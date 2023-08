Cyklostezka už měla být dávno hotová, u lesa však vede jen koryto s pařezy

Práce se hned na začátku zasekly a místo pruhu pro sportovce vede okrajem lesa jen průsek s mnoha pařezy a třicetimetrovým mělce vybagrovaným korytem. Zajímavé je, že motorové pily ušetřily mohutný dub, který na rozdíl od mnoha desítek již pokácených stromů v trase stezky stále stojí. Dub však není důvod, proč se nepokračuje.

Vějička na voliče, že vedení města vyslyší připomínky a podněty místních, zůstává nevyslyšená. Místo strojů se na okraj lesa nastěhovali skokani, ropuchy a čolci a stavba za téměř osm milionů korun se odkládá minimálně do jara příštího roku.

„Úsek od Zděné boudy k Lesnímu hřbitovu je opravdu za trest. Je to dost nebezpečné a kazí to dojem z celého lesního okruhu. Já vždy zaparkuji u Lesního hřbitova, a abych se vyhnula silnici s auty, nejezdím dokola po okruhu, ale vždy jen od parkoviště ke střelnici a pak zase zpátky. Nechápu, proč to město slibuje, když to nedokáže splnit,“ stěžuje si Jana Michajlíková, která na populární Hradečnici bruslí několikrát týdně.

Celý projekt se zvrhl, míní náměstek

Přípravné práce včetně kácení začaly už před rokem. Projekt počítal s hydrogeologickým průzkumem, jenže na něj se zapomnělo. Na jaře, kdy poslední úsek stezky už měl být půl roku hotov, se tu navíc zabydlely zvláště chráněné druhy živočichů, kvůli nimž město před několika týdny podalo na krajský odbor životního prostředí žádost o povolení výjimky pokračovat ve stavbě.

Radnice jedná s firmami ČEZ a Cetin, které mají v plánu na druhé straně silnice pokládat kabely pro plánovanou novou obřadní síň. Město věří, že stavby stezky a inženýrských sítí se podaří spojit do jedné akce, aby se nemuselo kácet také na pravé straně silnice ke hřbitovu.

„Celý projekt se zvrhl. Ta stezka měla být už dávno hotová. Podle mě byl projekt špatně připraven a teď se to vymstilo. Podcenila se hydrogeologie a průzkum situace s podzemní vodou a založením stavby v takovém prostředí. Druhá věc je, že stezka měla původně vypadat jinak. Podle původních vizí architektů se měla klikatit mezi stromy na druhé straně silnice a neměl tam být takhle šílený průsek. Zkrátka sklízíme plody toho, jak to bylo připraveno. Nyní to musíme napravit,“ říká náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení).

„Současná situace je značně nepříjemná, ale rozhodně to není neřešitelný problém. V první řadě musíme počkat na stanovisko ochrany přírody a krajiny, poté uvidíme, jak budeme postupovat. Jednou z možností bude plynulé pokračování stavebních prací. Může se však stát, že kvůli výskytu chráněných živočichů bude třeba provést terénní opatření, což by v krajním případě znamenalo přepracování projektu a soutěžení nového zhotovitele,“ doplňuje náměstek pro oblast rozvoje města a investic Lukáš Řádek (TOP 09). Podle něj by radnice měla mít krajské stanovisko ještě o prázdninách.

Stop ropuchám

Než budou po stezce jezdit cyklisté i inlinisté, před městem je ještě několik úkolů, aby se budování mohlo znovu rozjet. V první řadě je to jednání s energetickou a telekomunikační společností o sloučení staveb komunikace a inženýrských sítí, aby tak byly zachráněny stromy aspoň na pravé straně silnice. Poté musí radnice doufat v souhlas krajského úřadu s výjimkou, zvýšit náklady a také usilovat o dotaci v programu Cyklostezky, cyklopruhy 2022.

Podle Adama Záruby je toho před městem ve skutečnosti ještě víc „Sloučení stavby stezky s kabelovým připojením je první krok. Časově se to sice celé posune, ale kabel se zahloubí do stezky a nebude se zasahovat do druhé strany silnice. Také musíme osázet volné plochy a snažit se zachránit mohutný dub, který tam sice zůstal, ale stezka by jej nejspíš stejně zahubila,“ říká náměstek.

„Vydání výjimky by při dodržení zásad měla být snad jen formalita. A protože stezka se stejně bude realizovat asi až příští rok na jaře, bude nutné na místo instalovat zábrany, aby obojživelníci opět nenakladli vajíčka a my nemuseli čekat další celý rok,“ dodává.

Okruh se otevřel v roce 2014

Akce měla původně stát 7,9 milionu korun včetně daně, komplikace si však vyžádají mírný růst nákladů. Příspěvek od státu už přitom mělo město jistý. „Uděláme maximum, aby se dotace podařila. V červnu loňského roku výbor státního fondu naši žádost schválil. Uvidíme, jak se současný stav podaří s podmínkami dotace sladit, prozatím jsme úspěšně požádali o prodloužení termínu,“ sděluje Lukáš Řádek.

Jedenáctikilometrový okruh v městských lesích se otevřel v září 2014, když město nechalo vyasfaltovat chybějících sedm kilometrů trasy. Práce stály 13 milionů korun a v Česku i díky doplňkovým vábničkám pro sportovce šlo o unikát. Například tento týden se asi 200 metrů od Lesního hřbitova otevřel 800 metrů dlouhý okruh pro běžce vystlaný pilinami a štěpkou.