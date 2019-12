Projekt stadionu v Hradci se zřejmě promění, ubude v něm míst i luxusu

Stadion, o kterém se mluví již mnoho let, tak bude nakonec vypadat jinak, než ukazovala představená vizualizace.

Zatímco město má za nepřekročitelnou hranici 605 milionů korun bez DPH, jediný zájemce v posledním tendru nabídl cenu 770 milionů. Z předběžné tržní konzultace k zakázce, které se zúčastnilo 12 stavebních firem, vyplynulo, že stavba arény je nejpravděpodobnější metodou zvanou Design and Build, tedy navrhni a postav.

Kromě v původním projektu velmi výrazně naddimenzovaných prostor pro vedení fotbalového klubu, VIP lóží nebo skyboxů se při schůzce s potenciálními zájemci o stavbu přišlo i na další zarážející skutečnost: při hektickém plánování se zapomnělo na podmínku víceúčelnosti, tedy aby aréna byla připravená na pořádání koncertů a jiných kulturních či sportovních akcí.

Jak arénu zlevnit? Kromě značného zredukování luxusu v interiéru hlavní tribuny, který je v nemilosti i u vládnoucí koalice, se nejspíš sníží i divácká kapacita. Je pravděpodobné, že stavební firmy, které se o zakázku budou ucházet, z původního projektu vyškrtají přes tisíc sedaček.

Cílem města je, aby sportoviště vyhovovalo kategorii UEFA 4 pro pořádání utkání Ligy mistrů, kde je mimo jiné stanovena minimální divácká kapacita osm tisíc míst.

Hradecké vedení stále věří, že nebude nutné měnit územní rozhodnutí a vydané stavební povolení. Jenže z diskuse zastupitelstva 10. prosince vyplynulo, že uchazeči o stavbu tím nejsou nikterak svázáni, a tak jim při hledání nutných úspor pod rukama snadno může vzniknout projekt, který bude vyžadovat nová povolení, v lepším případě pouze úspěšné řízení v procesu zvaném změna stavby před dokončením.

„Uvědomme si, že územní řízení a získání nového stavebního povolení je při dnešní legislativě úkol na dva až tři roky. A tam se rozhodně nechceme dostat. Město proto nechce měnit současné plány, ale je otázka, jak se to nakonec vyvine,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

„Když jsme při tržní konzultaci účastníkům prezentovali, že máme 605 milionů, územní řízení, stavební konzultaci a že trváme na zakomponování multifunkčnosti, dozvěděli jsme se, že dodržet tyto parametry lze,“ tvrdí náměstek Bláha, který návrhy na řešení zastupitelům předloží nejdéle na dubnovém zasedání.

Zavázat stavebníky vydaným povolením = konec budování?

Menším optimistou je pověřený zastupitel pro územní plán, radní a současně stavař Jiří Langer (ANO).

„Myslím si, že kdybychom stavitele zavázali vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením, potom by to touto formou nešlo. Já jsem přesvědčen, že něco měnit se bude muset v každém případě, podle mě bude muset dojít ke změně stavby před dokončením a bude záležet na dodavateli, zda změny budou takového charakteru, aby vyžadovaly i změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud chceme stadion levnější, jinak to určitě nepůjde,“ míní Langer.

Dále připomíná, že další zdržení záleží na stavebním úřadě. Firmy však prý na konzultaci slibovaly, že pokud by vše pokračovalo podle zákonných lhůt, stavba by mohla stát do konce roku 2022.

Piráti: Vedení města kamufluje

Zastupitelé měli původně pouze vzít na vědomí informace o konání tržních konzultací, avšak z nevinného bodu vznikla poměrně ostrá a dlouhá názorová přestřelka. „Bylo ta nabito negativní energií. Diskuse byla zbytečná, protože nikdo neví, jak se to vyvine,“ domnívá se Bláha.

Zcela opačný názor však má Aleš Dohnal (Piráti): „Vedení města poprvé na veřejném plénu přiznalo, že stávající projekt je nerealizovatelný za podmínek, které si představuje. Nyní se jen snaží všemožně zakamuflovat, že se nejedná o nový projekt, ale pouze o jiný způsob zadání zakázky. Těžko by to totiž vysvětlovali fanouškům. Přitom už samotný název Design and Build znamená Vyprojektuj a postav. Je evidentní, že vydaná povolení se budou muset měnit, a to pravděpodobně výrazně.“

Podle pirátského zastupitele se město už letos v lednu z auditu projektu na stadion dozvědělo, že reálná cena arény se s daní blíží miliardě. Koalice přesto v létě vypsala tendr, který prokázal, že tato čísla jsou reálná.

„Situace, do které jsme spadli, je těžká. My jsme v dobré víře hledali to nejlepší řešení. Když jsme měli důvěryhodnou informaci, že to lze postavit za 605 milionů, proč na tom nepracovat? Myslím ale, že to ještě není ztracené,“ říká náměstkyně primátora pro správu městského majetku Věra Pourová.

Projekt je přefouknutý, luxusu nemusí být tolik

„Dodavatelé nás na tržních konzultacích sami navedli na to, jak je možné stadion postavit do 605 milionů, a dokonce padlo, že jsou schopni to postavit za méně i podle norem UEFA 4. Myslím si, že pokud město bude dbát na zadávací podmínky metody Design and Build, nemůže na tom prodělat,“ upozorňuje Langer.

„Téměř všechny firmy konstatovaly, že projektová dokumentace je přefouknutá. Zbytečné jsou veliké například kanceláře, VIP prostory, skyboxy a další věci. Vůbec to nemusí být ve formě takového luxusu,“ říká Langer.

„Rozhodovat by měly také budoucí provozní náklady nebo jestli dodavatel bude schopen zajistit na stadionu zázemí i pro kulturu a další sporty. Cena by vůbec neměla být hodnoticím kritériem,“ připomíná Dohnal.