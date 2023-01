Symbol Hradce je zpátky, jeřáby na stadionu vztyčily první 54metrové lízátko

Osvětlovací stožáry zmizely z torza původního Všesportovního stadionu v Malšovicích v září 2021. Jeřáby je tehdy uložily po stranách areálu, kde dělníci pracovali na jejich opravě. Některé části museli kvůli korozi nahradit, přidali jistící systémy pro údržbu ve výškách a vyměnili také původní reflektory za moderní LED osvětlení.

„Stožáry jsme kvůli korozi o několik centimetrů zkrátili. Z 90 procent jsou však původní. Prošly několikero kontrolami včetně rentgenového snímání, abychom si byli jistí, že jsou v dobrém stavu,“ říká oblastní technický ředitel Strabagu Daniel Novotný.

Opětovnému vztyčení lízátek předcházela několikadenní příprava. Stavbaři museli například štěrkem vysypat podloží, aby se těžké jeřáby nebořily do země. Lízátka jsou oproti původnímu umístění až za hliněnými valy posunutá blíže k hrací ploše, protože i samotný stadion se zmenšil.

„Kdybychom vzali jeho konstrukci, vešla by se dovnitř mezi původní tribuny všesportovního stadionu. My jsme lízátka museli přisunout co nejblíže, aby na hrací plochu nevrhaly stíny střechy tribun. Až budou osazeny všechny stožáry, bude to dobře vidět. Chvíli si na nový poměr proporcí budeme zvykat,“ vysvětluje architekt Tomáš Vymetálek.

Stožáry jsou dlouhé 54 metrů a váží 43 tun. První lízátko zvedaly dva těžké jeřáby o nosnosti 160 a 250 tun. Jeden držel stožár nahoře a druhý ukotvený u paty s ním manipuloval. Práce začaly krátce po 8. hodině a stožár byl v konečné poloze před polednem. Poté další dva pomocné 30tunové jeřáby umístily pod lízátko vzpěry, které dělníci fixovali z vysokozdvižných plošin. Na svém místě byly po 14. hodině.

28. března 2022

„Je to až neuvěřitelné, s jakou fantastickou přesností to usadili. Jak základová patka stožárů, tak i vzpěry dosedly na svá místa s milimetrovou přesností i přesto, že ten stožár měří 54 metrů,“ vyzdvihuje práci techniků Vymetálek.

„Následovat teď bude svaření jednotlivých dílů, které bude trvat několik hodin,“ doplňuje mluvčí Strabagu Jana Kohoutová. Svářeči mají přesně vypočítaný manuál jak konstrukce spojit, aby odolaly všem vnějším vlivům. Svařovat se musí po vrstvách, které musejí průběžně chladnout.

V příštích dnech se nad stadionem objeví i další tři lízátka. Na vztyčení každého z nich potřebují dělníci dva dny. První den si konstrukci připraví a umístí do směru zvedání, druhý den přijde na řadu vyzvednutí stožáru. Hotovo tak bude v příštím týdnu.

Stavba celého stadionu jde podle stavbařů podle plánu a firma odmítá, že by byla ve skluzu. Taktéž radnice stále počítá s tím, že hotový stadion převezme na konci června.

„Stavba je rozdělená do několika milníků a jen jediný z nich zatím nebyl dodržený, ovšem jen o pět dní. V příštím týdnu máme jednání se zhotovitelem, kde se o termínech budeme bavit,“ potvrzuje náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).