Hradec nezačne se dvěma parky v Kuklenách ani letos, soukromé byty ale rostou

Místní mají po právu pocit, že Kukleny vedení města nezajímají. Od rekonstrukce Denisova náměstí v roce 2006 radnice jen flikuje zdejší přetíženou komunikaci, která dlouho byla hlavním nájezdem na dálnici D11.

„Je to už šestnáct let. Od té doby se tady neudělalo nic. Když se podíváte do zápisů komise místní samosprávy (KMS), je to jen házení hrachu na zeď. Radnice si neuvědomuje, že je to brána do města, vizitka,“ upozorňuje místopředseda KMS a zastupitel Petr Nebeský (Rozvíjíme Hradec).

Zatímco developeři staví v Kuklenách jeden bytový dům za druhým, radnice slíbené projekty, jakými jsou třeba park Pernštejnů a Sádky, hrne před sebou. Výjimkou je jen demolice bývalé koželužny, na jejímž místě má vzniknout náměstí, domov pro seniory a třetí park Koželuhů.

Přesto mají Kuklenští naději alespoň na vznik prvního ze tří uvažovaných parků. Do rozpočtu na letošní rok se po nástupu nové koalice dostal park Pernštejnů, který má být na místě zanedbané zeleně za knihovnou naproti zdejší základní škole.

„Doufal jsem, že se co nevidět začne stavět. Při každém jednání s kolegy ve vedení města neopomínám připomínat, že bychom měli zahájit realizaci parku. Beru to jako jeden z dluhů vůči Kuklenám,“ uznává náměstek primátorky pro urbanismus a životní prostředí Adam Záruba (Změna).

Potíž je, že park se sice dostal do rozpočtu, ale reálně se na něm dosud nepracovalo. Město dokonce muselo požádat o další prodloužení stavebního povolení. Nyní už je jasné, že letos se začne maximálně s kácením zeleně před zimou.

„Připravuje se soutěž na zhotovitele, ale předtím se ještě musí aktualizovat platnost stavebního povolení. Letos se bude soutěžit a stavět zjara,“ potvrzuje vedoucí investičního odboru Michal Jandík.

Budoucí park Koželužna (šedá značka) s přiléhajícím náměstím, park Pernštejnů (červená značka), park Sádky (modrá značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Úředníci předpokládají, že vybudování parku se za jednu sezonu nestihne a práce se přehoupnou do roku 2025. Radnice počítala, že na vybudování parku získá peníze z Operačního programu Životní prostředí.

„Park je pro nás priorita. Počítáme s ním bez ohledu na to, jestli získáme finance,“ ujišťuje investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Povodně straší dál

Zpoždění parku ještě není tak zásadní jako jiný městský projekt v Kuklenách. Už od roku 2007 radnice hovoří o nutnosti vybudovat tam protipovodňová opatření, bez nichž by stoletá voda zaplavila část Kuklen i Pražského Předměstí. Zastupitelé už loni před Vánoci schválili vypsání zakázky na studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí, jenže tendr za půl roku město nevypsalo.

„Hlavním důvodem jsou personální kapacity na magistrátu. Připravuje se řada projektů, teď jsme třeba vyhodnocovali zakázku na dokumentaci pro revitalizaci Piletického potoka. Situace však dnes začíná být kvůli termínům kritická, proto chceme výběrové řízení vypisovat v červenci,“ přiznává Záruba, že město už má nůž na krku.

Radní o zakázce rozhodli v druhé půli července. Nejvyšší čas posunout projekt dál je ze dvou důvodů. Město jednak potřebuje nepromeškat dobu, kdy na protipovodňová opatření může čerpat dotace, za druhé na něj tlačí developer, který v Kuklenách připravuje stavbu osmi bytových domů v projektu Sousedství. Kdyby začal stavět bez dohody s městem, může to vybudování protipovodňové ochrany Kuklen výrazně ztížit.

Studie protipovodňové ochrany Kuklen totiž ukázala, že výhodné je nechat Malý labský náhon, který čtvrtí protéká, rozlít právě na území developera.

„Potřebujeme se s městem dohodnout na parametrech. Vznikla sice studie, ale už se dlouho nic neděje. My jsme vzali její výstupy a tu plochu jsme nezastavěli, vybudujeme tam koryto. Když ho uděláme 70 centimetrů hluboké, vyřešíme problémy na našem území, ale povodňová vlna zůstane dál v Kuklenách. Když to bude 140 centimetrů a město na to naváže, vyřeší se problémy celých Kuklen,“ nastiňuje developer Tomáš Vrbický ze společnosti Noho.

Trochu rychleji, přeje si developer

Potíž je, že Noho se blíží fázi, kdy chce připravit žádost o územní a stavební povolení. V tu chvíli už potřebuje dohodu s městem. Pokud by se práce nekoordinovaly, hrozilo by, že radnice začne s terénními úpravami až ve chvíli, kdy vedle budou stát zcela nové domy.

„Pro jejich obyvatele by to bylo samozřejmě nepříjemné a i pro město by to mohlo být těžší, protože oni proti tomu budou samozřejmě brojit,“ míní developer.

„Chtělo by to posunovat se trochu rychleji. Chápu, že je teď hlavním problémem dostavba stadionu, a myslím, že součinnost se podaří a po prázdninách se to pohne,“ věří Petr Nebeský.

„Vše je koordinováno, i proto už musíme opatření připravit. Nechceme to zbytečně oddalovat i kvůli dotacím, protože pokud na to chceme čerpat peníze, musí to být hotové v roce 2027,“ ujišťuje Záruba, že město s developerem komunikuje.

Náklady na protipovodňovou ochranu se odhadují na 100 milionů korun. Výraznou část má pokrýt právě dotace.