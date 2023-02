Šlapací drezíny svezou turisty, v Žacléři je upraví pro větší sklon trati

8:56

Letos v létě by měla spustit provoz zážitková železnice na trati ze Žacléře do Lampertic na Trutnovsku, která je čtrnáct let zavřená. Společnost TMŽ podnikatele Martina Dvořáka koupila pětikilometrovou trať se dvěma budovami od Správy železnic za 2,4 miliony korun. Provozovat chce šlapací drezíny.