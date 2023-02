Hradecké ANO v krizi není, zní z hnutí po odchodu dvou zastupitelů

Na sklonku roku 2021 předsednictvo rozhodlo o zrušení místní hradecké organizace. Tehdy znechuceni stranickými poměry oznámili odchod Jiří Langer a Věra Pourová, někdejší výrazné tváře hnutí. ANO v hradecké buňce udělalo velký průvan a odpovědí byla značně pozměněná kandidátka pro podzimní komunální volby.

Jenže situace, k níž došlo před 13 měsíci, se nyní nápadně opakuje. Hnutí si vyřizuje účty s odpadlíky. Ale nejen s nimi.

Přestože si krajský předseda Petr Koleta loni liboval, že omlazená kandidátka má velký koaliční potenciál, opak byl pravdou. ANO skončilo v opozici. Teď z problémů viní nové vedení, konkrétně primátorku Pavlínu Springerovou (HDK).

Hnutí totiž značně vyvedlo z rovnováhy, když koalice navrhla a pak i skutečně prosadila předsedou finančního výboru Jindřicha Outlého, tedy číslo 11 na kandidátce ANO. Zkušený manažer oznámil odchod ze zastupitelského klubu a v 37členném sboru zůstal jako nezařazený zastupitel.

Na „trestnou lavici“ ho brzo následovala i bývalá náměstkyně primátora Monika Štayrová. Také ona v klubu skončila a stejně jako Outlý jako důvod uvedla nepřátelskou atmosféru uvnitř hradecké buňky ANO. Velmi podobně se před rokem vyjadřovali Langer s Pourovou.

Špatná atmosféra? Určitě ne!

Jenže zatímco tehdy ANO vážnou krizi přiznalo, nyní je oficiálně vše v naprostém pořádku, dusná atmosféra neexistuje. Jedinými viníky jsou odpadlíci, případně proradná koalice, jež si koupila Jindřicha Outlého.

Dosud se k problémům vyjadřovali jen dva muži, kteří v hierarchii hnutí za poslední měsíce udělali obrovský skok – předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler, tedy číslo 22 na kandidátce v roce 2018, a Denis Doksanský, jenž tehdy nekandidoval. Mlčeli volební lídryně Jana Šandová, krajský předseda Petr Koleta i poslanec a zastupitelská autorita Jiří Mašek.

„Před rokem to krize opravdu byla. Bylo to hodně osobní, někteří reagovali podrážděně, a už když jste vešli do místnosti, cítili jste, že to nebude fungovat. Rozpuštění organizace byl správný krok a od té doby vše funguje. Za velmi krátkou dobu se nám podařila dát dohromady skvělá kandidátka s velmi dobrou lídryní. Sestava se obměnila a také výsledek jasně ukázal, že Hradečáci si přáli a chtěli, abychom dostali šanci. Respektuji však, že paní primátorka si to poskládala z demokratických stran, tedy jak sama říká. U nás ale špatná atmosféra nevládne,“ řekl Petr Koleta.

„Po odchodu obou kolegů je spíš znát určitá úleva. Negativně to atmosféru určitě nepoznamenalo,“ konstatoval Jiří Mašek.

„Teď se pročistil vzduch. Ukázalo se, kdo chce pracovat a komu o co jde. Jsem ráda, že se to stalo teď, mrzí mě jen, že nám ti dva sami neřekli, že nás opouštějí. Všechno se stalo za našimi zády. Mrzí mě, že jsme jim nestáli za to, aby nám vše sdělili. Na druhou stranu nás to jen spojilo a mám pocit, že máme dobře našlápnuto,“ upozornila Jana Šandová.

„Z hlediska spolupráce v klubu jejich odchod vnímáme fakticky jako posílení. Věříme, že budeme moci lépe a intenzivněji spolupracovat jak uvnitř klubu, tak ve prospěch města,“ podotkl Lukáš Fiedler.

„Zastupitelský klub funguje standardně. Ti dva, kteří nás opustili, v poslední době nepatřili k lidem, kteří by se výrazněji podíleli na práci. Řekl bych, že je nás sice méně, ale naše kvalita rozhodně neutrpěla, ba naopak spíš stoupla,“ uvedl bývalý náměstek primátora Pavel Marek, jenž se do zastupitelstva dostal ze 12. příčky kandidátky ANO, přestože předpokládal, že se najde podstatně výš.

