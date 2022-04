Dvůr Králové nezajistil pozemky, chodník u nebezpečné silnice zatím nebude

Stavební firma stačila zahájit jen přípravy v terénu. Protože si město nezajistilo pozemky, které pro investici za 15 milionů korun potřebuje, museli stavbaři práce zastavit. Radnice oznámila, že odstoupí od smlouvy se zhotovitelem.

„I přes veškeré snahy jsme nenašli shodu, za jakých podmínek bude možné realizovat chodník v povoleném rozsahu,“ uvedl dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Více než 400metrový chodník radnice plánovala postavit od autobusového zastávky ve Verdeku až k Vorlešské ulici. Projekt zahrnoval novou dešťovou kanalizaci a opěrné stěny. Studie vznikala už před dvaceti lety, projektová dokumentace se několikrát změnila.

Loni na podzim město na druhý pokus vysoutěžilo stavební firmu, s investicí počítal i letošní rozpočet. Stavební povolení nabylo právní moci v červnu 2020.

„Dostali jsme souhlas od všech vlastníků dotčených pozemků a stavební povolení. Teď je na tahu město, aby s nimi zajistilo smlouvu,“ potvrdil autor projektové dokumentace Stanislav Janák, který ve Verdeku zároveň žije. To se ale nestalo.

Město mě podvedlo

Rodinný dům Romana Šatavy stojí v zatáčce nad kamennou zdí v nejméně přehledném úseku krajské silnice. Pískovcová zeď měla ustoupit chodníku. O existenci stavebního povolení se podle svých slov dozvěděl teprve tehdy, když stavbaři na konci února před jeho domem do země zatloukali dřevěné kolíky pro vytyčení trasy. Okamžitě jel na městský úřad. Po jeho intervenci došlo k zastavení stavby.

„Do té doby se mnou nikdo nejednal a nezeptal se, jestli jim pozemek prodám. Přece není možné, aby někdo přišel, zboural zeď na cizím pozemku a postavil tam chodník,“ řekl MF DNES Roman Šatava. Radnice potřebuje 43 metrů čtverečních jeho pozemku. Pod domem byl měl vést 40metrový úsek chodníku.

Majitel už nemá zájem parcelu prodat. „Jsem znechucený, město mě podvedlo. Ať si klidně chodník postaví, ale na svém pozemku,“ upozornil Šatava.

Město nemá kontrolu ani nad parcelou jeho souseda Jana Exnera. „Vůbec jsem nevěděl, o jak velký pozemek přijdu. Zjistil jsem to, až když se začala vyznačovat trasa,“ říká muž, který je dlouholetým předsedou osadního výboru Verdek. Město pochybení odmítá.

Podle mluvčí dvorské radnice Miroslavy Kameníkové nemá povinnost uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní nebo o zřízení věcného břemene ve chvíli, kdy je na stavbu už udělený souhlas. „Běžnou praxí je, že až po realizaci stavby se oddělí části dotčených pozemků, které se zaměří, a dojde k jejich majetkovému vypořádání,“ sdělila.

Že by se mohly vyskytnout problémy v momentě, kdy je vydané stavební povolení, radnice nepředpokládala. „Město věřilo, že všichni obyvatelé Verdeku včetně vlastníků dotčených pozemků stavbu chodníku podél frekventované komunikace vnímají jako společný veřejný zájem a především jako nezbytnost pro zajištění bezpečnosti chodců, zejména dětí,“ dodala Kameníková.

Aspoň kousek chodníku

Radnice potvrdila, že musí odstoupit od smlouvy s dodavatelskou firmou. „V tuto chvíli děláme vše pro to, aby mohla být stavba chodníku realizována, byť v omezeném rozsahu. I proto připravujeme další jednání se všemi zainteresovanými stranami,“ naznačil místostarosta Jan Helbich.

Městskou částí prochází silnice II. třídy na Vrchlabí, která kopíruje koryto řeky. „Pro bezpečnost silničního provozu je úsek podél Labe nejhorší. Intenzita dopravy narůstá, přes obec jezdí kamiony. Ve Verdeku je mateřská škola, chodit po silnici je nebezpečné, zejména pro děti a seniory,“ řekl Stanislav Janák.

Místní o chodník usilují už desítky let. „Když chcete jít z Verdeku kamkoli pěšky, do města nebo na přehradu, musíte po silnici. Dvakrát jsem tam šla s kočárkem, a už bych to nikdy nechtěla zažít. Ve Verdeku navíc není jediný přechod pro chodce,“ uvedla obyvatelka městské části Zdeňka Kučerová.

Před lety vypracovaná studie počítá s vybudováním chodníku také ve Vorlešské ulici. Pokud by se povedlo realizovat obě etapy, dojdou lidé z Verdeku bezpečně až na okraj městského centra v ulici Spojených národů, kde už chodník existuje.