Hosté se „stěhují“ do hor, smlouvy obcházející opatření pak roztrhají

Nikdo to oficiálně nepřizná, ale ubytovací byznys v Krkonoších i v dalších českých horách kvete i přes přísná protiepidemická opatření. Provozovatelé penzionů, vlastníci apartmánů či chalup vládní nařízení úspěšně obcházejí.

Našli skulinu, která se rozšířila napříč republikou. Místo ubytovacích služeb s hosty sepisují nájemní smlouvy a na oko nabízejí dlouhodobý pronájem.



I když je zájem klientů kvůli uzavřeným skiareálům i obavám z nákazy či postihu mnohonásobně nižší než v předchozích sezonách, majitelům nemovitostí se díky kličce daří zajistit alespoň částečné příjmy.

„Loni touto dobou jsme měli obsazené téměř všechny apartmány. Nyní máme hosty ve dvou. Jeden si pronajala firma, která má nedaleko zakázku, do druhého přijela rodina,“ přiznává pod podmínkou anonymity provozovatelka penzionu v Krkonoších. Říkejme jí třeba Alena.

Pokud by peníze z pronájmu tvořily její jediný příjem, byla by paní Alena v těžké situaci. Plně obsazeno měla za poslední rok jen několik týdnů. Naštěstí má ještě poloviční úvazek jako administrativní pracovnice a peníze do rodiny přináší i manžel, jehož práce se vládní omezení nedotkla. Přesto si úplný výpadek příjmů z ubytování nemohou dovolit. V minulých letech do apartmánů značně investovali a musejí splácet půjčky.

„To bychom zastavili realitní trh“

„Sice se oficiálně ubytovávat nesmí, ale nikdo neřekl, že je zakázané pronajímat nemovitosti. Tady v okolí je to běžná praxe. Sepíšeme smlouvu na pronájem domu, klienti tu pobudou a při odjezdu smlouvu roztrháme,“ popisuje Alena.

Že nejde jen o specifikum Krkonoš, potvrzuje i Pavlína z Rychnovska. Také ona se obává zveřejnit celé jméno, aby se vyhnula případnému postihu. Sama tuší, že její silvestrovský pobyt byl na hraně zákona.

„Každý rok jezdíme na Silvestra na hory, ale letos se ubytování sehnat nedalo. Nakonec jsme našli celou chalupu na pronájem v Jeseníkách. Jeli jsme dohromady tři rodiny,“ přiznává.

Právě Silvestr je tradičně pro majitele penzionů, apartmánů či chalup nejlukrativnější v roce. Že tomu letos nebylo jinak, tiše přiznávají.

„Tady u nás byl snad jen jeden penzion, který měl na Silvestra skutečně zavřeno,“ míní Alena.

Podle advokáta Adama Černého, který loni podal proti vládním opatřením několik žalob, majitelé ubytovacích zařízení neporušují žádné zákony.

„Opatření jsou špatně zformulovaná a v řadě případů právně těžko vymahatelná, žádné z nich nehovoří o zákazu pronájmu nemovitostí. To bychom zastavili realitní trh a nesměly by se pronajímat ani byty v Praze. Jestliže jde o pronájem a ne o ubytovací službu, je to v pořádku,“ vysvětluje Adam Černý.

Dosavadní postup majitelů chalup či apartmánů minulý týden posvětil i ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček.

„Pokud jde o nájemní vztah čili nájemní smlouvu, potom to lze využít. Pokud jde o ubytovací službu, potom to možné není,“ sdělil novinářům na tiskové konferenci ke zpřísnění vládních opatření, k nimž došlo minulý víkend.

Vláda zakázala na pracovních cestách ubytovávat členy rodiny a ubytování podmínila objednávkou služeb či jiným dokladem o služební cestě.

Home office z hotelu?

Opatření postihuje zejména hotely a penziony, které si nemohou dovolit pronajmout celý objekt. Některé dosud umožňovaly ubytování alespoň pro pracovní účely.

Podle CNN Prima News některé z nich umožňovaly i ubytování rodinných příslušníků. To ještě nedávno na svém webu nabízel jeden z hotelů v Orlických horách. Možnost pracovat z pokoje, tedy home office z hotelu, nabízely také Grand hotel Hradec z Pece pod Sněžkou nebo Hotel Říčky v orlickohorských Říčkách.

„Zkusili jsme to nabídnout, ale nebyl o to prakticky žádný zájem. Vlastně jsme tu službu ani pořádně nerozjeli,“ říká ředitel Grand hotelu Hradec Michal Brokeš. Hotel přitom home office nabízel na svém Facebooku ještě 20. ledna. Podle Brokeše šlo o chybu.

„Byl tam zřejmě zkopírovaný nějaký starší text. Reálně jsme to už nenabízeli. Ani o ubytování při služebních cestách moc velký zájem není. Máme takto obsazeno jen několik pokojů.“

To, jestli hoteliéři, majitelé penzionů či apartmánů nařízení dodržují, by měla podle vlády kontrolovat kromě policie také Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta sice v minulých dnech provedla několik kontrol, ale podle jejího hradeckého šéfa Františka Švihlíka inspektoři ke kontrole nemají pravomoci:

„My můžeme zkontrolovat formální stránku podnikání, ale když jsou vstupní dveře zavřené, nic uvnitř nezkontrolujeme. Nemůžeme vstoupit dovnitř ani požadovat knihu hostů. To může jen policie.“

Právě ve spolupráci s policií provedli inspektoři o minulém víkendu velkou kontrolní akci v Peci pod Sněžkou. Sice měli informace o tom, že je možné se ve středisku ubytovat i přes zákazy, ale při kontrolách bylo vše v pořádku.

„S ČOI jsme zkontrolovali přes třicet podniků, všechny bez jediného pochybení. Naši policisté dodržování vládních opaření kontrolují průběžně, například po oznámení nebo na základě vlastních poznatků,“ připomíná mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

