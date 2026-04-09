Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

  9:14,  aktualizováno  9:14
Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a zranil se. Hasiči se zdravotníky ho šetrně stabilizovali ve vakuové matraci, pak ho výtahovým systémem na přehradě přepravili na hráz. Vrtulník s ním mířil do hradecké fakultní nemocnice.
foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči dostali výzvu k výjezdu ve středu kolem 9:05. Podle zveřejněných fotografií zasahovali pod korunovým přelivem hráze, kudy za povodní přepadá voda.

„Přibližně dvacetiletý muž utrpěl zranění hlavy a páteře,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

K zraněnému jela záchranářská posádka ze Dvora Králové a inspektor provozu, přiletěla také letecká záchranná služba. Zasahovala i profesionální jednotka hasičů ze Dvora a dobrovolná jednotka z Bílé Třemešné.

„Po prvotním ošetření záchranáři následoval transport pomocí výtahového systému na hrázi přehrady zpět do bezpečného prostoru. Odtud byla zraněná osoba předána do péče letecké záchranné služby a transportována vrtulníkem k dalšímu ošetření. Během zásahu byla silnice na přehradě zcela uzavřena,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.

Výška pískovcové hráze od základové spáry je 41 metrů, výška nad terénem je 32,7 metru.

10. dubna 2025

