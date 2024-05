Sportovní haly v Hradci potřebují nové střechy, oprava čeká i zimní stadion

Před 23 lety byly v plném proudu práce na zastřešení malé haly hradeckého zimního stadionu. Vše se stihlo do konce roku a město spolu s Pardubicemi pořádalo hokejové mistrovství světa juniorů, kde zazářily také pozdější hvězdy NHL Aleš Hemský nebo Jussi Jokinen.

Už tehdy se nová střecha považovala za dočasnou. Sice vydržela, ale aby teď mohla sloužit dál, potřebuje velkou opravu. Podobně na tom je i střecha nedaleké sportovní haly Slavie v Orlické Kotlině. Jedna z největších svého druhu v republice se před několika týdny musela dočasně zavřít, protože ji obsadili stavaři. Práce za 19 milionů korun budou hotové v září, pak se sportovci zase vrátí.

Stav střechy malé haly zimního stadionu nesnese velké odklady oprav. Ty s největší pravděpodobností odstartují největší proměnu od roku 1976, kdy se současný zimní stadion otevřel. Možnosti města načrtne studie proveditelnosti. Papír snese všechno, a proto se město může dočkat i velkolepého projektu za stovky milionů korun.

„Malá hala je součástí komplexní studie proveditelnosti celého areálu. Od tohoto materiálu očekáváme jasně rozfázovaný postup rekonstrukce včetně velké haly a její přístavby, tedy hotelu Stadion, ale i malé haly, popřípadě dalších úprav stadionu a jeho okolí,“ řekl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Vznikne nové nábřeží?

Radnice už vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti. Inicioval to právě stav střechy malé haly. „Počítáme s realizací velkých úprav celého zimního stadionu. Určitě to bude krok po kroku, protože se jistě bude jednat o obrovské náklady. Důležité bude, aby se tu po dobu prací mohlo dál hrát,“ uvedla primátorka Hradce a předsedkyně dozorčí rady Mountfieldu HK Pavlína Springerová (HDK).

Změní se nejen haly, ale celé území mezi Jiráskovými sady a Moravským mostem včetně Komenského ulice. Řešeno by mělo být i nové nábřeží podél Orlice. Už před 17 lety vznikla urbanisticko-architektonická studie a tři různá řešení stávajících objektů obou hal a křídla hotelu. Vznikající studie tento návrh prověří a rozvine.

Opravami střechy malé haly se rada města bude zabývat v červnu. Také tady by mohl být systém fotovoltaiky, ale nedávnou žádost města o dotaci Národní sportovní agentura (NSA)zatím zamítla. „Střecha je opravdu ve špatném stavu, ale ten není kritický natolik, že bychom halu museli zavřít. Každopádně je to neodkladné,“ zdůraznila primátorka.

„Architektonicky něco příšerného“

„Střecha je největší problém malé haly, ale hala je zatím provozuschopná. Pochopitelně je však stav potřeba řešit co nejdříve, protože problémů by mohlo přibývat,“ potvrdil Aleš Kmoníček.

V radě města jsou však také zastoupeny názory, že pouhá oprava střechy je polovičaté řešení.

„Řeknu na rovinu, že pro mě je střecha malé haly architektonicky něco příšerného. Investice jen do opravy půjdou do desítek milionů. Podle mě vyvstává otázka, jestli je to adekvátní. Nebylo by lepší řešit to systematicky a komplexně a dát tomu novou kvalitu? Asi by bylo lepší malou halu přebudovat na něco kvalitnějšího,“ míní Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.

Nekončí ani investice do hlavní haly hradeckého „zimáku“. „Aktuální je první etapa rekonstrukce sociálních zařízení, která začne již v květnu a hotova bude do začátku sezony,“ řekl Aleš Kmoníček.

Hala Slavie byla na zavření

Snad už pět minut po dvanácté nedávno začala oprava střechy haly Slavie. A dobrá zpráva je, že na její rekonstrukci nebude potřeba zastupiteli města schválených 29 milionů korun, ale dokonce o deset milionů méně. Práce budou hotovy nejpozději v září, až poté se do jedné z největších českých hal budou moci vrátit stovky sportovců.

Střecha Slavie se už několik let potýkala s havarijním stavem. Už před dvěma lety liják protekl až na zánovní palubovku, zrovna když hala hostila kvalifikaci volejbalistek do 19 let na mistrovství Evropy. Totéž se stalo vloni na jaře. Za posledních několik let do Slavie město napumpovalo přes 21 milionů korun. Vyměnila se palubovka, zmizely azbestové desky, rekonstrukcí prošly šatny či výměník.

Hala patří tělovýchovné jednotě, její vedení dokázalo zorganizovat veřejnou sbírku, v níž se sešlo asi 300 tisíc korun. Větší investice jsou však mimo možnosti Slavie, a tak bez pomoci města by se hala nejspíš musela zavřít. Už před dvěma lety byla proto s radnicí uzavřena dvoustranná dohoda, podle které se hala v roce 2030 stane majetkem města.

„Nechceme, aby se zhoršil stav majetku, který bude jednou náš. Rekonstrukcí střechy se předejde dalším škodám,“ zdůraznil náměstek primátorky pro oblast sportu Miroslav Hloušek (ODS).

Přitom je dlouhý seznam dalších nutných investic. Průduchy vzduchotechniky jsou zality betonem, na lávky pod stropem si nikdo netroufne vstoupit, okna nejdou zavřít a protože hala není zateplená, je v ní půl roku zima. K tomu stále astronomicky rostou provozní náklady. Slavia se chce pustit do oprav sociálního zařízení, dožívá nejen osvětlení, ale i elektrorozvody a vodovodní potrubí, snem je nová světelná tabule, modernější sauna, vířivka, posilovna a montovaná tribuna.