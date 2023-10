Obří zpackaná dotace otřásá radnicí ve Dvoře Králové, opozice žádá změny

Mamutí dotaci 371 milionů korun z Národního plánu obnovy na revitalizaci bývalé Mayerovy továrny Dvůr Králové nad Labem nezískal kvůli banální chybě. Žádost, kterou v dubnu schválili zastupitelé, a v září ji Státní fond podpory investic (SFPI) zamítl, neměla od začátku šanci na úspěch.

V očekávání, že Dvůr Králové získá klíčovou dotaci na rekordní investici, tak žili obyvatelé patnáctitisícového města zbytečně.

„Žádost nesplňuje podmínky nařízení vlády. Podle předložené projektové dokumentace revitalizace činí přesah nové stavby mimo půdorys odstraněné stavby více než pět procent zastavěné plochy odstraněné stavby. Z toho důvodů byla zamítnuta,“ konstatovala ředitelka komunikace SFPI Karolína Smetanová. Podle ní to byl jediný důvod, proč Dvůr v dotační výzvě na revitalizaci brownfieldů neuspěl.

Mayerova továrna Revitalizace Mayerovy továrny měla být největší investicí Dvora Králové v novodobé historii. Její podoba vzešla z architektonické soutěže. Přestavba areálu, kde Jindřich Mayer v roce 1865 založil ruční tkalcovnu a barevnu, měla původně stát 350 milionů. Při projektování rozpočet vzrostl na trojnásobek. Areál o celkové rozloze 5 500 metrů čtverečních město koupilo v roce 2017 od společnosti Vánoční ozdoby, DUV-družstvo za devět milionů korun.

Podle dvorského starosty Jana Jarolíma (ANO) město nechybovalo, naopak prý mělo záruky, že podmínky neporušuje.

„Zamítnutí pro nás bylo nepříjemným překvapením. Opakovaně jsme totiž byli ujišťováni, že tuto podmínku dotačního titulu splňujeme, a to i písemně. Přestože je dotace nenároková, řešíme, jak budeme na oznámení reagovat,“ sdělil starosta v krátkém oznámení, které radnice zveřejnila na webu. Redaktor MF DNES chtěl položit doplňující otázky, ale starosta nezvedal telefon.

Město z velkolepého projektu, jehož celkový rozpočet se blížil miliardě, vycouvalo. Radnice nyní řeší, co s bývalou továrnou na náměstí Republiky dál. První etapa počítala s demolicí starých objektů v jižní části areálu, výstavbou podzemních garáží a třípodlažního objektu se sálem pro 700 diváků. Ve druhé fázi mělo dojít k rekonstrukci samotné Mayerovy továrny v severní části, kde architekti navrhli naučné centrum a zábavní park pro děti. Pokud by město žádalo o dotaci na druhou etapu, podmínky výzvy by nejspíš splnilo.

„Obrovské selhání“

Dvorská opozice nešetří kritikou. Podle zastupitelky Lindy Harwot (DKoalice) revitalizace Mayerovy továrny nabobtnala z opravy staré budovy až v megalomanský projekt, který město nedokáže finančně utáhnout.

„Opakovaně nás vedení města ujišťovalo, že onu klíčovou dotaci máme v podstatě v kapse a že je na projektu i státní zájem. Tím spíš je nepochopitelné, že při plánování projektu nebyl dodržen jeden z jeho klíčových parametrů,“ podivuje se.

Podobně hovoří i další opoziční zastupitel Jan Bém z ODS. „Je to obrovské selhání. Je pro mě nepochopitelné, že si to město nebylo schopné pohlídat.“

Opozice chce vyvolat mimořádnou schůzi zastupitelstva, kde bude mimo jiné navrhovat i změny ve vedení radnice. K jejímu svolání je potřeba minimálně třetina zastupitelů. Starosta musí podle zákona jednání svolat nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti. Opozice s deseti mandáty (ODS, Piráti, DKoalice a Sportovci pro Dvůr) v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu k tomu nepotřebuje koalici, kterou s nejtěsnější většinou jedenácti zastupitelů tvoří ANO a Síla Dvora.

„Máme to připravené, žádost o svolání zastupitelstva chceme podat v pátek,“ řekl Bém. Podle něj na ní budou podpisy všech deseti zástupců opozice.

První informace, že Dvůr Králové nezíská dotaci, prosákly v polovině září. Přinesli je zástupci ministerstva pro místní rozvoj v prezentaci na jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Vedení města na zářijovém zastupitelstvu stáhlo bod, ve kterém mělo schválit vypsání tendru na dodavatele stavebních prací. Oficiální stanovisko SFPI tehdy ještě nemělo.

Zastavit projektovou přípravu

Podle Jana Béma by se na mimořádné schůzi mělo hovořit o zastavení projekčních prací i personálních otázkách. S ateliérem Grimm Architekti, jenž vyhrál architektonickou soutěž, radnice v roce 2021 podepsala smlouvu na všechny stupně projektové dokumentace za 31 milionů korun.

„Chceme, aby vedení města dávalo opozici řádné informace. Termíny hoří a Mayerka nás stojí další peníze. Projektanti dál projektují a miliony létají. Smlouvu lze uzavřít a nějaké peníze ještě ušetřit. S velkou pravděpodobností otevřeme i otázku, jestli by někdo neměl rezignovat,“ naznačil Bém.

K rekonstrukci rady nebo vedení radnice opozice potřebuje hlas jednoho koaličního zastupitele. „Budeme se vedení města ptát, jaké důsledky z tohoto zásadního selhání zodpovědnosti a dosud vydaných desítek milionů na projekt vyvodí,“ poznamenala Linda Harwot.