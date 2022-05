Strabag chce za stadion víc peněz a posun termínu, Hradec bude vyjednávat

Přesně před čtvrt rokem stavební firma Strabag připustila, že cena fotbalového stadionu v Hradci Králové nemusí být konečná. Společnost nevyloučila, že s městem zahájí jednání, jak si za zakázku říct více než jen vysoutěženou částku.

Od 9. března se domněnky staly smutnou skutečností, kdy se k rukám primátora dostal dopis, v němž stavebník žádá o obnovení jednání o smlouvě „z důvodu podstatné změny okolností“. Trvalo další měsíc, než právníci města s vyjednáváním o zdražení souhlasili.

Až teď, tři měsíce po prvním oťukávání, nastal posun. Strabag radnici odeslal vše, o co si řekla, a licitace s nejistým výsledkem může začít.

„Podrobné vysvětlení obsahující nejen vyčíslení, ale také žádost o prodloužení lhůty jsme již připravili a bylo odesláno zadavateli. Vše v souladu se smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Blíže se však k obsahu vyjadřovat nemůžeme,“ uvedla mluvčí společnosti Edita Novotná.

Pokud se nestane nic mimořádného, radnice se bude snažit částku navrhovanou stavitelem spíš udržet pod pokličkou a s pokerovou tváří nedávat najevo nervozitu. Teď je to totiž práce pro právníky.

Kdy se svolá vyjednávací tým?

Už se však blíží den, kdy se poprvé sejde tým, jehož složení sice zastupitelstvo neschválilo, ale podle informací MF DNES se jeho sestava nezměnila. Pětičlenná skupina je navzdory nezvolení schopná okamžitě fungovat. Jejím úkolem je tlumočit názor právníků města a vyjednávat.

Tým tvoří investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), vedoucí investičního odboru radnice Michal Jandík, opoziční zastupitelka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub), Michal Šilhánek z advokátní kanceláře Lawya a Pavel Obermajer ze společnosti Grinity. Ta pro město dělá správce stavby. Grinity má nové vlastníky, pod bývalými majiteli se dříve jmenovala Arcadis Czech Republic.

„Skupina se bude scházet v navrženém složení, počítají s tím všichni účastníci. Sejde se hned, jak zhotovitel dodá nějaké podklady k projednání. Předpokládám, že postup bude takový, že to nejprve nechám posoudit naše právní oddělení i správce stavby a pak se sejde skupina tak, jak jsem ji navrhoval,“ řekl náměstek Bláha.

Ten dobře ví, že se město střetne s výborně vyzbrojeným partnerem: „Všichni se připravujeme, nyní sháníme podklady ve smyslu možné judikatury, pokyny orgánů státní správy, ať už je to například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo různá ministerstva. Zkrátka se snažíme vědomostně vybavit, abychom, až ta chvíle nastane, byli připraveni.“

„Nemůžeme být za zelenáče“

Zatím neexistuje ani termín, dokdy by se obě strany na přepsání smluv měly dohodnout.

„Město by na to mělo být připraveno právně i odborně, protože tak velká firma na nás logicky pustí svá největší právnická esa, která se nás budou snažit utáhnout. My se nemůžeme chovat jako zelenáč, proto se zajímám, kdo nás bude zastupovat a jaká bude jeho odbornost. Ve skupině bude pan Obermajer z bývalé společnosti Arcadis. Když už máme předraženého správce stavby, tak ať se nám v tuto chvíli vyplatí,“ míní Pavlína Springerová, zástupkyně opozice ve vyjednávací skupině.

Naráží na téměř 32 milionů korun za správcovství: „Měli bychom mít také najatou renomovanou právní kancelář, která by měla mít s obdobným typem jednání zkušenosti.“

Otevření bude mít zpoždění

Jak řekla mluvčí Strabagu, firma chce s městem mluvit rovněž o prodloužení termínů. Podle původních smluv má být hotovo do dubna 2023. Podle Edity Novotné zatím stavba nemá žádné zpoždění. A stadion skutečně roste. Pracuje se na všech tribunách a o nedodržení termínů zatím nemá informace ani město. Jenže už nyní je jisté, že ke zpoždění skutečně dojde.

„Práce na stavbě zatím pokračují podle harmonogramu, který však nebude možné dodržet při realizaci ocelové střechy stadionu, což je způsobeno nedostatkem konstrukční oceli na evropském trhu. I přesto předpokládáme, že stavba bude dokončena tak, aby bylo možné na stadionu hrát už od začátku fotbalové sezony 2023/2024,“ uvádí mluvčí Strabagu.

Za předpokladu, že prvoligový ročník začne opět v tradičním termínu a Hradec bude v nejvyšší soutěži, dojde asi ke čtvrtročnímu odkladu otevření nového stadionu. Například letos sezona začíná 30. července.

Zásadní výpadky materiálů

Zdražení i prosbu o prodloužení smluveného termínu otevření už firma odůvodnila v dopisu ze začátku března. Město však žádá poněkud podrobnější rozklad. Dokument má redakce MF DNES k dispozici. Stavebník se odvolává především na krizi v dodávkách výztuží, betonových směsí, ocelových konstrukcí i materiálu potřebného pro technické zařízení budov.

„Velmi důležitým faktem, který v posledních měsících ovlivňuje realizaci díla, se stalo razantní zvyšování cen materiálových vstupů o desítky až stovky procent. Jde o celosvětový fenomén, který je navíc doprovázen zásadními výpadky v samotné dostupnosti některých materiálů a komodit,“ píší prokuristé firmy.

Podle nich to nemohly Strabag ani město předvídat. Firma navrhuje výpočet nové ceny opřít o metodiku, kterou vydalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Dotace? Naděje umírá poslední

Další šlamastykou pro multifunkční stadion je rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) o zastavení řízení o dotaci, která v případě Hradce mohla činit až necelých 300 milionů korun. Radnice stále neví, zda se má smířit a couvnout v naději, že si u agentury vybuduje bezproblémovou pověst pro případnou příští příležitost, nebo půjde do nejistého soudního sporu.

28. března 2022

Bláha i Springerová se však shodují, že naděje umírá poslední.

„Nemyslím si, že bychom měli snahu o dotaci uzavřít a vzdát se. NSA městu při jednání něco deklarovala, vydala dotační program obsahující informace k podávání žádostí. My jsme to splnili, ale naše žádost přesto nebyla s programem v souladu. To, co nyní NSA vydala, není rozhodnutí ve věci, ale spíš procesní, které říká, že zastavuje řízení, aniž by o té věci rozhodla. Já za sebe mám pocit, že NSA postupovala nekorektně a proti tomu je potřeba se bránit,“ říká náměstek Bláha.

„Myslím, že by zřejmě stálo za pokus to rozhodnutí NSA napadnout, protože víc se toho už zřejmě pokazit nedá. Nemám informace o případném druhém kolu dotační výzvy. Realisticky si myslím, že se na rozhodnutí agentury nic nezmění a městu ta příležitost propadla mezi prsty. Pokud se však město bude chtít bránit, mělo by to zkusit, dokud bude aspoň minimální možnost. Ale v této věci skutečně nejsem optimista,“ uvádí opoziční zastupitelka a členka vyjednávací skupiny města Springerová.