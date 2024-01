O dotaci na Mayerovu továrnu už Dvůr nežádá, obnovu by musel platit sám

Kvůli šibeničnímu termínu by hrozilo vrácení dotace. Pokud se město rozhodne v projektu s rozpočtem kolem miliardy korun pokračovat, bude ho muset z velké části platit z vlastního rozpočtu. Zcela bez dotačních peněz však Dvůr nejspíš nezůstane, má příslib 110 milionů korun na vytěžení kontaminované zeminy.

První etapa revitalizace, jež počítala s likvidací ekologické zátěže, stavbou podzemních garáží a budovy s multifunkčním sálem, měla stát 600 milionů. Žádost o 371 milionů z Národního plánu obnovy byla v září neúspěšná, protože Dvůr Králové podle ministerstva nesplnil podmínky.

Novostavba totiž půdorys odstraněné stavby překračovala o více než povolených pět procent. Ze stejných důvodů ve výzvě neuspělo osm z deseti projektů.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v listopadu novou výzvu a změnilo podmínky. Hranici zastavitelnosti zvýšilo z pěti procent na dvacet, což by dvorský projekt podle vedení radnice s největší pravděpodobností splňoval.

Problémem je však termín. Stavební práce musí skončit do prosince 2025. Na stavbu kulturního centra by tak Dvůr Králové měl pouze necelé dva roky. Zastupitelé se shodli, že do rizika nepůjdou.

„Není reálné tuto akci udělat do konce roku 2025,“ uvedl zastupitel Luděk Krýza (ANO).

„Byl by to obrovský hazard. Přestože jde o poslední šanci na takto velké peníze si sáhnout, s velkou pravděpodobností bychom museli dotaci vracet,“ řekl starosta Jan Jarolím (ANO).

Navíc podle něj není jisté, že by město získalo podobný objem peněz, na který mělo šanci v první výzvě: „Pokud by to bylo výrazně méně než 371 milionů, o které jsme žádali, byla by to obrovská komplikace.“

Arzen a ropné látky

Zcela bez dotací však Dvůr Králové při revitalizaci továrního areálu na náměstí Republiky s rozlohou 5 500 metrů čtverečních nezůstane. Má přislíbenu dotaci téměř 110 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí na likvidaci ekologické zátěže, tedy na sanaci kontaminované zeminy. Podloží je podle průzkumu zamořeno ropnými látkami a arzenem.

„V částce je zahrnuto odtěžení, odstranění a likvidace zeminy na degradační skládce. Není tam demolice a zpětné zavezení, protože projekt tak nastavený není,“ upřesnil Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku na dvorské radnici.

Kontaminovaná zemina by měla být odstraněna do hloubky dvou metrů. Město ve vytěžené „jámě“ původně plánovalo podzemní garáže. V rozpočtu zastupitelé navíc schválili pět milionů korun na demolici objektů kolem Mayerovy továrny.

Kulturní centrum zatím nezavrhli

Co na místě brownfieldu vznikne a zda se město nakonec rozhodne kulturní dům s podzemními garážemi vybudovat z vlastních peněz, není jasné. O další budoucnosti areálu zastupitelé na podzim opakovaně jednali na pracovních poradách a další jsou v plánu.

Zatím stále platí usnesení vybudovat kulturní centrum s víceúčelovým sálem podle výsledku architektonické soutěže. Ateliér Grimm Architekti projektovou dokumentaci, za kterou město podle smlouvy zaplatí 31 milionů korun, dokončí letos. Podle opozice pokračovat v projektu bez dotací nedává smysl.

„Podle mého názoru není vůbec reálné, že by se kdykoliv v budoucnu mohl realizovat. Myslím, že by mělo dojít k potřebným demoličním pracím, vytěžení a likvidaci kontaminované zeminy, abychom si celou lokalitu připravili pro další možné užití,“ prohlásil zastupitel Vít Zlámal (ODS).

„Z původně zajímavé myšlenky vhodně upravit historický objekt v centru města projekt časem nabobtnal do absurdních rozměrů. Peníze jsme na něj neměli s dotací a teď už vůbec ne. Snad se opět vrátíme k realistickému řešení,“ věří opoziční zastupitelka Linda Harwot (DKoalice).

Dvůr Králové před dvěma lety kvůli revitalizaci Mayerovy továrny poprvé ve své historii vypsal architektonickou soutěž.

Celkový rozpočet rekordní investice se měl pohybovat kolem miliardy. První etapa počítala s demolicí budov v jižní části areálu, s výstavbou podzemních garáží a třípodlažního objektu s multifunkčním sálem až pro 700 diváků. V druhé fázi město plánovalo za 200 milionů opravit hlavní vstup z náměstí Republiky a třípodlažní železobetonovou halu v severní části, kde mělo vzniknout naučné centrum a zábavní park pro děti.