Anonymní zdroj redakce z prostředí hradecké buňky ANO hovořil o tom, že odchod Outlého byl přinejmenším velmi překvapivý a způsobil velký poprask. Stejný krok Štayrové naopak očekával, protože se dlouhodobě netajila nespokojeností.

„Každopádně je to velká komplikace, kolegové se od nás odstřihli a v podstatě se dá čekat, že jako nezařazení zastupitelé půjdou na ruku koalici. Vyzvali jsme je, aby rezignovali a uvolnili místa pro naše kandidáty, ale popravdě neočekávám, že by to udělali. Uvidíme, jestli se v klubu nestane něco dalšího. Nelze to vyloučit,“ řekl pod podmínkou anonymity zdroj redakce.

Kolik je dalších rebelantů?

Potíže v táboře vítěze loňských voleb v Hradci Králové souvisejí s prezidentskou prohrou Andreje Babiše spíš jen okrajově. Ale pojítko tam je: vždyť Monika Štayrová v prvním kole plakátem na plotě svého domu podporovala Danuši Nerudovou. Podporu Petru Pavlovi musí vysvětlovat starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

Oba se tak symbolicky připojili k ostatním buřičům v ANO, místopředsedovi hnutí a moravskoslezskému hejtmanovi Ivu Vondrákovi a ostravskému primátorovi Tomáši Macurovi.

„Macura a Vondrák se jako první dovolili vzepřít a jen odstartovali katarzi v hnutí. Takových rebelantů je po krajích mnohem víc, například starosta Jarolím. Čekal jsem, že ve Dvoře Králové Babiš v prvním kole vyhraje, ale ono se to nestalo. Ono totiž podle mě nejde o ANO, ale o pana Jarolíma, který je velmi oblíben,“ upozornil politolog Jiří Štefek.

„Bude velmi zajímavé sledovat dopady. Regionální šéfové ANO se před Babišem chtějí ukázat jako lidé akce. Jestliže však budou reagovat hystericky a takových lidí se zbavovat, je to pro ANO cesta do pekla. Tito lidé jsou magnety a nasávači hlasů. V komunální politice je lidem jedno, kdo kandiduje za kterou stranu. Jestliže chce Andrej Babiš jít cestou jako například Věci veřejné, je s čistkami na té nejlepší cestě. Proto by se podle mě ANO nyní nemělo soustředit na vyhledávání domnělých zrádců, ale na sebe,“ řekl politolog.

Aktuální potíže v hradeckém klubu ho příliš nepřekvapily: „Okruh lidí v krajském hnutí ANO je víceméně stále stejný. Rozpuštění a napuštění hradecké místní organizace nic neřeší, protože stranická linie a ideový koncept zůstává stejný. Noví lidé tedy neznamenají revoluci.“

Politická korupce, vytkli kolegovi

Se dvěma zrádci se vypořádává také hradecký klub hnutí ANO, který Outlého a Štayrovou vyzývá k zastupitelské rezignaci a uvolnění míst pro jiné kandidáty. Petr Koleta se současně opřel do primátorky Springerové. Vyčítá jí, že si postem ve finančním výboru koupila Jindřicha Outlého.

„Na druhou stranu je dobré vědět, kam se určití lidé posouvají svým myšlením. Paní primátorka reprodukuje, že se klub ANO rozpadá, přitom to byla ona, kdo dokázal šikovně rozpoznat, co se dá koupit. Jsem však rád, že se lidé z vedení města takto projevili, protože z hlediska koaličního potenciálu nás to určitě posílilo. Toto byl jednoznačný signál: kdo to udělá jednou, udělá to i podruhé. Takoví lidé v politice nebudou mít dlouhého trvání,“ předpověděl krajský šéf hnutí.

Podle Springerové se však ANO drolí bez přičinění koalice. A nařčení z přetahování opozičních zastupitelů odmítla.

„Označovat jeho svobodné rozhodnutí za politickou korupci je zcela scestné. Důvod, proč zastupitelský klub ANO přišel o jednoho z mála členů s odborností a zkušeností, je zjevně jiný. A nepochybuji, že jej pan Outlý bývalým kolegům vysvětlil a že jej znají,“ zdůraznila Springerová.