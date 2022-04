Hádka opilců skončila pokusem o vraždu, žena pobodala muže šroubovákem

16:20

Pokusem o vraždu skončila hádka, která se na konci března strhla mezi partnery z Náchodska. Oba aktéři konfliktu byli opilí a spor se vyhrotil, když muž hodil na ženu šroubovák. Ta ho s ním udeřila do oka a pak muže šestkrát bodla do horní poloviny těla. Ženě teď hrozí až 18 let vězení.