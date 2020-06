Až dokončí D11 do Jaroměře, pustí na ni auta, i když obchvat ještě nebude

Když se v květnu 2018 rozjela stavba dálničního úseku D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří, ve věnném městě českých královen měli radost jen napůl. Klíčové stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) totiž kolaudaci dálnice podmínilo současným vybudováním severního obchvatu Jaroměře, který by z dálnice odvedl dopravu směrem na Náchod.

A právě to je problém. Zatímco stavba dálnice je v plném proudu, obchvat ještě nemá vykoupené pozemky ani stavební povolení.



Přitom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předloni očekávalo, že povolení získá do konce roku 2019. „V současné době předpokládáme zprovoznění obou staveb ve stejném časovém horizontu,“ sdělil tehdy mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Dnes je však jasné, že to nebude možné. I proto jsou nyní v Jaroměři značně nervózní, aby nakonec kolem města nestála prázdná dálnice.

„Bohužel v tuto chvíli nemáme žádnou oficiální informaci. Oslovím v této věci pana ministra, aby nás seznámil s tím, kdy které úseky dálnice chtějí zprovoznit a jestli doprava dál povede přes Jaroměř, nebo jestli tranzit na Trutnov bude ústit za Jaroměří u Hořenic,“ přiznal starosta Jaroměře Josef Horáček (nestr. za VPM).

Silničáři už jaroměřské radnici naznačili, že hotovou, leč uzavřenou dálnici si lze jen stěží představit. Ve hře je třeba zkušební provoz úseku.



Dálnice prázdná nebude

„Zprovoznění nové komunikace a její kolaudace jsou dvě odlišné věci, mezi kterými je vždy určitá prodleva. Dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř tedy nebude do doby zprovoznění obchvatu zavřená, ale bude již sloužit řidičům. Zkolaudovat ji však bude možné až ve chvíli, kdy budou splněny veškeré podmínky, tedy i zprovoznění severního obchvatu Jaroměře,“ vysvětlil Studecký.



Podle něj je běžné, že se ještě před kolaudací už za plného provozu provádějí terénní práce v okolí dálnice, hlukové studie nebo dodělávky některých stavebních objektů.

Co však není jasné, je, jak by měl provoz na úseku kolem Jaroměře vypadat. Starosta se obává toho, aby kamiony do Náchoda nejely po dálnici až za Jaroměř a pak se přes ni vracely na státní silnici.

„Jednoznačně požadujeme, aby doprava na Náchod sjížděla před městem. Kdyby šla přes Hořenice, předpokládám, že by si (řidiči) zkracovali cestu po místních komunikacích. I kdyby se vraceli na kruhový objezd, nedávalo by to smysl. Provoz v Jaroměři by to nijak nesnížilo,“ zdůraznil Josef Horáček.

Ve hře tak je podobná varianta, která dlouhé roky panovala na D11 před Hradcem Králové. Kamiony na Náchod tehdy sjížděly u Chlumce nad Cidlinou a pokračovaly po staré silnici, zatímco ty do Pardubic nebo Olomouce mohly jet přes Opatovice nad Labem.

Práce jdou rychleji, některé pozemky ale stát nemá

Silničáři minulý měsíc potěšili obyvatele Jaroměře i řidiče, když oznámili, že práce na obou úsecích dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří pokračují díky mírné zimě rychleji, než se předpokládalo. Na některých částech už se pokládá asfalt. Díky tomu se má autostráda na Jaroměř místo května 2022 otevřít už na konci příštího roku.

„Ani s dřívějším termínem otevření obou úseků se ale nechceme úplně spokojit a budeme diskutovat se zhotoviteli staveb možnosti další akcelerace, aby řidiči mohli po dálnici jezdit co nejdříve,“ potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pohnula se však i dlouho zamrzlá příprava obchvatu Jaroměře. Silničáři už požádali o stavební povolení a mají vykoupeno přes 90 procent pozemků. Dokonce víc, než ukazuje katastr nemovitostí. V něm nejsou například změny u pozemků Zemědělského družstva Dolany.

„Ty smlouvy jsou podepsané už relativně dlouho. Pozemky, které ŘSD požadovalo pro stavbu dálnice, jsme všechny prodali,“ podivil se nad nesrovnalostmi předseda družstva Karel Vlček.

Další balík nevykoupených pozemků patří Jaroměři, i jejich prodej se však už chystá. Zbývají tak jen jednotlivé parcely. U několika z nich se počítá s vyvlastněním, které má být vyřešeno v řádu měsíců.

Nejvíce pozemků v trase obchvatu vlastní rodina místopředsedy Vrchního soudu v Praze Františka Kučery. Jde o pět pozemků o rozloze kolem 2,5 hektaru, z nichž ŘSD potřebuje pro obchvat jen část. Kučera vlastnil i pozemek pod budoucím sjezdem z dálnice. Na prodeji se nedohodl, a proto ho stát vyvlastnil. Nyní to vypadá na možnou dohodu. Dost možná i proto, že při vyvlastnění dostal za půdu výrazně méně, než kolik mu stát nabízel při jednání o koupi.

„I v této druhé části jsme podali návrh na vyvlastnění, ale doufám, že ještě dospějeme k dohodě. Většinu těch pozemků už jsme vyřešili,“ nechtěl jednání příliš komentovat krajský ředitel ŘSD Marek Novotný.

Silničáři nyní finišují s dokumentací pro provedení stavby a připravují podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Toho chtějí vybrat ještě do konce roku. Stavět by se tak mohlo už na jaře a hotovo má být v roce 2023.