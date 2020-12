Problémové investice konečně ožívají. Hradec chce investovat 1,2 miliardy

Hradec Králové před sebou jako buldozer tlačí 1,21 miliardy korun na investiční akce. Jde o projekty, v jejichž realizaci město zatím marně doufá už několik let. Některé zamrzlé investiční akce však přece jen v Hradci roztávají.

Podařilo se například zahájit stavbu objektu pro odlehčovací službu v Honkově ulici za více než 120 milionů korun, budování sokolovny na Pouchově nebo opravu mateřské školy Sluníčko, obě s cenou kolem 50 milionů korun.

Nepřekvapí, že příští rok má být investiční jedničkou fotbalový stadion, v závěsu za ním pak stavba lávky přes Labe a rekonstrukce školy Střezina.

„Vedení města se rozhodlo pro ponechání všech akcí v rozpočtu města a jejich financování dřívějším spotřebováním přebytků z minulých let nebo i z úvěrů. Snažíme se peníze pouštět dál, abychom ekonomiku rozhýbali a využili toho, že ceny stavebních prací spadly,“ říká náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO).

„Město se i v této krizové době snaží udržet investiční akce v pohybu a některé se nám skutečně podařilo rozběhnout,“ konstatuje i náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS), ačkoliv ještě před rokem neskrýval skepsi:

„Projektům nepřejí podmínky. Ekonomická úroveň je vysoká, ceny rovněž, kapacita stavebních firem je z velké části vyčerpána. Některé projekty se připravovaly tři, čtyři, ale i sedm let a vy po roce zjišťujete, že projekty mají i dost zásadní a rozsáhlé vady.“

Jak si tedy největší investiční projekty Hradce Králové aktuálně vedou?

Fotbalový stadion Čekání na nabídky i na verdikt ÚOHS

Rozporuplnější projekt lze asi hledat jen stěží, výsledky výzkumu, kolik Hradečáků jej považuje za důležitý, by jistě vypadaly zajímavě. Přestože město mělo za fotbalovou arénu utratit asi čtvrt miliardy z celkového rozpočtu 573 milionů již na konci letošního roku, na rozbořeništi žádná investiční akce vidět není. Může proto znít podivně, že město si akci pochvaluje.

„Fotbalový stadion je dokladem toho, že naše koalice má výsledky,“ říká například Štayrová.

Kvalifikační předpoklady ke stavbě splnily čtyři společnosti, většinou údajně konsorcia firem. Město by je nyní mělo vyzvat k podání předběžných nabídek. Až po jejich vyhodnocení radnice účastníky vybídne k finálnímu podání nabídek. Potíž však je, že případem stadion se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a kdy verdikt sesumíruje, nelze odhadnout.

„Do té doby Hradec s nikým nemůže podepsat smlouvu. Jsou známé i případy, kdy podobné smlouvy na ÚOHS ležely i 10 měsíců, než prvoinstančně rozhodl. Nechci malovat čerta na zeď, ale přihodit se to může,“ upozorňuje Aleš Dohnal (Piráti), zastupitel i člen hodnoticí komise, která se stadionem zabývá. Jestli stavba začne už na jaře příštího roku, jak město doufá, zatím nelze odpovědět.

Lávka přes Labe 1. července 2021

Pevné datum, kdy začne stavba projektu, o kterém se začalo hovořit před 20 lety, sdělilo město teprve nedávno. Lávka přes Labe by měla začít růst od 1. července 2021. S finanční náročností přes 133 milionů korun to bude jedna z největších investic příštího roku. Možná dokonce až příliš vysokých investic.

Vždyť třeba loni otevřený most přes řeku Orlici ve Svinarech stál i s daní 78,2 milionu korun a kromě pěších a cyklistů slouží hlavně automobilistům. Projekt lávky prodražuje složitá konstrukce včetně technologie speciálního vysokopevnostního betonu.

