Lidé se u vstupu křižují, začal metalový festival Obscene Extreme

Letos se přitom původně kvůli koronavirové pandemii vůbec neměl konat, organizátoři se ale nakonec rozhodli uspořádat komornější verzi s 50 namísto obvyklých 70 kapel. Navzdory přetrvávajícím omezením dorazily hudebníci i diváci z celé Evropy.

Už od rána začalo na Bojišti vyrůstat stanové městečko, kolem poledne na louce stály desítky stanů a fronta na lístky u vstupu do areálu měřila zhruba 50 metrů.

Ve 13 hodin, dvě hodiny před prvním koncertem, začal obvyklý předkrm v podobě bizarních soutěžích pro otrlé. Program zahájil sprint tříčlenných posádek v plastových kontejnerech na improvizovaném okruhu před pivním stanem. Dva tlačili popelnici, „řidič“ s přilbou na hlavě seděl uvnitř. Hned po první jízdě ale začalo hustě pršet a diváci i soutěžící před deštěm prchli do velkého stanu.

Bičování zmařil déšť

Déšť nakonec také způsobil, že nedošlo na všechny disciplíny. Kvůli neplánovanému zdržení organizátoři odpískali i „nejoblíbenější“ soutěž v bičování.

22. ročník Obscene Extreme První ročník Obscene Extreme se na Bojišti konal v roce 1999, Miloslav Urbanec tehdy přehlídku několika kapel uspořádal jako svou narozeninovou oslavu. Postupně se vyšvihla mezi nejrespektovanější akce svého druhu na světě, před lety dokonce organizátoři s festivalem vyrazili na zámořské turné do Mexika, Indonésie, Kanady nebo Japonska.

Královskou disciplínou se tak stalo pití půllitru slané vody. Nezáleželo přitom na tom, kdo ji z plastového kelímku vyžahne nejrychleji, ale kdo slanou tekutinu nejdéle udrží v žaludku.

„Byla teplá, a to bylo nejhorší. Nikdy jsem nic takového nezkoušel, myslel jsem si, že to zvládnu, a povedlo se mi to,“ poznamenal Matúš Matušov ze středního Slovenska. Podobně jako ostatní soutěžící se z výkonu v ústraní vzpamatovával dlouhé minuty.

Na posledním uskutečněném ročníku byl před dvěma lety s těhotnou manželkou, letos jel jedenapůlroční syn na přehlídku extrémní muziky s nimi. „Nevím, jestli si to pamatuje ještě z doby, kdy byl v břichu, ale tvrdou hudbu má rád i on,“ vysvětlil mladý Slovák.

„Bylo to skličující“

Jako vítězové se tak trochu mohli cítit všichni návštěvníci Obscene Extreme. Že se letos festival uskuteční, totiž ještě před pár týdny vypadalo jako utopie. Fanoušci kvůli covidu přišli už o loňský ročník.

„Bylo to skličující a celá scéna tím trpěla. Každý rok jezdím na dva nebo tři takovéhle festivaly, jsem na to zvyklý a mám to jako dovolenou. To, že jsem tady, je pro mě naprosto osvobozující,“ řekl Míra z Orlických hor.

„Tenhle festival nabízí spoustu možností zkusit věci, které normálně neděláš. Užiješ si volnost a perfektní muziku. Jsou tu lidi, kteří vypadají divně, ale jsou nejvíc přátelští,“ doplnil.

Nejtvrdší hudební styly jako grindcore, death metal, hardcore/punk, thrash a crust budou na Bojišti znít do nedělního večera. Zahraje na pět desítek kapel.

„Udělali jsme maximum, co se za dva měsíce, které jsme na přípravu festivalu letos měli, dalo udělat. Nic většího uspořádat nešlo, ale mám z toho skvělý pocit. Lidi se u brány křižují a všechno možné, vypadá to jako taková cesta do Mekky. Jsou šťastní, že festival je, a to mně úplně stačí,“ líčil zakladatel Obscene Extreme Miloslav Urbanec.

Sjeli se fanoušci z celé Evropy

Vzhledem k dobře známým okolnostem se na Obscene Extreme nepředstaví žádné kapely z Ameriky, Asie či Austrálie. Mnohem větší prostor dostanou domácí skupiny, nechybí ani několik bandů z Polska, Rakouska, Německa, Francie nebo Belgie. Lahůdkou pro fajnšmekry budou například němečtí Yacoepsae, kteří vznikli před více než 30 lety a na koncertní pódia se vrátí po dlouhých devíti letech.

„Několik měsíců člověk musel sedět doma, nebylo co dělat. Když teď konečně můžeme někam jít, tak je to super. Sice tady nejsou skupiny z Ameriky, ale i tak je tady spousta dobrých kapel. Mluvil jsem s pár lidmi, kteří jezdí na Obscene Extreme občas, a řekli mi, že letos nejedou, protože bude méně kapel a nebude to ono. Pořád je ale hodně srdcařů, kteří přijedou za všech okolností,“ prozradil Petr z Prahy, který je pravidelným návštěvníkem.

Fanoušci dorazili i z několika evropských zemí. Na Bojišti byla v pátek slyšet kromě polštiny také němčina, angličtina, francouzština nebo španělština. Velký zájem o lístky byl už v předprodeji. První den dokonce zkolabovaly webové stránky.

Vzhledem k ne tak nabitému programu pořadatelé očekávají o něco menší návštěvnost než obvykle.

„Maximální povolená kapacita je pět tisíc diváků. Myslím si, že letos přijede kolem dvou tisíc. Že tady je hodně lidí ze zahraničí, mě nepřekvapuje. Fanoušci Obscene Extreme se přizpůsobili situaci, jaká je, a nikoho neobtěžuje, že u vstupu musí ukázat potvrzení o bezinfekčnosti,“ sdělil šéf festivalu.