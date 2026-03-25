Safari Park ukáže nové mládě hrabáče, návštěvníci ale budou pod dozorem

  14:30,  aktualizováno  14:30
V Safari Parku Dvoře Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě hrabáče kapského. Jde už o pátého potomka zdejší chovné samice. Kvůli očekávanému přírůstku ošetřovatelé uzavřeli pavilon Africká savana. Už dnes odpoledne by se tam však měli návštěvníci vrátit. Za sklem uvidí i čerstvě narozené mládě. Podle ošetřovatelů jde o samce.
Mládě hrabáče kapského se narodilo v neděli 22. března 2026.
Dalších 9 fotografií v galerii

Mládě hrabáče kapského se narodilo v neděli 22. března 2026. | foto: Helena Hubáčkova, Safari Park Dvůr Králové

„Matka se o svého potomka stará, mládě ale pije nepravidelně. Je drobnější a méně průbojné než mládě předchozí,“ upozornil mluvčí Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem Michal Šťastný.

Chovatelé stav mláděte průběžně monitorují, ale do odchovu se snaží zasahovat co nejméně. Aby měla matka klid na porod, už dříve pro veřejnost pavilon zavřeli.

Teď se sice otevře, a lidé tak budou moci matku s dítětem pozorovat, avšak na místě bude nepřetržitě průvodcovská služba. Mládě totiž potřebuje pro zdárný vývoj klid.

Dvorský hrabáč se narodil jako podměrečný, ale mléko mu chutná

Dvorská zoo je jedním z mála úspěšných chovatelů hrabáčů. V Česku je návštěvníci mohou spatřit také v Praze, Olomouci či v Plzni. Právě do Prahy dočasně přesídlil chovný samec Eka ze Dvora Králové. Ten do Safari parku dorazil v roce 2014 z Jekatěrinburgu. O tři roky později k němu do specializovaného zařízení v pavilonu Africká savana přibyla i samice Skyla.

Pár je velmi harmonický a stal se jedním z nejúspěšnějších rodičů ve světových zoologických zahradách. První mládě hrabáče se ve Dvoře narodilo v roce 2017, další v roce 2019, 2021 a 2023.

Mládě hrabáče kapského v dvorské zoo (24. listopadu 2023)
Samice hrabáče kapského Skyla pečuje o právě narozené mládě. (24. listopadu 2023)
Fotograf měl štěstí, že se mládě hrabáče kapského neschovávalo za matkou, ale prozkoumávalo okolí. (28. listopadu 2023)
10 fotografií

Zvířata s nápadně dlouhým čumákem, lepkavým jazykem a mohutnými drápy na silných končetinách přes den spí v osvíceném doupěti, s příchodem tmy začínají rejdit a hledat při pochůzkách potravu. Ve volné přírodě dokáže hrabáč během jediné noci spořádat až 50 tisíc termitů.

Autor: