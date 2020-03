Filmaři ujdou čtyři sta kilometrů, vzniká dokument o moderním poutnictví

Natáčení se ujal stejný tým, který je podepsán pod nedávným dokumentem Camino na kolečkách mapujícím cestu dvorského vozíčkáře Jana Duška po slavné Svatojakubské cestě do španělského Santiaga de Compostela.

Snímek Pěšky bez hranic filmaři natáčejí na trasách Cyrilometodějské stezky, celkem ujdou bezmála 400 kilometrů. Poutě se odehrávají v různých ročních obdobích.

„Říkal jsem si, že by bylo fajn ukázat českou alternativu k putování do Santiaga de Compostela, které je známé, a zároveň představit fenomén moderního poutnictví. Cyrilometodějské stezky se v poslední době hodně rozvíjejí a dokument mi přišel jako dobrý způsob je ještě více propagovat. Třeba to diváky bude inspirovat, aby také vyrazili na nějakou poutní cestu,“ sdělil Petr Hirsch, který má s pěším putováním zkušenosti.

Už před ambiciózním pokusem obejít svět měl v nohách tisíce kilometrů. Mezi lety 2010 až 2012 zvládl 16 tisíc kilometrů dlouhou túru z Čech do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma. Dodnes organizuje poutě u nás i v zahraničí.

Režisérka Eva Toulová do hlavní role obsadila herečku Terezu Petráškovou, se kterou naposledy spolupracovala při natáčení komedie Casting na lásku. Z velké části vznikala na Náchodsku a v letošním roce bude mít premiéru. Stejně jako v případě Camina na kolečkách za kamerou stojí Tomáš Lénárd.

„Tereza má v životě všechno - manžela, zdravou dceru a práci, která jí naplňuje. Přesto se nedokáže zbavit pocitu, že jí něco chybí. Rozhodne se proto vyjít ze své komfortní zóny a díky sázce se ocitá na pouti do Velehradu,“ prozrazuje Hirsch zápletku polohraného dokumentu.

„Pěšky, jen s batohem na zádech poznává, co moderní poutnictví obnáší. Vystavena nepříznivým podmínkám počasí, ročních období, únavě a vyčerpání se vrací k původním hodnotám a nalezení něčeho dávno ztraceného,“ dodává.

Snímek vzniká při čtyřech organizovaných poutích. Cyrilometodějskou stezku tvoří soubor tras po stopách slovanských kořenů, které z různých míst v České republice, Polsku a na Slovensku vedou na Velehrad ve Zlínském kraji. Právě zde bude mít hodinový dokument na konci srpna premiéru, vidět jej budou moci také diváci na kanálu TV Noe. V současnosti je štáb v polovině natáčení.

„Sama jsem si vyzkoušela, jaké to je jít v zimě na bodu mrazu nebo putovat za tmy,“ uvedla režisérka Eva Toulová. Poslední etapu plánují filmaři na polovinu května, na trase z Visly v jižním Polsku na Velehrad urazí více než 220 kilometrů.