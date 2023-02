Na sídlišti v Trutnově prasklo potrubí, voda zaplavila zaparkovaná auta

Profesionální hasiči z Trutnova vyjížděli k havárii vodovodu do Fialkové ulice ve středu krátce před 23. hodinou. Po půlnoci jim přijela na pomoc ještě místní dobrovolná jednotka, která dovezla přenosnou stříkačku.

„Hasiči pomáhali čerpat větší množství vody, které zaplavilo parkoviště a přilehlé komunikace. Na místě byl porušený vodovodní řad, přivoláni byli pracovníci Vodovodů a kanalizací,“ sdělila mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

„Povedlo se vyčistit kanálové vpustě, a voda tak nakonec mohla odtékat sama,“ uvedli zástupci dobrovolné jednotky na facebookovém profilu Hasiči Trutnov - Horní Staré Město. Jednotky se vrátily na základny kolem 2. hodiny ráno.

„V noci se stala havárie na vodovodním potrubí DN 200, v délce asi dvou metrů došlo k podélné prasklině. Okamžitě jsme zahájili výkopové práce a manipulaci na síti, takže se nám v průběhu noci podařilo omezit rozsah zasažených domácností. Původně bylo bez vody celé sídliště i přilehlé okolí, během noci jsme to již omezili na Fialkovou ulici. Oprava by měla být hotova do 15:00, pokud se nestane něco mimořádného,“ uvedl dopoledne ředitel Vodovodů a kanalizací Trutnov Josef Moravec.

Místní si dopoledne psali na sociálních sítích, kde voda teče a kde ne, nebo jen špinavá. Bez vody je asi osm paneláků.

„Dodávka vody byla obnovena s výjimkou ulice Fialková – 456, 455, 454, 453, 452, 450, 451, 445, 444, 480; Rozmarýnová – 449, 448, 447, 446; Pomněnková – 439, 440, 441, 442, 438, 437, 434, 435, 436 a Bratrství – 432, 433. Pro občany, kterým nebyla obnovena dodávka vody, bude během dnešního dopoledne přistavena cisterna,“ napsali dopoledne zástupci radnice v Trutnově na facebookovém profilu.

Nejhůř patrně dopadl odstavený vrak

Na parkovišti stálo podle zveřejněných fotografií možná dvacet aut. Jak příliš je voda poškodila, není zatím jasné.

„Škodu zatím neznám. Na místě byl náš člověk, který má na starosti kontakt s pojišťovnou, pořídil fotografie. Vím tam o jednom autě, které je na parkovišti odstavené bez značek a shodou okolností to odskákalo nejvíc. Jednomu pánovi, který potřeboval svým autem rychle odjet do Mladé Boleslavi, jsme pomáhali vybrat část vody. U dalších aut se voda dostala asi centimetr nad práh, takže tam půjde o mokré koberečky, majitelé s nimi už třeba odjížděli. Jsme pochopitelně pro tyto případy pojištěni,“ sdělil ředitel Moravec.

Společnost vlastněná obcemi řeší ročně kolem pěti havárií. V konkrétním případě mohly hrát roli změny teplot i stáří rozvodů na sídlišti vystavěném před padesáti lety.

Jak voda unikala pod tlakem z řadu a brala sebou i bahno, parkoviště, ulice i trávníky jsou zanesené. Správci vodovodu s technickými službami se tam chystají uklidit. Město už požádalo, aby si lidé přeparkovali auta a udělali před panelákem prostor pro techniku.