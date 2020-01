Z Hradce k dálnicím plánují zkratku, aby řidiči neobjížděli Labe

Podle informací MF DNES je těsně před dokončením memorandum o spolupráci mezi krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstvem dopravy. V nejbližších týdnech by se materiál mohl dostat i do vlády.



„Kraj nyní připravuje návrh, který ŘSD doplní o své stanovisko, a ten následně pošle na ministerstvo. Do týdne by mohlo být memorandum hotové,“ potvrdil MF DNES zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Pro Hradec Králové je napojení Moravského Předměstí na takzvanou Hradubickou silnici klíčové. Většina dopravy od Pardubic a z dálnice D11, která míří nejen do východní části města, ale i dál na Holice, nyní jezdí po městském okruhu přes přetížený most u fakultní nemocnice.

Propojka by tak dopravě u nemocnice výrazně ulehčila. Pomohla by i Opatovicím nad Labem, kudy ve velkém jezdí řidiči, kteří si cestu k dálnici zkracují přes most u Vysoké nad Labem.

O vládní podpoře jednali minulý týden hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a jeho náměstek pro dopravu Martin Červíček (ODS) s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (nestr. za ANO).

„Královéhradecký kraj se zapojil do výkupu potřebných pozemků, ujal se role mediátora mezi ŘSD a samosprávou a je vstřícný k převodu 150 kilometrů silnic do své správy. Vzhledem k těmto okolnostem jsem požádal pana ministra, aby vláda zařadila mezi své priority dvě klíčové stavby, které budou na dálnice navazovat,“ informoval o schůzce Martin Červíček.

„Jedná se o obchvat Choustníkova Hradiště a propojení silnice z Hradce na Vysokou nad Labem s Hradubickou silnicí, abychom zabránili nárůstu dopravní zátěže ve Vysoké a Opatovicích,“ uvedl Červíček.

Propojka povede k čistírně

Kraj chce, aby se stát podílel na stavbě propojky, která má začínat na sjezdu z čtyřproudé silnice I/37 u Březhradu, po zcela novém mostě překlene Labe a okružní křižovatkou poblíž čistírny odpadních vod se napojí na silnici do Vysoké nad Labem. Tu chce kraj v nejbližších letech rozšířit.

Podle kraje by měl novou propojku zaplatit stát. Má být součástí silnice I/37. ŘSD se však zatím k její přípravě příliš nemá. Kvůli velkému počtu připravovaných staveb se státní firma obává, že na ni v rozpočtu nenajde peníze.

„Stavbu určitě umožníme a budeme se podílet na připojení v Březhradu, aby byl výjezd do obou směrů,“ uvedl krajský ředitel ŘSD Marek Novotný.

„Nabídli jsme, že pokud nám vyjdou vstříc a schválí to jako strategickou stavbu, že si dovedeme představit, že bychom se případně ujali projekce a celé přípravy,“ řekl Červíček. Peníze by však podle něj měl poskytnout stát.

Stavba takzvaného jižního propojení není žádnou novinkou. Hradec Králové o něm uvažuje už roky. Původně mělo navazovat na budoucí jižní spojku a vést z Hradubické přímo do Třebše.

Ještě za minulého vedení města vznikla vyhledávací studie, která jako optimální variantu ukázala právě propojku z Březhradu k silnici do Vysoké. Studii projednal i výbor pro územní plánování, jenže po výměně vedení na radnici projekt usnul. Oživil ho až nyní kraj.

„Pokud se o tom začíná mluvit po roce a půl, tak to považuji za hrubou chybu, protože tato stavba je pro Hradec nesmírně důležitá. Hlavním hybatelem jsme tehdy byli my a naopak kraj řekl, že nás podporuje. Jestli se na to město vykašlalo a dělá to místo něho kraj, je to šílené,“ reagoval na aktuální posun projektu bývalý investiční náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (Slušná politika), za jehož působení studie vznikla.

První bude cesta do Vysoké

Z vyjádření jeho následníka Jiřího Bláhy (ODS) je zřejmé, že Hradec má nyní jiné starosti, než silnici u Vysoké: „V tuto chvíli skutečně nevím. Jak jižní spojku tak jižní propojení město velice vítá, protože je to zásadní věc, aby ti lidé nemuseli nahoru do města, přes Labe a pak zpátky, jak se to děje dnes.“

„Kraj se toho chopil, protože silnice do Vysoké je krajská trojka a její rekonstrukce problém nevyřeší, skončí před mostem a před špatným propojením na čtyřpruh,“ potvrdil Novotný.

Zatím není jasné, kdy by mohla nová propojka vzniknout. Jako první se má dočkat rozšíření silnice z Hradce Králové do Vysoké nad Labem z pěti na sedm metrů. Na první etapu u mostu ve Vysoké už kraj požádal o územní rozhodnutí, na úsek od Duranu k odbočce na Roudničku chce požádat do půl roku. Stavět by se mohlo v roce 2022.

„Moc bych si přál, aby se to udělalo společně s propojkou, ale myslím, že se to asi nestihne,“ doplnil Červíček.

Samotná propojka zatím není v územních plánech Hradce ani Vysoké. Obě radnice však již připravují změny, které dopravní koridor zahrnují. Ve Vysoké očekávají, že by změna územního plánu mohla platit za několik měsíců, v Hradci je situace složitější.