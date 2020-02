S nápady ho šéf kdysi vyhodil. Majitel firmy Hronovský je podnikatel roku

Téměř v každém evropském autě jsou kabely, páčky či spínače z novoměstské firmy Hronovský.

Výroba přitom začínala původně v pronajaté stodole na vesnici. Teď má firma s ročním obratem kolem 1,4 miliardy korun pět závodů v Česku a jeden v Bulharsku a její majitel se stal EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje.

Začátky firmy, která zaměstnává 700 lidí v Česku a dalších osm stovek v bulharském Smoljanu, připomínají příběh jak vystřižený z Hollywoodu.

Na začátku devadesátých let Josef Hronovský pracoval jako nákupčí ve společnosti Elton v Novém Městě nad Metují, která kromě slavných hodinek Prim dodávala i zaměřovače pro armády východního bloku.

Jenže zbrojních zakázek po Listopadu 1989 ubývalo a Hronovský dostal od vedení úkol přijít s nápadem, jak by bylo možné výrobu přeorientovat. Protože už tehdy se podrobně věnoval dodávkám obráběných dílů, navrhl, že by firmu mohlo spasit právě obrábění kovů.

„Dlouho jsem na tom pracoval a měl jsem z toho obrovskou radost. Když jsem s tím přišel na tehdejší vedení, pan ředitel řekl, ať si to jdu dělat domů do garáže, tak jsem šel,“ vzpomíná Josef Hronovský.

Na rozjetí vlastního podnikání však neměl peníze. Tehdy šestadvacetiletý čerstvě vystudovaný ekonom s měsíčním platem 1 450 korun sotva vyšel. Přesto si pronajal stodolu v Bohuslavicích nad Metují a v bance si půjčil 300 tisíc korun. Za úvěr se mu zaručil otec, který souhlasil se zástavou rodinného domu.

„Úrok byl tehdy 21 procent. V Kovosvitu Písek jsem koupil vačkový obráběcí automat, moji bývalí spolupracovníci mi ho seřídili a já už jsem na něm jen vyráběl. Postupem doby jsem se to naučil sám,“ pokračuje Hronovský, který začínal v prosinci 1990 s výrobou kování pro německá plastová okna.

Investice se mu vrátila už za půl roku a brzy tak mohl přijmout první zaměstnance, stodolu odkoupit a později přistavět novou výrobní halu.

„Tehdy jsem si opravdu nedovedl představit, jak by se mohla firma rozrůst. Nevěděl jsem, jestli to budu dělat do důchodu nebo zda za rok půjdu dělat něco jiného. Byla to taková pionýrská doba,“ říká.

Přestěhoval se na Balkán, aby zjistil, co po lidech může chtít

V roce 1998 se firmě podařilo proniknout do automobilového průmyslu a právě tam zažila největší rozmach. Prorazila s montáží konektorů a kabelových svazků, které dnes dodává téměř do všech evropských aut. O dalších osm let později se přestěhovala do areálu bývalé Osmy v Novém Městě nad Metují. V roce 2009 zřídila závod v bulharském Smoljanu. Aby Hronovský dohlédl na hladký rozjezd, přestěhoval se na Balkán.

„Tehdy přišla ta velká krize a většina našich obchodních partnerů se začala orientovat na výrobu na Ukrajině. Udělal jsem si analýzu, které země jsou v EU a dokážou jí cenově konkurovat, z toho mi vyšlo Bulharsko. Bydlel jsem tam rok a půl, abych mohl vyhodnotit, co po lidech mohu nebo nemohu chtít. Chtěl jsem si to vyzkoušet na vlastní kůži, protože ta země je kulturně hodně jiná,“ vysvětluje.

Továrnu však po čase prodal jednomu ze svých zákazníků, který ji rozšířil. Vloni se dostala zpět do rukou firmy Hronovský. Vyrábí se v ní páky pod volant, kterými se ovládají blinkry a stěrače. Ty Hronovský dělá také v Náchodě.

Kromě toho má firma v Čenkově na Příbramsku závod na lisování plastů, v Bruntále vyrábí kabelové svazky a ve Vrchlabí má vlastní nástrojárnu, kde vznikají hlavně nástroje pro další provozy firmy. Společnost si tak dokáže celou výrobu zrealizovat sama od návrhu po sériovou produkci.

Odborná porota letos Josefa Hronovského zvolila vítězem krajského kola soutěže EY Podnikatel roku 2019 v Královéhradeckém kraji. Spolu s vítězi z dalších regionů se zúčastní vyhlášení celostátního kola soutěže na pražském Žofíně, jehož vítěz pojede na světové finále do Monte Carla.

„Kdo hledá odvahu pustit se do podnikání, by se měl inspirovat příběhem Josefa Hronovského, který je důkazem, jak lze vybudovat miliardový business i bez předchozí znalosti oboru. Odvaha, vytrvalost, píle a otevřenost k inovacím jsou stále klíčovými atributy pro dosažení podnikatelského úspěchu,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, která je hlavním pořadatelem soutěže Podnikatel roku.

Tu firma podle stejných kritérií organizuje v 60 zemích světa.