Lávka by měla být otevřena do 16 měsíců od předání staveniště a bude bezprostředně navazovat na budování sídla Československé obchodní banky (ČSOB), které bude hotové už na jaře.

Lávku postaví společnost SMP CZ z francouzské skupiny Vinci za 133,7 milionu korun bez DPH. Město s investicí pospíchá mimo jiné i z toho důvodu, že více než polovinu nákladů by měla zaplatit evropská dotace.

Velké náměstí Začne první etapa

Velkým úspěchem rekonstrukce náměstí zhruba za čtvrt miliardy korun je už jen to, že se o ní vůbec začalo mluvit. Od prvních plánů modernizace uplynulo už 14 let, ale příští rok má začít.

Nikoli však najednou, jak město původně plánovalo, ale po etapách, přičemž ta nejpodstatnější - zrušení velké části parkovacích ploch na povrchu - by měla přijít na řadu až úplně poslední.

Už příští rok by se mělo dostat na opravy podloubí přímo na Velkém náměstí. Další na řadě by měla být ulice V Kopečku včetně Svatojánského náměstí a napojení do ulic Zieglerovy a Tomkovy. V plánu jsou také opravy podloubí v Rokitanského ulici a projekt prozatím končí uvažovanou rekonstrukcí náměstí Jana Pavla II. před katedrálou.

„První etapy by neměly být z pohledu stavebních řízení nijak komplikované, ale i tak bude potřeba vše koordinovat se správci sítí či majiteli nemovitostí, což také nebude jednoduché. Dobu realizace každé z etap odhadujeme na tři až čtyři měsíce, se zahájením prací v podloubí chceme začít v příštím roce. Vše bude záležet na přípravách projektových dokumentací, na rychlosti dohody s majiteli nemovitostí a výběrových řízeních,“ vysvětluje investiční náměstek.

Křižovatka Mileta Hotovo má být v prosinci roku 2023

Když si letos v únoru osobně prohlížel hradeckou křižovatku Mileta ministr dopravy Karel Havlíček (ANO), překvapil slibem, že přípravná činnost na rekonstrukci přetíženého uzlu začne o rok dříve, než bylo v plánu, tedy už v roce 2021. O pár měsíců později však bylo jisté, že opravdové práce nezačnou dříve než ve druhé polovině roku 2022.

Z vypracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vyplývá i cena díla a další skutečnosti. Modernizace nejvytíženější krajské křižovatky by měla stát 225 milionů korun, náklady se rozdělí na tři díly: stát uhradí 130 milionů, město 78 milionů a zbývajících 17 milionů korun zbývá na Královéhradecký kraj.

Na projektování má Hradec skoro dva roky. Ředitelství silnic a dálnic již počítá s pevným termínem. „Předpokládaná realizace stavby je červenec 2022 až prosinec roku 2023,“ sděluje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Sokolovna na Pouchově Hrubá stavba

Bez diskusí - avšak bohužel - jediným viditelným investičním úspěchem města je stavba sportovní haly v Pouchově. Přestože ji na jaře hned po jednom měsíci prací zastavila vysoká hladina spodní vody, už je hotova hrubá stavba.

Hala, která stojí na místě vyloužilé dřevěné sokolovny z 50. let, vyjde skoro na 50 milionů korun. Kvůli jarním potížím se o dva měsíce musel posunout termín otevření. Ten nyní zní: podzim 2021.

Nová hala má rozlohu dvou volejbalových hřišť, projektovaná je pro 45 sportovců a 60 diváků. Patří k ní i parkoviště pro 46 aut a sloužit má hlavně pro TJ Sokol Pouchov, který má asi 350 členů. Sokolům s jejich dřevěnkou došla trpělivost v roce 2000. Tehdy se chtěli s pomocí evropských grantů pustit buď do její rekonstrukce, nebo rovnou do nové stavby. Už dokonce existoval projekt, avšak naděje dvakrát ztroskotala na negativním stanovisku vlastnice sousedního pozemku.