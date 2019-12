Firma couvla od budování továrny v Hořicích, bojí se kritiků z opozice

Podle investora, novobydžovské společnosti ORT, se nový závod v Hořicích stavět nebude.

„Po jednání s našimi právníky nám bylo jednoznačně doporučeno kupní smlouvu v tomto znění nepodepsat. V rámci rizik spojených s výstavbou se obáváme komplikací od opozičních zastupitelů, kteří by celý projekt mohli brzdit a tím prodražovat,“ vysvětloval postup společnosti její jednatel Zdeněk Ort.

„Kupní smlouva na pozemek jednoznačně neumožňuje jakékoli zdržení a milionové sankce jsou pevně stanovené. Při investicích takového rozsahu je důležitá součinnost většiny zastupitelů města s investorem, a to bohužel již od počátku koupě pozemku nefunguje,“ zdůvodnil jednatel Ort.

Rozhodnutí firmy vedení hořické radnice nepříjemně zaskočilo. „Na příchodu většího investora jsme pracovali více než rok, takže jsme velice zklamáni,“ prohlásil starosta Hořic Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

„Když slyším, že se některé velké firmy chystají propouštět, obávám se, že recese je za dveřmi. A že budeme další podobnou firmu, která by u nás chtěla investovat 360 milionů korun, těžko shánět. Je to ale úkol, který jsme si dali, a budeme se snažit nějakého zaměstnavatele přivést, aby alespoň částečně nahradil firmy, které v Hořicích skončily,“ řekl starosta.

Vadil nám prodej za nižší než znaleckou cenu, říká opozičník

„Byli jsme proti prodeji za podmínky 110 korun za metr čtvereční, tedy pod odhadní cenou uvedenou znalcem. Velmi nízkou nabízenou cenu jsme nepovažovali za odůvodněnou a z pohledu řádného hospodáře jsme to proto nepodpořili,“ reagoval na prohlášení firmy opoziční zastupitel Martin Křovina (ODS).

„Lze spekulovat o tom, zda důvody, které ve svém mírně si protiřečícím dopise uvedl pan Ort, jsou pravda. My si stěží dokážeme představit, že někdo zruší stamilionovou investici, protože se obává, že mu pár lidí - zastupitelů bude dělat problémy. Nic takového jsme neměli v plánu a nikdy jsme nic takového neavizovali,“ podotkl Křovina.

Hořické zastupitelstvo přitom v listopadu prodej pozemků firmě schválilo a radnice hovořila o průlomu, neboť se do města investory přilákat dlouhodobě nedařilo. Opozice však poukazovala na nízkou cenu pozemku a příliš rychlý výběr firmy, která na něm měla stavět.

Prodej byl v pořádku, hájí se starosta. Firmě dali podmínky

„Nabídka společnosti ORT byla jako jediná podána v řádném termínu. Cena bude 110 korun za metr čtvereční bez započtení daně z přidané hodnoty. Slibujeme si nová pracovní místa, po kterých Hořičtí dlouho volají. Máme několik důležitých podmínek, které firma musí dodržet,“ komentoval souhlas zastupitelstva Svoboda.

„Cena schválená zastupitelstvem je podle nás i po druhé aktualizované nabídce firmy ORT stále velmi nízká. Ve výsledku při přepočtení na metry čtvereční sleva pro firmu při ceně 110 korun za metr čtvereční vychází téměř na deset milionů korun,“ vyčíslil Křovina, který prodej označil za podivný, což starosta ostře odmítl.

Podle posudku, který zadalo město, byla cena pozemku stanovena na 376 korun za metr čtvereční. Investor však zjistil, že hydrogeologické podmínky stavbu prodraží, a znalec cenu snížil na 228 korun.

Firma přitom nabídla původně 70 korun, později částku zvýšila. Podle starosty cena nebyla hlavním kritériem prodeje, investor přinese městu benefity, prodej se prý připravoval dlouhodobě a transparentně.

Firma zřejmě zvažuje výstavbu na soukromých pozemcích

„Všechny strany se k tomu mohly vyjádřit, dali jsme dohromady hodnoticí komisi. Tu jmenovala rada města a byly v ní zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu, samozřejmě včetně ODS, která teď mluví o špatné smlouvě. Absolutně s tím nesouhlasím, je to naprostý nesmysl,“ ohradil se Svoboda.

Podle starosty již není naděje, že by vedení společnosti ORT změnilo názor: „Obávám se, že rozhodnutí firmy ORT je definitivní. Její jednatel mi sdělil, že největší obavy má z toho, že by někdo mohl v nějaké fázi realizace projektu napadnout platnost smlouvy s městem. Takový krok by i podle našeho právníka mohl zavinit zpoždění stavby a znamenat velké riziko i v případě, že by se později ukázalo, že je všechno v pořádku.“

„Firma má vytipované další pozemky, které jsou soukromé, což je pro ni daleko jednodušší. Počkáme na chystanou nutnou změnu územního plánu týkající se pozemku u Milety. Předpokládám, že potom opět připravíme záměr prodeje pozemku a zkusíme sehnat jiného zájemce. Tedy pokud jsme teď všechny neodradili. Ale třeba získáme investora ještě lepšího, uděláme pro to všechno, co bude v našich silách,“ poznamenal starosta.

Česká společnost ORT Nový Bydžov vznikla v roce 1994 a zabývá se výrobou a vývojem strojních zařízení či obráběním. Do Hořic chtěla přestěhovat i sídlo firmy. „Mrzí mě, že vynaložené úsilí a investice budou zmařeny,“ vyjádřil se k aktuální situaci jednatel firmy Ort.