, jsme věděli od začátku. Ta dvě jména za nás do vedení města nominovala hradecká buňka a evidentně v tomto případě ti lidé nebyli schopní koalici zvládnout.

Dlouhodobě prosakují informace, že podmínkou ODS pro novou koalici je udržení primátora Alexandra Hrabálka a náměstka Jiřího Bláhy ve funkcích. Nemyslíte, že právě na tom jednání ztroskotává?

Já myslím, že ztroskotává na spoustě faktorů. Samozřejmě máte částečně pravdu, že tam toto možná proběhlo, na druhé straně při dalších jednáních naši asi vědí, a teď nejmenuji, že kdybychom přišli o vedení v Hradci, byla by to velká prohra. Stejně tak se ukazuje, že není možné dlouhodobě vládnout v menšinové koalici. Myslím, že i naši kolegové chápou, že na tom budou tratit všichni a nejvíce Hradečáci, kteří za rok a půl budou mít možnost vystavit jim hodnocení. Je důležité, abychom našli nějakou dohodu, aby magistrát fungoval.

Vy jako krajský předseda ODS jste za nějaká řešení intervenoval? Diskutovali jste o tom i na krajském vedení?

Samozřejmě, jezdím na oblastní rady, říkáme si problémy. I když jsem v tom outsider, tak když vidím, že nám to nejde ani že nám to body nepřidává, jako krajský předseda v tom intervenuji. Ale nejsem ten, který to může rozhodnout.

Mělo by podle vás dojít k výměnám ve vedení města i v rámci ODS?

To se musíte zeptat pana Soukupa (předseda zastupitelského klubu Martin Soukup, pozn. red.). Můj osobní názor je, že se to v této sestavě táhnout dál nedá. Pokud se do příštího jednání zastupitelstva nepodaří najít řešení, požádám zastupitele ve vedení města, kteří jsou členy ODS, aby z této koalice neprodleně odešli.

Kdyby se nic nezměnilo, očekával byste od voličů, že ODS v příštích volbách vystaví účet?

Myslím, že by to nebylo dobře pro nikoho. Mým přáním z Trutnova je, aby magistrát v Hradci Králové fungoval dobře ve prospěch občanů. To je priorita číslo jedna, kterou mám zakódovanou v Trutnově a v Hradci Králové by to mělo být úplně stejně. Ale protože nejsem Hradečák, jen předseda krajské organizace, mohu do toho zasahovat jen slovně.

Vnímáte, že výsledky současného vedení nebyly dobré tak, jak byste si třeba sám představoval?

To určitě nebyly. Ale já věřím, že se teď už dohodnou a že se to na březnovém zastupitelstvu rozhodne ku prospěchu Hradce Králové.