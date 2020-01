Auto stálo v křižovatce silnice u Hradce, druhé do něj nabouralo

Nehoda se stala ve čtvrtek krátce před půl desátou večer na křižovatce silnice I/11 s ulicí Týnišťskou na předměstí Třebechovic.

„Auta se střetla tak, že řidička vozu značky Opel Corsa jedoucí po I/11 od Hradce Králové směrem na Týniště nad Orlicí narazila do vozidla značky Fiat Punto, které stálo napříč v křižovatce. Řidička fiatu ve věku 48 let byla s těžkým zraněním převezena do nemocnice,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Policisté dechovou zkouškou u 37leté řidičky oplu vyloučili, že by pila alkohol. U zraněné ženy nařídili odběr krve. U obou vozidel kvůli způsobeným závadám zadrželi osvědčení o registraci vozidla. U fiatu odhadli škodu na 15 tisíc korun a u oplu na 90 tisíc.

Policie teprve zjišťuje příčinu nehody. Obrátila se o pomoc na lidi, kteří se u nehody ocitli. „Žádáme svědky střetu, aby se ozvali na linku 158 nebo se dostavili přímo na hradecký dopravní inspektorát v Malšovicích,“ požádala mluvčí.