Trofeje ustoupily evakuovaným skautům, místní nosili dětem deky a suché věci

Bylo kolem deváté hodiny večer, když vedoucí jednoho z táborů na břehu řeky Kněžné u Prorubek připravovali uvnitř jednoho ze tří týpí táborovou hru pro děti. Náhle přišel silný poryv větru a indiánský stan se poroučel k zemi. Parta vedoucích jen tak tak stihla uhnout padajícím tyčím.

„Naštěstí máme lehké tyče, takže se nikomu nic nestalo. Viděli jsme předpověď, že hrozí bouřky a silný vítr, což je věc, na kterou jsme docela zvyklí. Většinou se schováváme do vojenského hangáru nebo do kuchyně,“ popisuje vedoucí tábora Jan Málek ze skautského oddílu ze středočeských Čelákovic.

Mezi dětmi nastal poprask, vedoucím se je však podařilo rychle uklidnit. Podle plánů shromáždili všechny táborníky v hangáru, který slouží jako jídelna.



Ani konstrukce z ocelových tyčí zakrytá plachtami však tentokrát nevydržela. Poryvy větru sílily a zanedlouho už trhaly plachty táborníkům přímo nad hlavou.

„V tu chvíli už jsme měli zavoláno hasičům a běželi se schovat do kuchyně, což je nejpevnější stavba v tábořišti. Naštěstí se dětem ani vedoucím nic nestalo,“ líčí Málek.

Lidé nosili deky a suché oblečení

Hasiči dorazili vzápětí, kromě profesionálů z Rychnova nad Kněžnou i dobrovolné jednotky ze sousední Lukavice a z Orlického Záhoří. Nejprve se pokoušeli k táboru dostat velkými tatrami, jenže promáčené louky a popadané stromy je daleko nepustily.

„Tatra v bahně zapadla a nemohla dál, proto jsme pokračovali lehčím zásahovým vozem,“ popisuje mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči postupně odvezli z tábora děti i dospělé. Azyl jim poskytli právě lukavičtí, kteří skautům nabídli zázemí v tamním kulturním sále.

„Volali mi naši hasiči, že evakuují tábor, tak jsme hned připravili kulturák. Zrovna se tam chystala myslivecká výstava, takže jsme museli sál vyklidit. Děti navíc přijely zcela promáčené, takže jsme rozhlasem vyhlásili sbírku oblečení, dek, přikrývek nebo spacáků,“ vysvětluje doslova za pochodu starostka Lukavice Eva Martinů, zatímco řeší zatopený obecní obchod.

Výzva obecním rozhlasem zafungovala skvěle. Lidé do kulturního domu nanosili daleko více věcí, než bylo třeba. Táborníci zvládli krizovou situaci i díky tomu, že měli velký počet dospělých či starších skautů. Ze 43 evakuovaných bylo jen 23 dětí.

„Rodiče jsme hned informovali o tom, že jsou všichni v pořádku. Ráno jsme se byli na místě podívat. Stany jsou bez újmy, ale zázemí je poškozené. Proto jsme se radili, co dál, zda bude možné na tábořišti pokračovat, nebo se přesuneme domů,“ nadnesl vedoucí Málek.

Na Broumovsku spali táborníci ve škole

Podél říčky Kněžné pod Prorubkami jsou teď asi čtyři další tábory, například z Chocně, Lomnice nad Popelkou či Rychnova nad Kněžnou. Také jejich vedoucí se obávali silného větru. Zejména proto, že v noci není vidět na nebezpečně se ohýbající stromy. Potíže však hlásil jen tábor U starého mlýna, kde stromy popadaly na příjezdovou cestu.

„Hned jsme volali hasiče, protože je to jediná přístupová cesta do tábora a neměli bychom kudy v případě nouze odjet. Přijeli místní hasiči z Prorubek a stromy rozřezali. Děti jsme večer přesunuli do jídelny, odkud předtím vedoucí vynosili stoly. Ležely na zemi a celé ty události prospaly. My jsme samozřejmě celou noc drželi hlídku,“ popisuje noc vedoucí tábora Jarmila Cermanová ze Střediska volného času Sluníčko z Lomnice nad Popelkou.

Hasiči v noci na pátek evakuovali také tábor ve Vernéřovicích na Náchodsku. Na evakuaci se tam podílelo hned pět jednotek, které musely nejprve proklestit cestu k táboru přes popadané stromy.

„Dobrovolní hasiči sváželi účastníky tábora dopravními automobily do Vernéřovic, kam jsme přistavili evakuační autobus z centrální stanice v Hradci Králové. Protože velitel jednotky z Meziměstí je současně tamním starostou, nabídl táborníkům provizorní zázemí v jejich základní škole,“ objasnila mluvčí hasičů. Z tábora evakuovali 57 dětí a 30 dospělých.