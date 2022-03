Ukrajinští fotbalisté uvázli v Turecku, azyl našli u hráčů z Hradce Králové

Když ruská vojska 24. února vpadla na Ukrajinu a začala ostřelovat velkoměsta, fotbalisté druholigového ukrajinského klubu FC Polissya Zhytomyr zrovna trénovali na soustředění v Turecku. Pro profesionální hráče to byl šok. Ze dne na den se jim zbortil svět, a co hůř: nemohli se vrátit domů, kde nechali rodiny, manželky, děti, partnerky.

Manažerka týmu ze Žytomyru, který leží zhruba 150 kilometrů západně od Kyjeva a kolem 500 kilometrů to je odtud do polské Přemyšle, hledala možnosti, jak krizovou situaci řešit. Přes kontakty ve fotbalovém prostředí se informace o strastech fotbalového klubu dostaly až k vedení hradeckého klubu FC Olympia.

„Kontaktovali nás obchodní partneři a řekli nám, že žytomyrský celek zůstal na soustředění v Turecku, nemají se kam vrátit a jestli bychom se o ně nedokázali postarat a pomoct jim. Rozhodli jsme se, že pomůžeme,“ uvedl člen představenstva FC Olympia Hradec Králové Martin Moník.

Klub uvedl, že se hlásí ke společenské odpovědnosti a slíbil, že až do 30. června zajistí na své náklady setrvání celého týmu v Hradci Králové.

Žytomyr versus Náchod: vlajky, kroj i hymna Fotbalový klub FC Olympia Hradec Králové 1901 uspořádal v úterý večer na podporu Žytomyru na umělé trávě hradecké Slavie přátelské utkání mezi ukrajinským celkem a divizním Náchodem. Fotbalisté Žytomyru nastoupili ve svých tradičních žlutých dresech, které shodou náhod vypadají podobně jako reprezentační dresy Ukrajiny, navíc každý hráč si při nástupu na zádech nesl národní vlajku. Mezi diváky byly desítky Ukrajinců, nechybělo několik žlutomodrých vlajek. „Nedokážu ani slovy popsat, co cítím, jak kvůli Ukrajině trpí moje duše. Jen na to pomyslím, hned mi tečou slzy. Jsem ráda, že kluci ze Žytomyru mohli přijet do Hradce, shodou okolností mám v týmu bratrance. Je škoda, že se musíme potkat za těchto okolností,“ prozradila Nataliya Dotsenko z Regionálního ukrajinského spolku ve Východních Čechách, která přišla na fotbal podpořit ukrajinské hráče i se svou vnučkou a dalšími známými. Její kolegyně ze spolku na začátku zápasu zazpívala v ukrajinském kroji národní hymnu.

„Situaci na Ukrajině prožíváme velmi intenzivně. Už prostřednictvím dražby sportovních artefaktů a za pomoci finančních darů jsme se podíleli na pomoci při vypravení kamionu s 33 paletami humanitární pomoci. Stále jsme však měli pocit, že nejen můžeme, ale přímo musíme učinit pokus pomoci více, když se nedaleko od nás odehrává velká bitva statečného národa o osud celého demokratického světa a někdo na sebe vzal tu obrovskou odpovědnost v podobě sázky na život svůj a životy svých nejbližších,“ řekl Moník.

Olympia si vzala vzor z vědců, umělců a také sportovců v jiných odvětvích. „Do pomoci se zapojíme, nakolik je v našich silách,“ poznamenal Moník.

Přijedou i rodiny

Z Turecka si ukrajinští fotbalisté přivezli vlastní autobus v klubových barvách, který nyní mohou Hradečané pravidelně vídat ve městě. Celý tým se skládá z 23 fotbalistů, čtyř trenérů a manažerky.

Tým má zajištěné ubytování, stravu, tréninkové podmínky a také umístění hráčů do klubů v královéhradeckém regionu. Tedy pokud to legislativa Fotbalové asociace České republiky umožní. Hradečtí zajistí přátelská utkání, vyřídí administrativní úkony a další nutnosti pro pobyt. Zároveň se postarají také o příjezd rodin členů týmu a jejich pobyt v Česku.

„Je to pro nás těžké, doma je válka. Myslíme na naše rodiny, kamarády. Věříme, že to brzy skončí. Všechny peníze, které vyděláme, pošleme domů naší armádě a našemu městu Žytomyr,“ řekl MF DNES šestadvacetiletý záložník Illya Cherednychenko, který umí plynně slovensky, protože hrával ligu V Trnavě či Nitře.

Když se klub zasekl v Turecku, hráči nevěděli, co s nimi bude dál. „Jsme rádi, že náš majitel chce zachránit klub a že můžeme zatím zůstat pospolu. Pak jsme se dozvěděli, že pojedeme do Česka. Na Ukrajině mám rodiče i partnerku. Je to velmi složité, když já jsem tady a ona to tam prožívá každý den. Ale snažíme se pomáhat, jak jen můžeme. Co se u nás doma děje, je strašné,“ pokračuje profesionální fotbalista.

Stejně jako další hráči, i Cherednychenko se bude snažit, aby za ním mohl alespoň někdo z nejbližších do Česka přijet. „Hlavní je, aby všichni byli zdraví, pro rodinu udělám všechno,“ říká.

Hráči na Ukrajinu posílají peníze Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli ruské invazi na Ukrajinu už dříve nařídil všeobecnou mobilizaci, což znamená, že Ukrajinu nemohou opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Vedení fotbalového klubu Žytomyru rozhodlo, že tým udrží prozatím pohromadě. Hráči tedy zůstávají v Česku a své zemi budou finančně pomáhat ze zahraničí.

Tým je ubytovaný v hotelu Alessandria, na obědy chodí do Černého koně. Fotbalisté už prošli registračním procesem v centru Aldis a zaregistrovali se na pracovním úřadě.

„Řešíme s nimi denně všechny praktické věci včetně praní prádla. Snažíme se jim vyjít co nejvíc vstříc. Jsou v těžké situaci, jsou nervózní, mají starost o své rodiny,“ pokračoval Moník.

Olympia předpokládá, že se dočasně postará také o nejbližší příbuzné, pokud se jim povede z Ukrajiny do Česka dostat.

Ukrajinský druholigový tým je složen z mladých fotbalistů a řada z nich nechala na Ukrajině i malé děti. Naopak návrat fotbalistů domů zatím není na pořadu dne. Ukrajinští fotbalisté budou stále placeni svým mateřským klubem, který se snaží tým udržet pohromadě, co nejdéle to půjde.

Se zajištěním péče pomohla fotbalistům hradecká radnice, hejtmanství i prvoligový FC Hradec Králové.

„Společně se tak přidáváme ke směru zcela jasně vytyčenému naším premiérem Petrem Fialou, na kterého jsme díky jeho cestě do Kyjeva a bezprecedentnímu vyjádření podpory a solidarity Ukrajině všichni hrdí,“ prohlásil Moník, který také doufá, že válka na Ukrajině brzo skončí.

„Snad bude do konce června ruská agrese zadušena a tým a jeho členové se budou moci vrátit do svých domovů, do svobodné země. Pokud by se tak nestalo, jsme připraveni celou situaci řešit i v delším časovém horizontu,“ řekl.

Žytomyr, který má 260 tisíc obyvatel a je střediskem Žytomyrské oblasti a kulturním i hospodářským centrem regionu Volyň, byl v posledních týdnech ruským vojskem opakovaně bombardován. Média přinesla zprávy o raketovém zásahu porodnice i školy.