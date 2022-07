Kokain schovaný v banánech byl velmi kvalitní, prodal by se za 5 miliard a víc

„Z podrobností expertizy vám mohu říci, že se jednalo o vysoce kvalitní kokain, který se dotýká téměř 85 procent účinné látky. Finálně jsme zůstali na 820 kilogramech kokainu,“ řekl deníku Právo Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály (NPC).

Podle něj se jedná o vyšší obsah účinné látky než obvykle. Běžně se pohybuje u kvalitního kokainu okolo 80 procent. Drogy byly určeny pravděpodobně pro západní trh.

„Otázka ohledně ceny zadrženého kokainu na černém trhu je hypotetická, protože pokud bychom uvažovali o třech tisících za gram, v množství a kvalitě, jaké jsme zajistili, tak se dostaneme na zhruba 2,5 miliardy korun,“ uvedl Frydrych.

Pět miliard by nebylo konečné číslo

Ovšem to je cena za neředěný kokain, v praxi se míchá s dalšími látkami. Podle odhadů expertů z Národní protidrogové centrály by dealeři takto vysoce koncentrovanou drogu naředili na minimálně dvakrát takové množství. Cena by se tedy vyšplhala na pět miliard korun. V pouliční distribuci dealeři drogu dále ředí, koncová částka by tak byla pravděpodobně ještě mnohem vyšší, uvádí deník Právo.

Drogy se objevily v červnu v supermarketech v Rychnově nad Kněžnou a v Jičíně, kde je v krabicích mezi banány našli zaměstnanci. K zákazníkům se balíčky s lisovanými kostkami kokainu vážící přes 800 kilogramů nedostaly.

Policisté spolu s celníky poté našli v několika dalších českých supermarketech další krabice s banány ukrývající kokain. Do České republiky se zásilka dostala z jižní Ameriky zřejmě přes Hamburk.

Podobný případ se stal také v dubnu 2015. Tehdy se v zásilce banánů v pražském supermarketu našlo přes 100 kilogramů kokainu. V té době by takové množství drogy na ulici stálo až miliardu korun.

Největší zásilka kokainu v Evropě byla zadržena loni v únoru. Tehdy celníci v hamburském přístavu odhalili více než 16 tun kokainu ukrytých v pěti kontejnerech odeslaných z Paraguaye.

Kokain připlouvá v lodních kontejnerech z latinské Ameriky také do belgických Antverp, odkud do Evropy proudí čím dál větší množství drog. Tamní celníci boj s narkomafií prohrávají. Jen loni tam odhalili rekordních 90 tun kokainu, ale pro mocnou narkomafii je to jen zlomek.