Kraj opatrně přidává autobusy a vlaky, pro cestující je to někdy chaos

Opoziční hnutí ANO kritizuje podle něj nesrozumitelné a nelogické obnovování provozu veřejné dopravy v kraji.



Zatímco na počátku nouzového stavu kraj zredukoval veřejnou dopravu nejprve do prázdninového režimu a poté zrušil i některé další málo vytížené spoje, nyní je postupný náběh do normálu mnohem pozvolnější.

To komplikuje život hlavně cestujícím, kteří jsou zvyklí na odjezdové časy autobusů a vlaků. Pomoc nenajdou ani v jízdních řádech na zastávkách. Ty totiž neplatí. Pro aktuální informace o odjezdech vlaků a autobusů tak lidé musejí na internet.

„Rozložit obnovení jízdního řádu do mnoha termínů s náhodným výběrem jednotlivých spojů bez konceptu je neštěstí především pro cestující. Je to pro ně nejen komplikované, ale jediná možnost, jak zjistit, co jede, je jen elektronicky,“ tvrdí náchodský zastupitel Jiří Prokop. Coby člen hnutí ANO, jež je v krajské opozici, často kritizuje organizaci veřejné dopravy v regionu.

„Způsob, kdy se obnoví jeden týden jízdní řád jen v části úseku spoje, nebo jen v některé dny, nebo spoj, který dříve jezdil jen v pracovní dny a kdy nyní jezdí i o víkendu, protože spoj před ním, který o víkendu jezdil, nejede, přináší naprostý chaos,“ říká Prokop.



První náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS) však jeho slova odmítá. Kraj se podle něj nechová chaoticky, ale hledá kompromis a především efektivitu provozu.

„Není v silách nikoho, aby se každý týden přelepovaly jízdní řády. Lidé je najdou na oficiálním portálu IDOS. Vycházíme z toho, jak jsou jednotlivá opatření v České republice rozvolňovaná. Přednost má dojíždění do zaměstnání, do škol a podobně. Snažíme se tu situaci přizpůsobit opravdové poptávce, aby nám nejezdily prázdné autobusy a vlaky,“ vysvětluje Červíček.

Přidáváme podle poptávky

Hejtmanství původně snížilo objem autobusové dopravy o 15 procent a vlaků o 30 procent. Dočasně zrušilo také odbavení cestujících, což v praxi znamenalo odpuštění jízdného.

K opětovnému zavedení některých spojů kraj poprvé přistoupil od 27. dubna, kdy se rozeběhla výroba v závodech Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku, ve Vrchlabí a v Mladé Boleslavi, kam cestují i lidé z Jičínska. Počet spojů proto stoupl především v těchto oblastech.

Druhá vlna přišla v pondělí 11. května, kdy kraj obnovil zhruba polovinu zrušených vlaků a některé autobusové spoje.

„Reagujeme tak na zvýšenou opětovnou poptávku po přepravě související s obnovováním provozu obchodů, průmyslové výroby a služeb. Nadále zůstávají omezené školní spoje, turistické linky a také vybrané spoje, které na páteřních linkách zahušťují interval spojení. Jsme ale připraveni pružně reagovat na aktuální vývoj,“ ujišťuje Červíček.

Doprava bude ve ztrátě, kraj ji chce co nejnižší

Úředníci vyhodnocují obsazenost spojů každý týden. Podle kraje jezdí nyní ve veřejné dopravě jen 35 procent cestujících oproti normálnímu stavu.



„Každý týden máme exporty z odbavovacích zařízení, podle nich musíme zvolit další postup. Nezdá se mi to chaotické,“ říká vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Náměstek Červíček upozorňuje také na to, že kraj se musí snažit i o snížení ekonomických ztrát z dopravy. Ty se mohou kvůli úbytku cestujících vyšplhat do desítek milionů korun: „Když vrátíme dopravu do 100 procent, budou nám vyčítat, že nesmyslně vyhazujeme peníze. Je to o smysluplnosti toho, co objednáváme.“

Vlaky o víkendu nejely přecpané, oponuje radní

Jenže podle Prokopa kraj šetřením hazarduje se zdravím cestujících. Upozornil na údajně přeplněný páteční rychlík z Hradce Králové do Trutnova. O víkendu totiž na Trutnov jezdila jen polovina vlaků a komplikace způsobil především zvýšený zájem cestujících o přepravu s bicykly.

„Někteří cestující raději stáli v uličce u dveří, než aby seděli i třeba hodinu s cizími lidmi natěsno vedle sebe. V době, kdy je stále v platnosti spousta opatření, namačkáme cestující do silně zredukované dopravy. Redukce spojů o 50 procent o víkendu na tratích do turisticky významných oblastí je amatérismus,“ nešetří Prokop hejtmanství.

Martin Červíček jeho líčení přeplněných vlaků odmítá: „Také jsem na té trati jel a nevšimnul jsem si, že by tam byly tak přeplněné vagony. Nechal jsem to zjišťovat a od Českých drah takové informace nemáme.“

České dráhy nicméně musely u některých spojů přidávat vagony. Kraj si další vlnu obnovy spojů naplánoval na 25. května. Do plného rozsahu se má doprava v kraji vrátit až v září. Nyní však hejtmanství zvažuje, že náběh vlakové dopravy uspíší. Do plného provozu by se mohla vrátit už příští týden.