Hradci nezbude než protřídit investice, kvůli koronaviru musí šetřit

Před dvěma měsíci hradecká koalice odmítla obnovit komisi, která by hodnotila důležitost připravovaných investičních projektů. S odstupem času lze cynicky tvrdit, že to byl prozíravý tah. Zdá se totiž, že práci celé komise zvládne nahradit jediný element, a to koronavirus.

Některé investiční akce tak s největší pravděpodobností Hradec Králové bude muset vytřídit.

Namátkou: kromě stavby fotbalového stadionu město pokročilo i v přípravě rekonstrukce Benešovy třídy. Chystá vypsat čtvrtý tendr na lávku přes Labe u centra Aldis. Zabývá se urychlením a zlevněním oprav Velkého náměstí. Před začátkem je stavba domu s odlehčovacími službami v Honkově ulici. Počítá se s opravami škol a školek nebo se spolufinancováním křižovatky Mileta. To jsou však jen ty nejdůležitější a nejnákladnější.

Mimořádné zasedání městské rady před několika dny schválilo záchranný balíček Antivirus, tedy soubor opatření, který sníží dopady nouzového stavu.

Velkými výhradami se sice netají například náměstkyně pro majetek města Věra Pourová (ANO), některé kroky bude muset schválit i zastupitelstvo, ale je jasné, že město bude muset dělat to, co předpovídá už řadu měsíců - šetřit. A násobně více než dosud.

Rada schválila odpuštění nájmu podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách a kteří museli v nouzovém stavu uzavřít obchody a restaurace. Do zastupitelstva jde návrh na prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství pro celý rok. Schvalovat se bude vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun na překonání krizového období.

Město zmínilo i jistá opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti na magistrátu a v městských organizacích.

„Konkrétní dopady na situaci města zatím nemáme, ale je nasnadě, že nějaké budou a nejspíš velké. Na koalici jsme se však domluvili na jedné základní věci, že bychom investice chtěli omezovat pokud možno co nejméně,“ vysvětluje hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Budeme-li v nich totiž pokračovat, znamená to rozvoj města, zaměstnanost a další věci. Couvat v investicích chceme co nejméně, ale nemůžu říct, že k tomu nedojde. Koaličně jsme schválili Antivirus, potřebovali jsme to udělat co nejdříve, abychom uklidnili hradecké podnikatele. Především těch malých se nouzový stav dotýká obrovským způsobem a může to pro ně být likvidační,“ říká primátor Hrabálek.



Podle náměstka primátora pro rozvoj a investiční akce Jiřího Bláhy (ODS) bude záležet na koaličních návrzích, jakých projektů se může přibrzdění dotknout. „S největší pravděpodobností se to nemůže dotknout akcí, u nichž jsou podepsány smlouvy,“ říká Bláha. Nechce však soudit, které akce pozastavit a v jakých pokračovat.

Nemoc přišla, když se projekty dařilo rozjíždět

Také podle náměstka pro školství a životní prostředí Martina Hanouska (Změna a Zelení) je předčasné odhadovat, kde město ubere plyn. Doufá jen, že úspory se nebudou týkat jeho oblasti.

„Stav některých školek je velkým průšvihem, ale na druhou stranu máme možnost čerpat slušné dotace. Budu za to bojovat, protože toto období může brzo skončit. Snad se nám podaří rozjet i projekty z dotací ITI (na rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace - pozn. red.) na přístavby a rozšíření škol, namátkou ZŠ Úprkova nebo Svobodné Dvory. Nejspíš však skutečně nebudeme moct rozpřáhnout tolik investičních akcí, případně budeme muset jít do úvěru,“ konstatuje Hanousek.

Smůla je, jak říká náměstek Hanousek, že krize přichází v době, kdy se hradecké investiční projekty daří rozjíždět. Na mysli má nejen dům s odlehčovacími službami nebo lávku přes Labe, ale i rekonstrukci Benešovy třídy, kde město konečně může žádat o územní rozhodnutí, protože se podařilo zajistit klíčový souhlas minimálně 75 procent všech majitelů bytů.

Náměstkyni se nelíbí plošné prominutí nájmů

S obavami se netají ani Věra Pourová. „Nedokážu si představit, jak bude vypadat dotační politika státu nebo Unie, ale dovedu si představit, že přijde taková situace, že budeme muset řešit jen to nejdůležitější. Nyní hasíme oheň a hledáme řešení, co je potřeba v zájmu bezpečnosti a zdraví našich lidí. Případné úspory by měly přijít na řadu, až tu nemoc budeme mít za sebou,“ podotýká náměstkyně.

Neskrývá však rozčarování z nouzového balíčku Antivirus. „Jsem z toho v rozpacích. Bylo řečeno, že se tak chovají i jiná města, ale já nemám ráda stádovost a používám hlavu. Plošné a nekonkrétní prominutí nájmů se přijalo špatně. Myslím si, že by to celé mělo projít ještě přehodnocením,“ zdůrazňuje Pourová.

„Například si myslím, že tady může být potřebný někdo, kdo není v objektu města, ale ty jsme neřešili. Chtěla bych to uchopit komplexněji a pomoci jen skutečně potřebným a konkrétním lidem, kteří nám zdůvodní své problémy a potřeby,“ tvrdí náměstkyně Pourová.

Stejně jako ostatní náměstci si Pourová netroufá odhadovat, jestli si město bude muset kvůli finančně náročnému souboru opatření vzít úvěr: „Záleží na tom, jak dlouho bude trvat nouzový stav.“

Program Antivirus bude nejspíš rozsáhlejší

Program Antivirus nejspíš bude ještě objemnější, než jak jej přijala hradecká rada.

„Součástí programu je řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti. Předpokládáme, že jej budeme doplňovat o další nástroje, kterými chceme snížit negativní dopady současné situace v našem městě,“ říká primátor Hrabálek.

I podle něj však existují otazníky: „Připravujeme materiály, abychom nastřelili nějaké postupy, jak budeme Antivirus uplatňovat v praxi. Je to složité, protože nemáme prováděcí pokyny od vlády. Nepřišlo nic. Některá opatření potom bude muset schválit i zastupitelstvo. Program jsme konzultovali s předsedy zastupitelských klubů a zatím jsme se nesetkali s nějakým odporem, který by signalizoval, že bude problém s přijetím,“ dodává hradecký primátor.