Řidič havaroval na předměstí Nové Paky, později v nemocnici zemřel

Nehoda se stala v pondělí krátce po 21. hodině. Osmačtyřicetiletý řidič ve voze značky Land Rover Discovery jel po silnici I/16 od Kumburského Újezdu, naboural na průtahu Novou Pakou v Pražské ulici.

„Po projetí pravotočivé zatáčky na mokrém přímém úseku za křižovatkou s ulicí Na Cihlářce pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel. Pokračoval dál a před křižovatkou s ulicí Achátová vyjel opět vpravo mimo vozovku, kde narazil do svislé značky a do stromu. Vlivem střetu bylo auto odhozeno na levý bok zpět do pravého jízdního pruhu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Auto bylo po nehodě zdemolované, hasiči z něj vyprostili řidiče, kterého si převzali do péče záchranáři a pak i letecká posádka.

Policisté vyloučili alkohol u řidiče dechovou zkouškou. Škodu na autě odhadli na 400 tisíc korun, na svodidlech, stromě a značce na 15 tisíc korun.

Na facebookovém profilu TV Jičín jedna diskutující popsala, že nehodu viděla, když s dalšími lidmi čekala na křižovatce na svoz do práce: „Jel od Jičína a bohužel dost rychle a ani nebrzdil, nabral značku, ta ho vyhodila do vzduchu a pak do stromu. Byla jsem u toho a vše viděla, snažili jsme se ho vyprostit, bohužel byl slisovaný pod plechy.“

Okolnosti nehody dál zjišťují jičínští policisté.

Silnice byla kvůli záchranným i odklízecím pracím zcela uzavřena, řidiči museli jezdit objížďkami. Novopačtí profesionální i dobrovolní hasiči pomohli s naložením auta na odtah. Až o půlnoci byl provoz obnoven.