Opozice odmítá škrty v investicích, krajští radní je však ani nechystají

Zatím to bylo jen jméno pronášené v kuloárech, které stále ještě čeká na definitivní souhlas stranického vedení. Nyní však už o sobě dává Jaromír Dědeček vědět.

Volá po ustanovení krajské ekonomické rady, jež má pomoci překlenout nastupující ekonomickou krizi a vytvořit most mezi současnou a budoucí vládou kraje.

„V nejbližších dnech doručíme náš návrh hejtmanovi Královéhradeckého kraje. Pevně věříme, že se na vzniku tohoto poradního orgánu kvůli budoucnosti regionu vedení kraje s námi jako hlavními zástupci opozice dohodne,“ říká kandidát ANO na hejtmana Dědeček, bývalý šéf jičínské strojírenské firmy Seco Group.

Opoziční hnutí chce, aby na kraji vznikla expertní skupina. Každá strana či hnutí přítomné v současném zastupitelstvu by do ní mohly jmenovat dva odborníky. Rada by se měla scházet dvakrát měsíčně a členství v ní by bylo neplacené. Její význam vidí ANO hlavně v zachování kontinuity v rozpočtové politice kraje po podzimních komunálních volbách.

„Předpokládáme, že bychom se setkávali s majiteli a řediteli podniků a řešili jejich situaci, zda potřebují lidi, budou propouštět, zda od nich odběratelé zejména v zahraničí nakupují, jaká je situace. Vidíme, že může nastat i určitý problém poklesu odbytu v České republice z důvodu neplacení, protože nebudete někomu dodávat, když vám nezaplatí,“ vysvětluje Dědeček.

Z návrhu opozičního hnutí je patrné, že si připravuje půdu pro případné převzetí otěží. ANO zvítězilo už v minulých krajských volbách, avšak do opozičních lavic ho odsunula blesková koalice ve stylu „všichni proti Babišovi“. Průzkumy naznačují, že i letos na podzim bude hnutí velmi silné.



Členové krajské koalice se však ke vzniku nového orgánu staví zdrženlivě. Podle prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka (ODS), který do voleb povede koalici ODS, Starostů a Východočechů, má opozice už nyní dost prostoru pro jednání o rozpočtu na příští rok.

„Nevyhýbám se politické debatě, jak má vypadat rozpočet, ale myslím si, že minimálně kontrolní a finanční výbory jsou o těch věcech informované. Tam má opozice své zástupce. Jestli tu vznikne do budoucna něco, co by úroveň debaty ještě povýšilo, je to možné, ale nyní je to odpovědnost této rady, aby připravila podklady a záměry. Rozpočet nakonec musí schválit celé zastupitelstvo, to znamená, že je tam velký prostor i pro opoziční hnutí,“ míní Červíček.

Se vznikem nové skupiny by neměl problém radní kraje pro ekonomiku Rudolf Cogan (za STAN+VČ), který je hlavním architektem rozpočtu hejtmanství. Podle něj však kraj příliš radit nepotřebuje. Naopak by mu pomohlo, kdyby vládní ANO zrychlilo zdlouhavá stavební řízení, která nyní investice zpomalují.

„My principiálně víme, kam máme investovat. Problém je, že dlouho trvají výběrová řízení a stavební povolení. Pokud by šlo o jakýsi poradní sbor podnikatelů, není to špatný nápad,“ říká Rudolf Cogan.

Na investice se nemá sahat, říkají i krajští radní

Právě úřední komplikace se samotným zahajováním investic mohou nyní paradoxně rozpočtu kraje pomoci. Cogan odhaduje, že naplánované investice, které se letos kvůli potížím se soutěží, výkupem pozemků nebo chybějícímu stavebnímu povolení nepodaří zahájit, by mohly ušetřit z rozpočtu až 150 milionů korun. Právě zde chce hledat největší objem peněz, které musí kraj letos oproti původním plánům uspořit.

„Škrtáme hlavně tyto věci, které by stejně nakonec nebyly. Na akce, které ještě mají šanci do konce roku se rozběhnout, nesáhneme,“ ujišťuje Cogan.

Vedení kraje tak bere vítr z plachet Jaromíru Dědečkovi, který ve své výzvě hejtmanovi uvedl, že úvahy o změnách v rozpočtu sleduje s velkým znepokojením:

„Jakkoli chápeme současnou potřebu úspor, odmítáme nekoncepční a nahodilé škrty v oblasti investic, které mohou připravit o práci tisíce lidí. Podle mého názoru je nutné naopak rozumné investice v rámci našeho kraje podporovat, a to i za cenu momentálního zadlužení.“

Jenže ve stejném duchu už nyní kraj jedná. V dubnu začalo hejtmanství čerpat předloni sjednaný úvěr u Komerční banky až na 900 milionů korun na dostavbu nemocnice v Náchodě. Z úvěru si už vytáhlo zhruba sto milionů korun. Jednoduše řečeno, faktury, které se měly původně hradit z vlastního, nyní kraj proplácí z peněz od banky, aby mu zůstalo na další výdaje.

„Jednoznačně říkám, že na investice se nemá sahat, že to není potřeba. Musíme šetřit na provozu, máme nějaké úspory a pak se můžeme bavit, jak naložíme s těmi úvěry, které máme k dispozici,“ potvrzuje záměry kraje Martin Červíček.

Propad bude půl miliardy korun, kraj hledá úspory

Krajští ekonomové nyní odhadují propad příjmů zhruba na půl miliardy korun. Už v první změně rozpočtu odepsali 250 milionů, když z příjmů škrtli očekávaný 100milionový nárůst, a naopak je snížili o 150 milionů. Vykrýt to má přebytek z loňského roku. Kraji zbylo 235 milionů korun, z čehož na koronavirovou rezervu putovalo 200 milionů.

Úsporu dalších 250 milionů korun hodlá Cogan prosadit ve druhé změně rozpočtu, kterou mají zastupitelé schvalovat v červnu. Kromě asi 150 milionů z neaktivních investic chce uspořit až 50 milionů na provozu kraje. Dalších odhadem 75 milionů zřejmě škrtne z individuálních dotací. Zkrátit je chce o polovinu.

„Každý rok se vypisovaly tři až čtyři běhy, letos bude jen jeden. Hodně sportovních a kulturních akcí nebylo, takže úspora vyplynula sama, další akce jsme pokrátili,“ popisuje.