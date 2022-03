Dvůr koupí pozemky bývalé Tiby i s komínem, uvažuje tam o sportovišti

Slezan Holding, tehdy pod názvem Textil Invest Group, koupil krachující textilku Tiba v roce 2007 v konkurzním řízení za 35 milionů korun. Ztrátová výroba záhy skončila, v roce 2016 šla k zemi hlavní hala.

O prodej pozemků v sedmihektarovém areálu firma usilovala dlouhodobě. Na ploše 1,4 hektaru chce moravská společnost Fuertes Development ještě letos stavět obchodní centrum s prodejnou Lidl a dalšími obchody ve třech budovách.

Rozprodané jsou už i další pozemky. Víc než tříhektarovou plochu Slezan Holding přednostně nabídl městu společně s historickým komínem, příjezdovou komunikací a halou, kterou má pronajatou dvorská textilka Juta.

Znalecký posudek z roku 2015 ocenil nemovitosti na téměř 45 milionů. Městu se podařilo vyjednat slevu, za pozemky zaplatí 38,5 milionů korun, tři splátky budou rozloženy do několika let. Poslední z nich radnice zaplatí do dvou let od převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Zastupitelé odkoupení pozemků schválili a na červnové schůzi projednají kupní smlouvu. Podle starosty Dvora Králové Jana Jarolíma (ANO) šestnáctitisícové město postrádá podobně velké plochy pro rozvojové projekty.

„Dvoru velmi chybí sportoviště, a tak by se tento pozemek, který je jedním z posledních volných pozemků s takovouto rozlohou v širším centru města, pro takové záměry do budoucna hodil. V úvahu připadá nový zimní stadion nebo akvapark. Navíc by tato lokalita mohla sloužit i pro bydlení, ale možností je více,“ řekl.

Velkorysých projektů rozjeli víc

Zimní stadion pod Hankovým domem je už za zenitem a vyžaduje rekonstrukci za desítky milionů korun, část veřejnosti dlouhodobě volá po krytém bazénu, který Dvoru Králové schází.

Město přitom v poslední době rozjelo několik nákladných projektů, největším je přeměna bývalé Mayerovy továrny v centru na kulturní a zábavní centrum s víceúčelovým sálem. Předpokládaný rozpočet je 350 milionů korun, letos radnice uzavře smlouvu na zpracování projektové dokumentace. V březnu také vypsala architektonickou soutěž na stavbu nového autobusového nádraží za 70 milionů.

„Projekty, které jsme rozjeli, jsou s dotacemi realizovatelné,“ je přesvědčen Jarolím.

Pro letošek si Dvůr Králové, který hospodaří s půlmiliardovým rozpočtem, naplánoval rekordní investice za 267 milionů korun. V loňském roce si kvůli nim vzal úvěr 160 milionů. Někteří zastupitelé se proto na ambiciózní projekty v průmyslové zóně dívají skepticky.

„V situaci, v jaké město je a do čeho všeho má investovat, si nejsem jistý, jestli se to někdy zrealizuje,“ uvedl opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Jan Bém (ODS).

Na prodej jen s unikátním komínem

Na pozemku, který město od Slezan Holdingu koupí, stojí také 83 metrů vysoký tovární komín s vodojemem z roku 1941. Před dvěma lety se stal kulturní památkou.

Podle ministerstva kultury jde o unikát v celorepublikovém měřítku. Komín z radiálních cihel původně sloužil pro továrnu Josefa Sochora, z provozu ho odstavili v roce 1969. Jeho údržba ročně vyjde na desítky tisíc korun.

„Komín bude představovat finanční zátěž pro další rozpočty,“ upozornil Jan Bém.

Celková oprava památky v roce 2017 stála 300 tisíc korun. „V roce 2020 byla provedena revize a oprava hromosvodu a na základě revizního posudku z loňského roku nutné opravy za 320 tisíc korun uhradí ještě společnost Slezan Holding,“ informoval starosta Jarolím.

Podle něj koupit pouze pozemky bez továrního komínu nešlo. „Podle mého názoru by město s historií textilního průmyslu, jakou má to naše, mělo kulturní památku takového významu vlastnit a ke své historii se tak hrdě hlásit,“ poznamenal starosta.

Dvorská radnice se o pozemky v bývalé Tibě Zálabí zajímala už před několika lety. Jednání s majitelem ale vždy ztroskotala na ceně. Za celý areál požadoval 100 milionů korun, tedy trojnásobek sumy, za kterou brownfield koupil v konkurzu.