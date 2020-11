Hornický Žacléř se vzmáhá, má nové náměstí a roste zájem o nemovitosti

Dlouhé roky měl Žacléř na Trutnovsku u hranic s Polskem pověst nepříliš vábného města, které doplácí na nevýhodnou polohu na periferii i na hornickou minulost spojenou s vysokou nezaměstnaností. To se však začíná měnit a třítisícové město se díky souběhu několika investic významně modernizuje. Radnice v současnosti navíc registruje velký zájem investorů o tamější nemovitosti.

Klíčovou investicí pro celé město je rekonstrukce hlavního silničního tahu ze Žacléře k bývalému hraničnímu přechodu Královec. Především v centru města připomínal tankodrom. V minulosti kraj opravu několikrát odložil, ale na jaře se konečně koplo do země.

Za více než 90 milionů korun stavaři ve třech etapách vybudovali devět kilometrů dlouhý úsek nové komunikace vedoucí z Prkenného Dolu přes Rýchorské náměstí až do Královce.

Navázat by na něj měla oprava vozovky z Prkenného Dolu přes Babí na Trutnov, která je také ve velmi špatném stavu. Projekt už má stavební povolení, hradecké hejtmanství žádá o dotaci z evropských fondů.



„Realizace této etapy se předpokládá v letech 2021 a 2022,“ naznačuje mluvčí kraje Michal Friček. Potom bude následovat poslední úsek: Horní Staré Město – Babí. V příštím roce dostane přednost rekonstrukce silnice I. třídy z Trutnova přes Zlatou Olešnici a Bernartice do Královce, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic.

Krajská investice se sešla s další fází rekonstrukce Rýchorského náměstí v Žacléři za zhruba sedm milionů, letos se dočkala proměny centrální část. Nová oválná plocha vydlážděná žulou propojila tři historické prvky: kašnu, mariánský sloup a pomník Josefa II. Už dříve na náměstí vyrostla opěrná zeď a dělníci instalovali nové veřejné osvětlení.

„Dalo by se říci, že konečně máme náměstí. Dostalo centrální prostor, je jasně definované a myslím si, že celé centrum města výrazně prokouklo. Chtěli bychom ho mít pro pořádání společenských akcí, například pro rozsvěcení vánočního stromu,“ říká žacléřský starosta Aleš Vaníček (nestraník, SNK Náš Žacléř).

Na podzim začala další velká investice, která zlepší image bývalého hornického města. Královéhradecký kraj rozjel přestavbu dvou objektů někdejší ubytovny za 145 milionů korun, vzniká zde pobočka pro seniory v Lamperticích s 52 lůžky. Stavební práce potrvají do příštího prosince.

„Severní část kompletně zrekonstruujeme, bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jižní část musíme kvůli špatnému stavu zdemolovat a vystavět zcela nově,“ vysvětlil krajský radní Václav Řehoř (ODS). Město zaplatí venkovní úpravy a rekonstrukci zpevněných ploch. Vznikne i několik parkovacích stání pro návštěvníky domova.

V domově pro seniory budou jedno a dvoulůžkové pokoje. Z nedalekých Lampertic, kde je sociální zařízení – původně pro vysloužilé horníky – už od roku 1905, se do Žacléře přesune kompletní kuchyňský a prádelenský provoz.

„Stavba domova pro seniory je pro nás velmi důležitá kvůli potřebnosti takového zařízení ve městě i vzniku nových pracovních míst. Navíc zapadá do oživení a revitalizace centra Žacléře,“ neskrývá radost Aleš Vaníček.

Nemovitosti jdou na dračku

Těšit ho může také nebývalý zájem o místní nemovitosti. Radnici se totiž daří prodávat domy, které roky nikdo nechtěl. Jen na poslední schůzi zastupitelé schválili prodej tří starých bytových domů a pěti stavebních pozemků.

„O Žacléř je teď velký zájem. Krkonoše jsou přeplněné a lidé se poohlížejí po klidnějších místech blízko přírody,“ poznamenává starosta. Negativními průvodními jevy jsou růst cen nemovitostí a vznik apartmánového bydlení. Podle starosty lidé kupují zdejší nemovitosti především jako investice.

Žacléř je teď ve stejné situaci, v jaké byly Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a další krkonošská střediska, jejichž ráz i strukturu obyvatel výrazně poznamenaly masivní investice do rekreačního bydlení.

„Zájem investorů nás těší, jsme rádi, že staré budovy budou opravené, ale pro nás je důležité, aby část bytů nebo pozemků získali lidé k trvalému bydlení. Ze všeho nejvíc potřebujeme mladé rodiny, které tu budou chtít žít,“ upozorňuje Vaníček. Počet stálých obyvatel, stejně jako v celé řadě měst srovnatelné velikosti, v posledních letech klesá. Nyní jich v Žacléři žije něco přes 3100.

Možnostmi by do budoucna podle starosty mohly pro obec být rekonstrukce nebo budování vlastních bytových domů. Hlavní rozvojovou lokalitou je Červená Kolonie rozkládající se na konci města u hlavní silnice do Královce. Dodnes zde stojí několik bývalých hornických ubytoven. Objekt nejblíže čerpací stanici soukromý investor v současnosti demoluje a plánuje zde postavit bytový dům.

„Myslím si, že přijde doba, kdy staré ubytovny budou mít využití. Je tam možno vystavět desítky bytů,“ uzavírá starosta.