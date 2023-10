Jen vyšel z vězení, ukradl auto v salonu. Divokou honičku zastavil až zátaras

Policisté obdrželi oznámení o krádeži vozidla značky VW Touran z jednoho hradeckého autosalonu v pondělí 2. října krátce po 9. hodině. Vyhlásili po něm pátrání a jedna z hlídek si ve Vysoké nad Labem všimla tohoto auta, jak míří na Hradec. Než ho dostihli, urazil přes devět kilometrů.

„Světelným a zvukovým zařízením hlídka řidiče několikrát vyzvala k zastavení, které však ignoroval, a před hlídkou začal ujíždět. Jel rychlostí až 120 km/h, jel protisměrem a předjížděl v úsecích, kde je to zakázáno. V ulici V Mlejnku policisté řidiči zatarasili cestu a pomocí donucovacího prostředku namířené střelné zbraně ho zadrželi,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Podrobili muže dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Zkouška na alkohol byla negativní, test na drogy pozitivní.

Vyšetřování pak ukázalo, že muž již krátce před třetí hodinou ranní vnikl do autosalonu, kde odcizil dva svazky klíčů. Jedním z nich nastartoval vozidlo, z parkoviště projel bránou ven, přitom však bránu i auto poškodil. Na jedné hradecké benzinové stanici načerpal pohonné hmoty a bez zaplacení odjel. Vlastníkovi autosalonu způsobil škodu za více než 1,2 milionu korun, majitel čerpací stanice vyčíslil škodu na necelé 2 tisíce korun.

Policisté z evidencí zjistili, že muž nevlastnil nikdy žádné řidičské oprávnění a má již devět záznamů v rejstříku trestů. Naposledy byl odsouzen najednou za několik trestných činů, které spáchal v roce 2018, a to k pěti letům odnětí svobody a k pěti letům zákazu řízení motorových vozidel.

Tehdy narazil s kradeným autem do policejního vozu, když se snažil policii ujet. Dvě hlídky mu chtěly odříznout cestu u hradeckého letiště, jedno auto muž stačil objet, ale do druhého ve vysoké rychlosti vrazil. Zcela zdemoloval přední část vozu a tři policisty zranil.

Muž byl propuštěn z vězení minulé pondělí 25. září. Nyní je obviněn z krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu trest na jeden rok až pět let vězení. Policisté kvůli důvodné obavě, že by mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti, podali ke státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby.