Rozhodují o nás jiní, říká šéf odsouvaného festivalu Rock for People

O tom, jak rychle se mohou hroutit sny, by mohl Michal Thomes vyprávět. Před 12 měsíci byl ještě plný euforie, před 11 zpozorněl, to když česká kultura začala skloňovat slovo koronavirus, a před 10 měsíci musel udělat jedno z nejtěžších životních rozhodnutí: finančně nejnákladnější ročník v 26leté historii festivalu musel přesunout na letošní červen.



Loni zahrálo jen pět interpretů pro pár stovek návštěvníků.

A teď je to tady zas. Zakladatel hudebního festivalu Rock for People se pouhé čtyři měsíce před restartem slavné přehlídky stále může cítit jako rukojmí viru a hlavně opatření české vlády.

Vstupné po loňském beznadějně vyprodaném a nakonec odřeknutém ročníku chtělo vrátit jen na osm procent lidí, tedy několik stovek. Tak moc velká byla solidarita fanoušků, kteří si své vstupenky nechali rok uzrát.

Mezi 10. a 12. červnem 2021 pak měly v hradeckém Festivalparku na letišti vystoupit takové veličiny jako Green Day, The 1975, Fall Out Boy, P.O.D. nebo Weezer. „Měly“ je bohužel na místě.

Už v lednu totiž zrušil celé turné jeden z headlinerů, anglická skupina The 1975, a Thomes může jen vyčkávat, co přinesou následující týdny. Obavy, že bude muset opět oznámit světu přesun celého festivalu stejně jako vloni v dubnu, rozhodně nezastírá.

„Očekávám, že finální rozhodnutí, jak bude vypadat festivalová sezona, budeme vědět někdy v březnu,“ říká Michal Thomes.



„Naše víra je vystavena opravdu těžké zkoušce. Zda bude festivalová sezona, o tom rozhodují jiní a já mohu jen doufat v jejich moudrost a správné posouzení vývoje epidemie. Loňské překládání festivalu nebylo vůbec jednoduché a představa, že to budeme dělat znovu, se mi opravdu nelíbí,“ pokračuje Thomes.



Pětkrát vyšší cena za osvětlení i ozvučení

Loni se svým festivalem plánoval vkročit do druhého čtvrtstoletí ve velkém stylu: například cena ozvučení, osvětlení a pódia hlavní scény byla asi pětkrát vyšší než v roce 2019.

S napětím vyčkává i majáles Ještě méně času než kolegové z letiště mají organizátoři dalšího hudebního festivalu, který v loňském roce skolila pandemie. Hradecký Majáles nejprve v dubnu oznámil přesun z května až na září, později však musel zrušit i náhradní termín. Ten letošní zatím zní: sobota 1. května.

Další termínový překlad prý není v plánu. Avšak i v tomto případě platí slovo zatím. „V tuto chvíli to považujeme za předčasné. Chceme vyčkat, jak se bude situace dále vyvíjet, jak ji ovlivní očkování, a v průběhu dubna se rozhodneme. Pokud platná vládní nařízení neumožní uskutečnění majálesu v květnu, tak nám však nezbude nic jiného než jeho další přeložení,“ říká mluvčí Karolína Křenková. Také ona zavrhuje myšlenku na uspořádání poněkud komornějšího festivalu s menším počtem diváků, aby bylo možné vyhovět eventuálním opatřením: „Preferujeme konání akce v plnohodnotném formátu.“ Hradecký Majáles si stejně jako jiné festivaly požádal o finanční kompenzaci za loňský ročník, pořadatelé však dosud nedostali žádné vyjádření k podané žádosti. Už dříve avizovali, že vstupenky na zrušený loňský ročník zůstávají platné. V Šimkových sadech měly vloni zahrát například skupiny Vypsaná fiXa, UDG, Sto zvířat, dále Kapitán Demo nebo Pokáč.

Odpovídala tomu i jména interpretů. Ztráty bezprostředně po oznámení přesunu až na rok 2021 odhadl až na deset milionů korun, na druhou stranu pozitivum viděl v tom, že všichni – pořadatelé koncertů, lakomí agenti i slavní interpreti – se v bryndě covidu ocitli na stejné lodi.

Navzdory ne úplně příznivé situaci Thomes neztrácí naději, že zkraje června bude vše připraveno a Festivalpark se dočká tisíce fanoušků.

„Aktuální pocity jsou často smíšené – začátek očkování vyvolal naději, že se brzy vrátíme do normálu, ale nedostatek vakcín či chaos v systému očkování nám zase optimismus poněkud berou,“ pokračuje Thomes.

Raději si ani nepředstavuje možnost, že by do areálu mohl pustit jen omezený počet diváků: „Žádný férový přístup, jak rozdělit naše publikum na vyvolené a ty, kteří mají smůlu, mě nenapadá a ani ho nechci vymýšlet. Základní scénáře jsou tři: festival bude, nebude, nebo bude přeložen na jindy.“

Konec turné The 1975

Kromě kapely The 1975, která prohlásila, že turné ruší kvůli pandemii, zatím z potvrzeného seznamu Rock for People 2021 nikdo další nevypadl. I v tomto případě však pořadatelům nezbývá nic jiného než čekat.

„The 1975 je zatím jediný z potvrzených interpretů, který zrušil turné. Situace je však značně nejistá, přirovnal bych to k lavinovému nebezpečí někde na horách. Také se to může znenadání utrhnout,“ upozorňuje Thomes.

Podle něj je velmi podobná situace i se sponzory: „Většina z nich nám zachovala přízeň, ale situace je nelehká všude a i v této oblasti to bude ještě hodně složité. Kultura určitě patří mezi koronavirem nejvíce postižené obory a konkrétně Rock for People byl zasažen při ročníku, který měl nejvyšší rozpočet za celou dobu své šestadvacetileté existence. Obecně asi platí, že problémy jsou úměrné velikosti projektu.“

Míra nepochopitelnosti vládních kroků

Rock for People patří mezi festivaly, kterým alespoň částečně zalepily ztrátu finanční náhrady od ministerstva kultury, které nekompenzují ztráty ušlého zisku, ale jen některé náklady.

Michal Thomes zároveň kroky vlády vidí zblízka, je totiž šéfem festivalové asociace Festas. Opatření kritizoval již na jaře a svůj postoj nezměnil.

„Asociace je v úzkém kontaktu s politiky i úředníky a má prostor připomínkovat přípravu některých opatření, systém kompenzací či strategii rozvolňování. Hodně věcí se od začátku pandemie posunulo správným směrem, ale k ideálu to má stále ještě daleko. Jako občana této země mě občas znepokojuje míra nesystémovosti a nepochopitelnosti vládních kroků,“ kritizuje Thomes.

Podle zakladatele Rock for People branži nezachraňuje vládní pomoc, ale spíš nadšení pořadatelů. A sami neváhají pomáhat. Ostatně ani tým kolem hradecké přehlídky nezůstal pozadu.

„O tom, že by někdo padl, jsem zatím neslyšel. Naše odvětví není prvoplánově byznysové a většina kolegů to nebere jen jako podnikání, což může být výhoda. Všichni se nějak adaptujeme a vymýšlíme způsoby, jak koronu přestát. My se teď například snažíme nabídnout náš festivalový areál Královéhradeckému kraji jako očkovací drive-through centrum.“

Virtuální festival se povedl

Pořadatelé festivalu prý jen z dlouhé chvíle vymysleli projekt, který v lednu vedl ke spuštění online hry Rock for People In the Game.

Prodalo se kolem 1 500 vstupenek, v hlavním čase se po mapě pohybovalo až 800 virtuálních účastníků, kteří si mohli prohlédnout areál, ale i poslechnout několik interpretů, komunikovat s ostatními, připraveny byly výstavy.

„Šlo o světovou premiéru festivalové hry, kterou jsme vymysleli k ukrácení času při čekání na reálný festival a pro potěchu našich fanoušků. Výsledek byl skvělý, naprostá většina ohlasů je pozitivních, i když systém pod náporem návštěvníků občas zavrávoral. Určitě se však nejednalo o nějakou snahu nahrazovat skutečný festival, takovou budoucnost bych si opravdu nepřál,“ dodává Thomes.