Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

Hasiči dostali výzvu k výjezdu ve středu kolem 9:05. Podle zveřejněných fotografií zasahovali pod korunovým přelivem hráze, kudy za povodní přepadá voda.
„Přibližně dvacetiletý muž utrpěl zranění hlavy a páteře,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
K zraněnému jela záchranářská posádka ze Dvora Králové a inspektor provozu, přiletěla také letecká záchranná služba. Zasahovala i profesionální jednotka hasičů ze Dvora a dobrovolná jednotka z Bílé Třemešné.
Centimetry od tragédie. Dítě stálo v patře na zábradlí, nikdo si ho nevšímal
„Po prvotním ošetření záchranáři následoval transport pomocí výtahového systému na hrázi přehrady zpět do bezpečného prostoru. Odtud byla zraněná osoba předána do péče letecké záchranné služby a transportována vrtulníkem k dalšímu ošetření. Během zásahu byla silnice na přehradě zcela uzavřena,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.
Výška pískovcové hráze od základové spáry je 41 metrů, výška nad terénem je 32,7 metru.
10. dubna 2025